Formel-1-Liveticker: Das Sprint-Qualifying in Silverstone

Lange Liste

Aston Martin geht erst seit 2021 in der Formel 1 an den Start - hat seitdem aber bereits zahlreiche Teamchefs verschlissen. Hier die komplette Übersicht:

Foto: Motorsport Images

Als das Team von Lawrence Stroll zur Saison 2021 offiziell von Racing Point in Aston Martin umbenannt wird, sitzt Otmar Szafnauer auf dem Chefsessel. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2009 Teil des Rennstalls, der damals noch Force India heiÃt. Allerdings ...