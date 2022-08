Spa-Freitag in der Analyse: Audi-Einstieg und Strafenchaos

Bottas: Was war in FT1 los?

Zur Erinnerung: Da konnte der Finne nur zwei Runden fahren und keine Zeit setzen. Die Session war also komplett für die Tonne. "Wir hatten ein Leck", berichtet der Finne und erklärt, dass er erst in FT2 einige echte Runden fahren konnte.



"Aber dann regnete es am Ende", winkt er ab. Immerhin: "Die Balance fühlte sich nicht so schlecht an." Sein größtes Problem sei fehlender Grip gewesen. Zudem gehört er ja auch zu den Fahrern, die am Sonntag von hinten starten müssen.



"Hoffentlich haben wir morgen einen sauberen Tag und können zumindest etwas mit viel Benzin fahren. Denn das bin ich heute wegen des Regens gar nicht", so Bottas.