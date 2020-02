Nico Rosberg: 2020 wird spannender als 2019!

"Mercedes ist der Favorit", sagt Nico Rosberg über die Formel-1-Saison 2020. Doch der Weltmeister von 2016 hängt bei 'RTL' direkt ein "Aber" und erklärt, warum er in diesem Jahr nicht mit einem Durchmarsch der Silberpfeile rechnet, auch wenn das natürlich nicht ausgeschlossen werden kann.

"Ich bin guter Dinge, dass es noch spannender wird", sagt Rosberg. "[Denn] ich bin überzeugt davon, dass Red Bull und Ferrari einen ganz tollen Job geleistet haben über den Winter. Die werden stark in die Saison starten."

Die drei Topautos der Saison 2020 im Foto-Direktvergleich!

Woran Rosberg diese Prognose festmacht? An den Erfahrungswerten der Vergangenheit, wie er meint. Ihn hätten "viele Gründe" zu dieser Einschätzung bewogen, so der frühere Mercedes-Fahrer.

Woran es bei Ferrari und Red Bull haperte

Rosberg schildert seine Sicht der Dinge und verweist explizit auf 2019: "Ferrari stand oft auf der Pole in den ersten Rennen, aber konnte das im Rennen nicht umsetzen."

Fotostrecke Liste Haas VF-20 1 / 14 Foto: Haas F1 Team Haas VF-20 2 / 14 Foto: Haas F1 Team Haas VF-20 3 / 14 Foto: Haas F1 Team Haas VF-20 4 / 14 Foto: Haas F1 Team Haas VF-20 5 / 14 Foto: Haas F1 Team Ferrari SF1000 6 / 14 Foto: Ferrari Ferrari SF1000 7 / 14 Foto: Ferrari Ferrari SF1000 8 / 14 Foto: Ferrari Red-Bull-Honda RB16 9 / 14 Foto: Red Bull Content Pool McLaren-Renault MCL35 10 / 14 Foto: McLaren McLaren-Renault MCL35 11 / 14 Foto: McLaren McLaren-Renault MCL35 12 / 14 Foto: McLaren Mercedes W11 13 / 14 Foto: Mercedes AMG Mercedes W11 14 / 14 Foto: Mercedes AMG

"Irgendwann werden sie aber auch lernen, alles zusammen zu bekommen und dann perfekte Rennen abliefern. Deswegen glaube ich, dass die Chance besteht, dass sie mit Mercedes auf Augenhöhe sein werden."

"Bei Red Bull", so erklärt Rosberg weiter, "läuft der Honda-Motor jetzt klasse. Vielleicht ist er mittlerweile sogar so schnell wie der Mercedes-Motor. Man munkelt sogar, dass er ein paar PS mehr hat."

Melbourne als erster Gradmesser

Die "große Schwäche" von Red Bull sei zuletzt gewesen, dass das Team jeweils nur "sehr schwach" in die Saison gestartet sei und so zum Aufholen gezwungen war. "In der Entwicklung während der Saison [aber] waren sie die Besten", meint Rosberg.

"Die werden das auch schaffen, dass sie irgendwann in der Winterpause sich genauso gut entwickeln wie während der Saison."

Unterm Strich, so glaubt Rosberg, lässt das eine spannende Formel-1-Saison vermuten. Er selbst habe "große Hoffnungen" für das Jahr 2020 und sagt: "Mal schauen, ob ich in Melbourne dann Recht behalte. Ich denke, es könnte sehr eng werden."

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.