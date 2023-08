Warum Pirelli auf die Einführung eines "Super-Intermediate" drängt

Nur wenige Wochen nach dem enttäuschenden Test der von der FIA vorgeschlagenen Radabdeckungen in Silverstone rückte das Rennwochenende in Belgien die Probleme der Formel 1 bei nassem Wetter erneut in den Mittelpunkt.

Der Start des Sprintrennens am Samstag in Spa verzögerte sich wegen des einsetzenden Regens, und als es endlich losging, fuhren die Autos - wie es das Reglement vorschreibt - mit Regenreifen hinter dem Safety-Car, bevor das Feld freigegeben wurde.

Die Hälfte der Fahrzeuge kam dann direkt auf Intermediates zum Reifenwechsel, der Rest folgte am Ende der ersten fliegenden Runde. Nur der Doppelstopp und die Aussicht auf Verkehr in der Boxengasse verhinderten, dass alle sofort an die Box kamen.

Die Fahrer waren sich hinterher schnell einig, dass der volle Regenreifen "sinnlos" war, wie George Russell, Präsident der Fahrervereinigung GPDA, es beschrieb.

Der Haken an der Sache ist, wie sich in Spa erneut zeigte: Wenn es so stark regnet, dass der Regenreifen notwendig ist, können die Autos wegen Sichtproblemen nicht mit Renngeschwindigkeit fahren. Die Diskussion führte dazu, dass Pirelli eine Idee vorstellte, über die der Hersteller schon länger nachgedacht hatte.

Wenn der Full-Wet tatsächlich nur von begrenztem Nutzen ist, warum sollte man ihn nicht einfach abschaffen und stattdessen einen einzigen Reifen entwickeln, den man vorläufig "Super-Intermediate" nennt, der bei allen Nässebedingungen funktioniert - und der es den Fahrern ermöglicht, vom Safety-Car-Fahren bis zum Rennen mit dem gleichen Reifen zu fahren?

Neuer Regenreifen war ein Schritt nach vorne

Pirelli hat seit seinem Einstieg in den Motorsport enorme Anstrengungen in die Entwicklung von Regenreifen und Intermediates gesteckt. Eine der jüngsten Entwicklungen war die Umstellung auf Regenreifen ohne Heizdecken, die erstmals in Monaco zum Einsatz kamen und 2024 durch Intermediates ergänzt werden sollen.

"Ich glaube, dass wir vor allem zwei Probleme lösen müssen", sagt Pirelli-Manager Mario Isola. "Das eine ist die Performance im Nassen. Das andere ist die Sicht. Was die Performance angeht, kann ich sagen, dass wir bei der Entwicklung der Reifen ein Ergebnis erzielt haben, das viel, viel besser ist als der alte Regenreifen."

"Es ist vielleicht nicht genug, aber wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. In Fiorano und Paul Ricard haben wir festgestellt, dass sie bei kalten Bedingungen fünf oder sechs Sekunden schneller waren als die alten Regenreifen, weil das Hauptproblem darin bestand, herauszufinden, ob sie ohne Heizdecken Probleme mit der Aufwärmphase hatten", so Isola.

"Der Punkt ist, dass diese Leistung vielleicht immer noch nicht ausreicht, um den richtigen Übergang zu den Intermediates zu schaffen."

Ein Problem, mit dem sich Pirelli bei der Entwicklung von Regenreifen und Intermediates immer wieder konfrontiert sieht, ist die Abhängigkeit von Tests auf künstlich bewässerten Strecken.

Aus diesem Grund war der starke Regen in Spa in der vergangenen Woche, der eigentlich als Trockentest für Aston Martin und McLaren gedacht war, eine sehr nützliche Gelegenheit, um die gleichen Daten zu sammeln und einige experimentelle Reifen zu testen.

