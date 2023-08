Formel-1-Liveticker: Wird Max Verstappen alles zu viel?

Steiner: Erst Probleme lösen, dann Fokus auf 2024

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt, dass sein Team immer noch an einer Lösung für die Überhitzungsprobleme der Reifen arbeitet, bevor es sich ganz auf die Entwicklung des Formel-1-Autos für das nächste Jahr konzentrieren kann.



"Ich denke, wir müssen diese Frage vorher klären. Wir können parallel an 2024 arbeiten, aber wir können dieses Problem jetzt nicht ignorieren und einfach auf das 24er Auto setzen", sagt er in einem exklusiven Interview mit unserer Schwesterseite Autosport.



"Wenn man es nicht versteht, dann könnte es wieder im 24erAuto sein, das wäre ziemlich dumm. Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck am '23er Auto, um es besser zu machen."



Haas kann im Qualifying regelmäßig gute Ergebnisse einfahren. Nico Hülkenberg kam in diesem Jahr schon sechs Mal in Q3. Im Rennen fiel er aufgrund der Reifenprobleme aber regelmäßig zurück: Nur einmal schaffte er am Sonntag den Sprung in die Top 10.