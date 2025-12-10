Sky, RTL, ORF, ServusTV und SRF: Diese Sender zeigen 2026 die Formel 1

Nach der Formel-1-Saison 2025 ist vor der Formel-1-Saison 2026. Und viele fragen sich schon jetzt: Welche Fernsehsender berichten, wenn mit Audi und Cadillac zwei neue Hersteller einsteigen und Lando Norris erstmals zur Titelverteidigung antritt? Unser Artikel beantwortet diese Frage für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Denn in dieser Übersicht findest Du - sobald verfügbar - alle wesentlichen Details zur TV-Übertragung und den wichtigsten Livestreams in der Saison 2026. Du erfährst Details zum Zeitplan und den Möglichkeiten, das Formel-1-Geschehen via Fernsehen, Liveticker oder Live-App zu verfolgen.

Kurzum: Wir beantworten Dir alle entscheidenden Fragen zur Formel 1 im TV in der Saison 2026!

Die TV-Situation der Formel 1 in Deutschland

Nur Sky zeigt alles live

Pay-TV-Sender Sky zeigt die komplette Formel-1-Saison 2026 exklusiv in Deutschland. Zu sehen sind wie gewohnt alle Trainings, das Qualifying, der Sprint und der Grand Prix, jeweils live und mit deutschem Kommentar. Und dabei bleibt es auch über 2026 hinaus: Der Formel-1-Vertrag von Sky läuft noch bis einschließlich 2027.

Fans haben bei Sky zwei Möglichkeiten, die Formel 1 live zu verfolgen: Wer das Sky-Sport-Paket abonniert, sieht die Formel 1 (und andere Sportarten wie zum Beispiel die Motorrad-WM MotoGP oder IndyCar) ganz klassisch im Fernsehen. Wer lieber auf Streaming setzt, ist beim Sky-WOW-Angebot bestens aufgehoben und kann alle Formel-1-Inhalte auf seine Endgeräte streamen.

Kommentiert werden die Formel-1-Einheiten bei Sky von Sascha Roos. Ihm steht meistens der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher zur Seite, der 2025 bei manchen Rennen von seinem Ex-Rennfahrer-Kollegen Timo Glock vertreten wurde. Moderator der Sky-Sendungen ist Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner geht im Formel-1-Fahrerlager als Reporterin auf Stimmenfang.

Zeigt RTL wieder einzelne Rennen im Free-TV?

2025 hat RTL mit einer Sublizenz von Sky sieben Grands Prix sowie diverse Qualifyings und Sprints im Free-TV übertragen. Die Vereinbarung galt jedoch ausschließlich für die Saison 2025. Ob RTL und Sky 2026 daran anknüpfen, ist bisher nicht bekannt.

Das RTL-Team bestand zuletzt aus den langjährigen Beteiligten: Heiko Wasser und Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner kommentierten, Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks lieferten als Boxenreporter zusätzliche Stimmen. Die Moderation der Sendungen teilten sich Florian König und Laura Papendick. Als Experte stand ihnen zusätzlich der frühere Formel-1-Teamchef Günther Steiner zur Seite.

Die TV-Situation der Formel 1 in Österreich

In Österreich teilen sich ORF und ServusTV seit 2021 die Übertragung der Formel-1-Rennen zu gleichen Teilen. Dabei bleibt es auch in der neuen Vertragslaufzeit bis einschließlich 2026: ORF und ServusTV zeigen bis dahin jeweils die Hälfte der Saisonrennen live in Österreich, wobei ServusTV weiterhin offizieller Lizenznehmer der Formel 1 ist und der ORF mittels Sublizenz zum Zuge kommt.

Den Auftakt macht 2026 - anders als 2025 - ServusTV. Anschließend wechseln sich die beiden österreichischen Sender jeweils ab, sodass der ORF das Finale ausstrahlt. Es gibt aber zwei Ausnahmen: Der ORF zeigt mit Monaco und Barcelona zwei Rennwochenenden in Folge, ServusTV mit Zandvoort und Monza ebenso.

ServusTV zeigt 2026 folgende Rennen live: Melbourne (Australien), Suzuka (Japan), Dschidda (Saudi-Arabien), Montreal (Kanada), Spielberg (Österreich), Spa-Francorchamps (Belgien), Zandvoort (Niederlande), Monza (Italien), Baku (Aserbaidschan), Austin (USA), Sao Paulo (Brasilien), Lusail (Katar)

ORF zeigt 2026 folgende Rennen live: Shanghai (China), Sachir (Bahrain), Miami (USA), Monaco, Barcelona (Spanien), Silverstone (Großbritannien), Budapest (Ungarn), Madrid (Spanien), Singapur, Mexiko-Stadt (Mexiko), Las Vegas (USA), Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

Beim ORF kommentieren auch 2026 wie gewohnt Ernst Hausleitner und der ehemalige Formel-1-Fahrer Alexander Wurz. Bei ServusTV kommentiert Andreas Gröbl und Andrea Schlager moderiert. Der Sender kann auf Experten wie Philipp Eng, Christian Klien, Mathias Lauda oder Philipp Brändle zurückgreifen.

Die TV-Situation der Formel 1 in Schweiz

Das Schweizer Fernsehen überträgt in der Regel ausschließlich Qualifying und Rennen live, und dabei soll es bleiben für 2026. Das bedeutet: Oliver Sittler kommentiert gemeinsam mit dem früheren Formel-1-Fahrer Marc Surer und dem ehemaligen DTM-Fahrer Nico Müller.