"Eines unserer Probleme ist, dass wir Regenreifen nur in Paul Ricard und Fiorano testen können", sagt Isola. "Das sind zwei Strecken mit völlig anderen Eigenschaften als Spa, Silverstone oder andere Rennstrecken."

"Wir haben erst [nach dem Sprint in Spa] herausgefunden, dass wir die Leistung des Regenreifens verbessern müssen, weil wir die Möglichkeit hatten, den Intermediate mit dem Regenreifen zu vergleichen."

"Nach den Daten, die wir aus der Vergangenheit hatten, war der Crossover-Punkt bei 115 bis 116 Prozent, und das ist die richtige Zahl, wenn man den Crossover zwischen Intermediates und Regenreifen betrachtet."

Lässt sich das Sichtproblem lösen?

"Der zweite Punkt ist: Sind das Safety-Car-Reifen? Wir haben oft über die Sichtbarkeit gesprochen. Die Sichtbarkeit ist ein Thema", so der Italiener.

"Und natürlich arbeitet die FIA zusammen mit den Teams an einigen Vorrichtungen, die die Sicht verbessern können, um die Gischt zu reduzieren, die nicht nur von den Reifen, sondern auch vom Diffusor kommt. Und im Moment haben wir nichts gefunden", sagt er.

Angesichts der Tatsache, dass das Sichtproblem in absehbarer Zeit nicht gelöst werden kann, ergibt die Idee eines einzigen Regenreifens durchaus Sinn.

Der Regenreifen wird aufgrund der Sicht meist nur hinter dem Safety-Car benutzt Foto: Motorsport Images

Isola erklärt: "Wenn die Idee für die Zukunft ist, die aktuelle Situation beizubehalten und bei viel Wasser auf der Strecke die rote Flagge oder das Safety-Car herauszuholen, dann ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich die beste Lösung, einen Intermediate-Reifen zu entwickeln, nennen wir ihn Super-Intermediate oder Intermediate Plus oder wie auch immer man ihn nennen will, der eher für nasse Bedingungen geeignet ist."

"Auf diese Weise können wir mit einem einzigen Produkt den Grenzbereich abdecken, bei dem die Sicht akzeptabel ist, bis hin zum Übergang zu trockenen Bedingungen", so der Pirelli-Manager.

Pirelli testet verschiedene Dinge

"Wenn die Idee ist, weiterhin nach einem Produkt zu suchen, das die Gischt reduziert und somit die Möglichkeit bietet, auf nasser Fahrbahn zu fahren, dann müssen wir beide Produkte beibehalten, also den Intermediate, den wir jetzt haben, und den neuen Intermediate, der ohne Heizdecken funktioniert, und den Regenreifen verbessern."

"Aber wenn der Regenreifen nur hinter dem Safety-Car zum Einsatz kommt, dann stimme ich den Fahrern zu, dass er im Moment nutzlos ist. Wir müssen entscheiden, in welche Richtung wir in Zukunft gehen wollen, um das Produkt zu entwickeln, das die Formel 1 braucht."

Isola räumt ein, dass die Idee schon einmal diskutiert wurde: "In der Vergangenheit, ja", sagt er. "Aber dann haben sie angefangen, diese neuen [Spritzschutz-]Vorrichtungen zu testen. Und so sind wir bei der Idee geblieben, zwei verschiedene Produkte beizubehalten. Es lohnt sich, diese Idee für die Zukunft weiter zu diskutieren."

Wie bei den Slicks hatte Pirelli auch bei den Regenreifen oft mit unterschiedlichen Anforderungen oder Zielen zu kämpfen.

"Als es beispielsweise Beschwerden über Aquaplaning gab, haben wir Reifen mit unterschiedlichem Aquaplaning-Widerstand entwickelt", sagt Isola. "Sie erinnern sich, dass wir vor einigen Jahren die Größe der Profilblöcke verändert haben, um das Aquaplaning zu verbessern."

