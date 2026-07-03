Formel-1-Liveticker: Das Sprint-Qualifying in Silverstone
Formel-1-Liveticker: Das Sprint-Qualifying in Silverstone
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Lange Liste
Aston Martin geht erst seit 2021 in der Formel 1 an den Start - hat seitdem aber bereits zahlreiche Teamchefs verschlissen. Hier die komplette Übersicht:Fotostrecke: Alle Formel-1-Teamchefs von Aston Martin
Foto: Motorsport ImagesAls das Team von Lawrence Stroll zur Saison 2021 offiziell von Racing Point in Aston Martin umbenannt wird, sitzt Otmar Szafnauer auf dem Chefsessel. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2009 Teil des Rennstalls, der damals noch Force India heiÃt. Allerdings ...
Horner zu Aston Martin?
Die Gerüchteküche brodelt mal wieder. Dieses Mal geht es um Ex-Red-Bull-Teamchef Christian Horner, denn die Daily Mail berichtet, dass Aston Martin Interesse an ihm haben soll.
Es ist demnach nicht das erste Mal, dass Lawrence Stroll bei Horner angeklopft haben soll - bislang allerdings ohne Erfolg. Ob wirklich etwas dran ist? Wir halten natürlich Augen und Ohren offen.
Updates
Die FIA hat vor wenigen Minuten die offizielle Liste mit allen Updates an diesem Wochenende veröffentlicht. Allerdings gibt es lediglich kleinere Pakete, was aber auch nicht überraschend ist.
Denn an einem Sprint-Wochenende mit nur einem Training führt niemand gerne größere Upgrades ein. Fünf der elf Teams haben daher auch gar nichts mitgebracht.
Die komplette Liste findet ihr hier.
Formel-3-Training: Audi-Junior an der Spitze
Wir haben an diesem Wochenende ein volles Rahmenprogramm in Silverstone. Nicht nur die F1 Academy fährt, auch Formel 2 und Formel 3 sind im Einsatz. Und da hatte eben im Training Audi-Junior Freddie Slater die Nase vorn.
Einen Fahrer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz gibt es dort in diesem Jahr leider nicht.
Wetter
Wir werfen den obligatorischen Blick auf das Wetter an diesem Wochenende. Silverstone ist bekanntlich immer für Regen gut, doch in diesem Jahr sieht es eher danach aus, dass es an allen drei Tagen trocken bleiben wird.
Es gibt zwar jeweils eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit, besonders groß ist diese allerdings nicht. Mehr dazu in unserer umfangreichen Wettervorhersage.
Alles Gute!
Glückwünsche gehen raus an Sebastian Vettel, der heute seinen 39. Geburtstag feiert. Zu diesem Anlass blicken wir in dieser Fotostrecke noch einmal auf die Karriere des viermaligen Weltmeisters zurück:Fotostrecke: Die Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel
Foto: Motorsport ImagesGerade mal 18 Jahre alt ist Sebastian Vettel, als er im September 2005 seinen ersten Formel-1-Test absolviert - nur wenige Tage nach der bestandenen FÃ¼hrerschein-PrÃ¼fung. FÃ¼r den jungen Deutschen ist ...
F1 Academy: Schweizerin vorne
Die erste Session in Silverstone war heute das Training der F1 Academy. Dort hatte überraschend die Schweizerin Chiara Bättig die Nase vorn - bei ihrem ersten Auftritt in der Serie überhaupt.
Mathilda Paatz aus Deutschland landete auf P14, Emma Felbermayr aus Österreich wurde Vierte. Am Abend steht heute noch das Qualifying in der F1 Academy an.
Heute vor 10 Jahren ...
... gewann Lewis Hamilton den Österreich-GP 2016 in Spielberg. Das Finish war dabei durchaus kontrovers, denn in der letzten Runde kam es zu einem Crash zwischen Hamilton und seinem damaligen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg.
Mehr dazu in dieser Fotostrecke:
Foto: LATAngefangen hat alles 2014 in Spa-Francorchamps: Nico Rosberg saugt sich auf der Kemel-Geraden im Windschatten an Leader Lewis Hamilton an und versucht es auÃen. Das ManÃ¶ver...
Hamilton: Motor bleibt das größte Problem
Der Rekordchampion sieht sich und Ferrari im Kampf um die Weltmeisterschaft in der Außenseiterrolle. Gegenüber Sky erklärt der aktuell WM-Dritte: "Es stehen noch viele Rennen an, aber ich bin auch Realist."
"Mercedes hat so ziemlich alles gewonnen, vor allem zu Beginn, und zwar ganz mühelos", betont er und ergänzt: "Selbst wenn die anderen ein Upgrade mitgebracht haben, haben sie trotzdem gewonnen."
Trotzdem sagt Hamilton kämpferisch: "Unabhängig davon, ob wir zum jetzigen Zeitpunkt mit ihnen mithalten können oder nicht, geben wir wirklich alles, um den Rückstand auf den Geraden aufzuholen."
"Wenn wir so viel Power wie sie hätten, würden wir jedes Wochenende mit ihnen kämpfen. Darauf arbeiten wir hin", so Hamilton, der das größte Problem also weiterhin beim Motor sieht.
In eigener Sache
Ein kleiner Hinweis zu unseren Livestreams an diesem Wochenende auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de: Im Juli gehen wir nur am Samstag und Sonntag auf Sendung. Die Streams am Donnerstag und Freitag entfallen aus personellen Gründen.
Damit wir euch weiterhin die gewohnte Qualität und ausführliche Berichterstattung bieten können, die ihr von unseren Live-Sendungen gewohnt seid, bündeln wir unsere Kräfte auf Qualifying und Rennen.
Hier sind die Zeiten für dieses Wochenende:
Samstag 22:00 Uhr mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen
Sonntag 22:00 Uhr mit Kevin Scheuren und Kevin Hermann
Video: McLaren erlebt bislang eine enttäuschende Formel-1-Saison 2026. Doch ausgerechnet der sportliche Rückschlag könnte sich jetzt als Vorteil erweisen.
Das erwartet uns in Silverstone
Der Große Preis von Großbritannien dürfte 2026 deutlich anders verlaufen als noch in den vergangenen Jahren. So unken Fahrer wie Max Verstappen oder Fernando Alonso bereits über die Konsequenzen der diesjährigen Hybrid-Boliden.
Stichworte wie Batteriemanagement, Superclipping oder Lift-and-Coast stehen dabei wieder ganz oben auf der Agenda. Denn in Silverstone gibt es vergleichsweise wenige harte Bremszonen.
Was das für das Racing bedeutet, das erklären wir euch hier.
Good morning!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. So schnell liest man sich wieder, nach dem Österreich-Grand-Prix in Spielberg steht an diesem Wochenende bereits das nächste Rennen auf dem Plan.
Gefahren wird in Silverstone, wo uns außerdem auch wieder ein Sprint erwartet. Heißt: Heute gibt es lediglich ein Training, danach steht am Abend direkt die Qualifikation für den morgigen Sprint an.
FT1 beginnt um 13:30 Uhr MESZ, das Sprint-Qualifying um 17:30 Uhr. Hier an dieser Stelle versorgen wir euch den ganzen Tag lang wie gewohnt mit Infos, Stimmen und Bildern direkt aus dem Fahrerlager.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
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