Welche Livestreams werden angeboten für die Formel-1-Saison 2026?

Im Internet werden viele illegale Livestreams angeboten. Wir verweisen an dieser Stelle aber natürlich ausschließlich auf legale Angebote und Abos. Ein solches legales Angebot bietet die Formel 1 selbst mit einem Abo für den Streamingdienst F1 TV Pro. Damit kann man wahlweise deutschen oder englischen Kommentar von Sky hören.

Im Programmumfang des F1-TV-Pro-Abos sind sämtliche Formel-1-Einheiten sowie die Rahmenserien Formel 2, Formel 3 und Porsche-Supercup enthalten, jeweils live und on demand, sowie ein Archiv mit historischen Formel-1-Grands-Prix.

Aber Achtung: In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz kann für F1 TV Pro aufgrund anderweitiger Vereinbarungen kein neues Abo mehr abgeschlossen werden. Einzig F1-TV-Pro-Bestandskunden können noch auf die Inhalte des Streamingdiensts zugreifen.

Mit F1 TV Access für 26,99 Euro pro Jahr haben Fans Zugriff auf Wiederholungen und das Archiv, nicht aber auf Live-Inhalte der Formel 1 und ihrer Rahmenserien.

Legale Livestreams aller Formel-1-Rennen im Internet bietet der ORF in seiner kostenlosen TVthek an. Die gibt's übrigens auch als App, aber natürlich mit Geo-Sperre für nicht österreichische Zuschauer. Auch ServusTV bietet mit einer App für Mobilgeräte und SmartTV Zugang zu Formel-1-Livestreams, ebenso nur für Österreich. Mittels "WOW" kann die Formel 1 in Deutschland bei Sky gestreamt werden. Details zu Empfang und Preisen findest Du hier!

Was, wenn ich keinen Zugang zu TV oder Livestreams habe?

Wenn Du weder Sky, RTL, ORF, ServusTV, SRF noch ein Abo beim F1-Streamingdienst hast, dann bist Du auf unserem Portal am besten aufgehoben! Wir bieten den Motorsport-Fans während der Formel-1-Saison von morgens bis abends einen umfangreichen Formel-1-News-Liveticker an, im Stil eines Radioprogramms. In diesem berichten wir live bei Testfahrten und am Rennwochenende zeitnah von allen Aktivitäten auf und neben der Rennstrecke.

Dazu kommen die Formel-1-Session-Liveticker. Die gibt's auch in unseren mobilen Formel-1-Apps, optimal für den "Second Screen" am Tablet oder am Smartphone.

Außerdem bieten wir an Rennwochenenden jeweils abends Formel-1-Livestreams und Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de an, wo in der Regel Chefredakteur Christian Nimmervoll und Moderator Kevin Scheuren das jeweilige Tagesgeschehen analysieren und auch auf Zuschauer-Fragen eingehen.

Wer sind die Fahrer und Teams in der Formel-1-Saison 2026?

In der Formel-1-Saison 2026 treten 22 Fahrer in elf Teams an. Neu dabei sind Audi (bisher: Sauber) und Cadillac. Im Feld stehen der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton (Ferrari), der viermalige Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso (Aston Martin) sowie der aktuelle WM-Titelverteidiger Lando Norris (McLaren). (Übersicht: Fahrer und Teams 2026)

Nico Hülkenberg (Audi) ist weiterhin der einzige deutsche Formel-1-Fahrer. Arvid Lindblad (Racing Bulls) kommt als einziger Rookie neu dazu. Valtteri Bottas und Sergio Perez geben als Cadillac-Fahrer nach jeweils einem Jahr Auszeit ihr Formel-1-Comeback als Stammfahrer.

Welche Änderungen gibt es zur Formel-1-Saison 2026?

Die Formel 1 führt zur Saison ein neues Technisches Reglement ein mit (unter anderem) neuen Regeln für Chassis und Antrieb der Fahrzeuge. Details zu den technischen Änderungen kannst Du hier abrufen.

Auch der Formel-1-Kalender 2026 weist einige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr auf: Imola verliert seinen Platz, das Stadtrennen in Madrid kommt neu dazu und einige Grands Prix haben neue Termine erhalten.

Wo finde ich die Ergebnisse zur Formel-1-Saison 2026?

Unser Portal stellt Dir unter diesen Links sämtliche Ergebnisse, Statistiken und Gesamtwertungen zur Formel 1 2026 bereit. Außerdem kannst Du, sobald vorhanden, die einzelnen Resultate zum jeweiligen Rennwochenende abrufen.

Wo finde ich aktuelle Statistiken zur Formel-1-Saison 2026?

Unsere Formel-1-Datenbank informiert Dich stets aktuell über alle wesentlichen Statistiken zur Formel-1-Saison 2026 und allen Formel-1-Saisons seit 1950 mit detaillierten Angaben zu Fahrern, Teams, Motorenlieferanten, Rennstrecken und vielem mehr!

Welche Serien fahren 2026 im Rahmenprogramm der Formel 1?

2026 fahren die gewohnten Serien im Rahmenprogramm der Formel 1, allen voran die Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3 sowie der Porsche-Supercup. Seit 2024 ist die Frauen-Rennserie F1 Academy ebenfalls bei Formel-1-Grands-Prix dabei.