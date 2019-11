Der rasante Aufstieg von Alexander Albon

20. September 2018 1 / 10 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images Nissan bestätigt den damaligen Formel-2-Fahrer Albon für die Formel-E-Saison 2018/19. Seinen Traum von der Formel 1 hat er da eigentlich schon aufgegeben ...

26. November 2018 2 / 10 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Alles kommt anders. Rund zwei Monate später wird der Nissan-Vertrag aufgelöst, und Toro Rosso bestätigt Albon für die Formel-1-Saison 2019. Der Brite war früher bereits Teil des Red-Bull-Nachwuchsprogramms, flog Ende 2012 allerdings raus.

13. Februar 2019 3 / 10 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Albon sitzt erstmals im Formel-1-Auto, dreht Demorunden im neuen STR14. In der folgenden Woche steht sein erster offizieller Test an. Die erste Testwoche in Barcelona schließt er überraschend auf Platz zwei ab. Auch wenn die Zeiten nicht sonderlich relevant sind.

17. März 2019 4 / 10 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images Das erste Rennen. Die Punkte verpasst er als 14., doch im Qualifying sorgt er für eine kleine Überraschung. Er qualifiziert sich als 13. - und damit vor seinem deutlich erfahreneren Teamkollegen Daniil Kwjat.

31. März 2019 5 / 10 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Zwei Wochen später holt Albon in Bahrain als Neunter seine ersten WM-Punkte. Erneut schlägt er Kwjat im Qualifying - und dieses Mal auch im Rennen. Außerdem landet er nur einen Platz hinter Pierre Gasly im Red Bull, den er später ersetzten wird.

28. Juli 2019 6 / 10 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Mit Platz sechs in Deutschland fährt Albon unter schwierigen Bedingungen sein bestes Formel-1-Ergebnis ein, während die Kritik an Gasly immer weiter wächst. Was Albon noch nicht weiß: Es soll sein vorletztes Rennen für Toro Rosso sein ...

12. August 2019 7 / 10 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull verkündet während der Sommerpause, dass Albon Gasly bei Red Bull mit sofortiger Wirkung ersetzen wird - zunächst einmal nur bis zum Saisonende. Der Franzose wird zurück zu Toro Rosso geschickt.

1. September 2019 8 / 10 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images Gleich in seinem ersten Rennen für Red Bull überzeugt Albon als Fünfter. Wegen einer Motorenstrafe muss er in Belgien von hinten starten, kämpft sich jedoch durch das ganze Feld und holt mit P5 hinter Ferrari und Mercedes das Maximalergebnis.

3. November 2019 9 / 10 Foto: Andrew Hone / Motorsport Images Mit P5 in Austin bestätigt Albon seine konstante Performance bei Red Bull. In den ersten sieben Rennen für die Bullen schafft er es immer in die Top 6 - und holt in diesem Zeitraum sogar mehr Punkte als Teamkollege Max Verstappen! (68:54)