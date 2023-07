Formel-1-Liveticker: Wie spannend wird es hinter Max Verstappen?

Nicht abgehauen

Es kamen auf einmal Gerüchte auf, dass der, ja nun ehemalige, Teamchef von Alpine, Otmar Szafnauer, vor Beginn des Großen Preis von Belgien die Strecke in Spa-Franchorchamps verlassen habe:



"Ich habe die Strecke nicht verlassen, ich war hier die ganze Zeit. Ich war am Kommando-Stand, habe bei den Strategie-Entscheidungen geholfen und gewährleistet, dass wir ein paar gute Punkte holen", sagte Szafnauer nach dem Rennen bei Sky Deutschland.



Für ihn endet vorerst die Zeit in der Formel 1, er hat eine Arbeitssperre von 12 Monaten, was wird er am meisten vermissen?



"Ich vermisse am meisten den Wettbewerb. Ich liebe es, gegen andere zu kämpfen, ich bin eine Kämpfernatur. Aber auch all die wundervollen Menschen, mit denen ich bei Alpine zusammengearbeitet habe."



Er will auf jeden Fall nochmal in der Formel 1 angreifen und ist sich sicher, dass seine Skills anderen Teams weiterhelfen werden. Jetzt hat aber auch er erstmal Urlaub.