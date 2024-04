GEWINNT ein VIP-Rennwochenende in Monaco!

Auch wenn die neuen, extrem beliebten Rennen in Miami und Las Vegas in der vergangenen Saison einen Großteil des Formel-1-Rampenlichts für sich beansprucht hatten, bleibt Monaco zweifellos DAS glamouröseste und am sehnlichsten erwartete Event des Grand-Prix-Kalenders - und MoneyGram bietet euch die einmalige Chance, dort die Formel-1-Action VON EINER JACHT aus zu verfolgen!

Dieses unglaubliche Erlebnis ist nur ein Teil des außergewöhnlichen Gewinns, der im Rahmen des MoneyGram Monaco Dream Weekend-Gewinnspiels mit dem MoneyGram Haas F1 Team verlost wird: Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern Europas haben die Chance, eine wirklich unvergessliche Reise zu gewinnen.

Monaco, das Heimrennen vieler F1-Fahrer, ist mit nichts anderem im F1-Kalender zu vergleichen. Mit unvorstellbar engen Straßenzügen, unglaublich schnellen Kurven und Rennautos, die an Pools, Yachten und Luxusrestaurants vorbeifliegen, bietet Monaco Nervenkitzel und Aufregung wie nirgendwo anders.

Es wird seit 1929 ausgetragen – das erste Rennen jährt sich also zum 95. Mal - und gehört neben dem Indianapolis 500 und dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans zur "Triple Crown" des Motorsports. Also die drei Rennen, die man als Fahrer einmal gewonnen haben sollte und die ihr als Motorsport-Fans unbedingt gesehen haben müsst.

Nico Hülkenberg, Fahrer des MoneyGram Haas F1 Teams, meint: "Es ist eins meiner Lieblingsrennen. Wir reisen an viele besondere Orte wie Miami, Melbourne, Las Vegas und Singapur, aber der Rodeo-Ritt in Monte Carlo ist einfach eine andere Ebene der Intensität und eine riesige Herausforderung."

Wenn ihr der glückliche Gewinner des MoneyGram Monaco Dream Weekend-Gewinnspiels seid, werdet ihr und eure Begleitung von eurem nächstgelegenen Großflughafen nach Nizza geflogen, wo ihr vier Nächte im luxuriösen Hyatt Regency Hotel verbringen und zwei Tage lang den Großen Preis von Monaco besuchen könnt.

Am Samstag werdet ihr das Geschehen von siebten Stock der Ermanno-Terrasse aus verfolgen, einem überdachten Veranstaltungsort an der ersten Kurve „Sainte-Devote“. Von dort werdet ihr einen unvergleichlichen Blick über einen Großteil der Rennstrecke, den Tunnelausgang und den Hafen haben.

Am Renntag wechselt ihr in den Hafen von Port Hercules, wo ihr an Bord der exklusiven Super-Jacht „Eleni“ mitten im Geschehen seid und den Glanz und Glamour Monacos von einem erstklassigen Liegeplatz zwischen den Kurven 11 und 12 aus erleben werdet.

Dieses unglaubliche Paket bietet die ultimative Mischung aus Luxus und Atmosphäre, mit All-inclusive-Essen und -Getränken, einschließlich Spirituosen, Sekt, Bier, Wein und alkoholfreien Getränken, sowie Live-Unterhaltung und dem Auftritt eines F1-Stars.

MoneyGram stellt euch außerdem zwei MoneyGram Haas F1 Team Poloshirts, ein Paar signierte MoneyGram Haas F1 Team Kappen und 2.000 Euro Taschengeld zur Verfügung, um dieses unglaubliche Erlebnis noch zu steigern.

Um dieses sensationelle MoneyGram Monaco Dream Weekend zu gewinnen, müsst ihr nur diese Frage beantworten: "Was treibt eure Träume an?“ Besucht moneygram.com und sichert euch die Chance auf das ultimative Traumwochenende mit dem MoneyGram Haas F1 Team.

Das MoneyGram Monaco Dream Weekend with MoneyGram Haas F1 Team Gewinnspiel gilt für Einwohner von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, den Niederlanden, Schweden und Norwegen. Die Teilnehmer müssen volljährig sein. Das Gewinnspiel ist ab sofort eröffnet und endet am 5. Mai 2024, die Verlosung findet am Dienstag, den 7. Mai 2024 statt.