Pierre Gasly: So überzeugt Alpine in der Entwicklung des Autos

"Das Team hat bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass es gut in der Entwicklung ist, denn die Korrelation zwischen den Upgrades und der prognostizierten Performance stimmt", sagt Neuzugang Pierre Gasly über sein Team Alpine in der Formel 1. Der Franzose ist mit der Arbeit des Rennstalls aus Enstone noch nicht ganz zufrieden und kann sich vorstellen, im Laufe der Saison zu den Top-4-Teams der Königsklasse aufschließen zu können.

"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir neue Teile am Auto sehen werden und ich kann nur sagen, dass das Team sehr gut versteht, was ich brauche, um das Maximum aus dem Auto herauszuholen", so der Franzose, der von AlphaTauri und damit aus dem Red-Bull-Kosmos zu Alpine wechselte. "Es waren erst zwei Rennen, die waren solide, aber insgesamt haben wir noch nicht die Leistung gebracht, die wir uns vorgenommen haben. Wir arbeiten hart für die nächsten Rennen."

Gasly hofft, im Laufe der Saison noch um bessere Platzierungen kämpfen zu können. "Es fühlt sich an, als wären wir irgendwo im Nirgendwo hinter den Top-4-Teams", erklärt der Alpine-Pilot aus Rouen. Der 27-Jährige fügt hinzu: "Wir haben das Mittelfeld etwas hinter uns gelassen, auch wenn es sehr eng ist, aber wir versuchen, noch näher an die Top-Teams heranzukommen. Zwei Rennen sind gefahren, mal sehen, wie es in Melbourne läuft - eine ganz andere Strecke als Dschidda".

Alpine fuhr in der Saison 2023 bisher dreimal in die Punkteränge. Gasly kam zweimal als Neunter ins Ziel und sammelte damit vier Punkte. Sein Teamkollege Esteban Ocon schied beim Auftakt in Bahrain aus, wurde aber in Saudi-Arabien Vierter. Damit hat Alpine insgesamt acht Punkte auf dem Konto und liegt in der Konstrukteurswertung auf Rang fünf - vier Punkte vor Alfa Romeo, aber 18 Zähler hinter Ferrari.

"Es war gut, in Dschidda zu punkten und das Maximum aus dem Auto herauszuholen", erklärte Gasly. "Das hat sich gut angefühlt, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir sind noch nicht nah genug an den Autos an der Spitze dran, was frustrierend ist. Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen, und das ist gut. Im vergangenen Jahr war das Team in Sachen Entwicklung sehr stark und darauf konzentrieren wir uns auch in dieser Saison."

Laut Gasly sind es Detailfragen, die die Leistung des Alpine A523 verbessern könnten. "Das Schwierige ist, dass man überall Kompromisse eingehen muss, die in einem anderen Bereich zu Leistungsverlusten führen können", sagt er. "Aber wo wir jetzt stehen, können wir keine Kompromisse eingehen. Uns fehlt auf jeder Runde die Pace, obwohl ich in Dschidda dachte, dass wir mit Ferrari mithalten können, aber die Autos sind einfach in der Ferne verschwunden".