"Als es Beschwerden über das Gripniveau gab, haben wir an der Mischung gearbeitet, um die Haftung zu verbessern. Manchmal haben wir auch an der Konstruktion gearbeitet, um die Fläche zu optimieren. Wir befolgen die Anweisungen, die uns gegeben werden, um die Ziele zu erreichen", betont er.

Die Formel 1 muss sich für Weg entscheiden

Der Schlüssel wird nun sein, zu entscheiden, was nötig ist, damit Pirelli die richtige Entwicklungsrichtung einschlagen kann.

"In Spa haben wir ein klares Feedback über die Situation mit den Intermediates und den Full-Wets erhalten. Wir müssen uns mit der FIA, den Teams und natürlich der Formel 1 zusammensetzen. Und ich würde mich freuen, wenn einige Fahrer bereit wären, an diesem Treffen teilzunehmen", sagt Isola.

Mario Isola weiß: Pirelli macht viel mit, die Formel 1 muss sich nur entscheiden Foto: Motorsport Images

"Und wir müssen entscheiden, was wir wollen. Wir können nicht alle Richtungen abdecken, weil wir nur sehr begrenzte Testmöglichkeiten haben. Und wenn wir Zeit damit verschwenden, verschiedene Dinge zu testen, ohne eine klare Richtung vorzugeben, besteht das einzige Risiko darin, dass wir unsere Ziele nicht erreichen."

"Wir müssen uns also entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Wollen wir ein anderes Laufflächenprofil entwickeln, das in einem breiteren Umfeld funktioniert? Gut, dann konzentrieren wir uns darauf und machen das. Aber dann arbeiten wir natürlich nicht daran, das aktuelle Profil für nasse Bedingungen zu verbessern."

Wann wäre der Super-Intermediate bereit?

Sollte sich die Idee eines einzigen Regenreifens durchsetzen, wird Pirelli viel Entwicklungsarbeit leisten müssen. Der Zeitplan bedeutet, dass er nicht rechtzeitig für 2024 fertig sein kann, allerdings könnte er während der nächsten Saison eingeführt werden, wenn sich alle Parteien einig sind und das Reglement geändert wird, um ihn zuzulassen.

Allerdings wird es unweigerlich Widerstand gegen eine Änderung während der Saison geben, zumal ein einziger Reifen große Auswirkungen auf das Reglement haben wird.

Wird das Zeitfenster 2024 verpasst, verschiebt sich der Plan auf 2025 - und wir wissen immer noch nicht, ob der neue Ausrüstervertrag an den etablierten Hersteller Pirelli oder den Herausforderer Bridgestone geht.

Immerhin hat Pirelli einen brauchbaren Ausgangspunkt für die Entwicklung.

"Glücklicherweise haben wir bereits eine Vorstellung vom Profil, da wir die Idee in der Vergangenheit entwickelt haben", sagt Isola. "Aber wir müssen Formen herstellen, und das braucht Zeit. Wahrscheinlich können wir die erste Version des neuen Reifens in diesem Winter testen."

"Aber weil wir im Dezember mit der Produktion des Regenreifens für die Übersee-Rennen beginnen müssen, bedeutet es, dass wir wahrscheinlich nicht mit einem neuen Reifen in die neue Saison starten können."

"Aber wenn man den neuen Regenreifen während der Saison einführen will, dann ist das möglich. Um die neuen Formen zu haben, braucht man Zeit - zwei Monate oder mehr", erklärt er.

Pirelli betont Nachhaltigkeitsgedanken

Ein weiteres Argument für einen einzigen Regenreifen ist die Nachhaltigkeit, die bei der Ausschreibung der FIA für die Reifen für 2025 eine wichtige Rolle spielt.

Derzeit werden viele Regenreifen und Intermediates nicht oder kaum genutzt und weggeworfen. Ein Einheitsreifen könnte bedeuten, dass am Ende weniger Reifensätze an jedem Wochenende mitgebracht werden müssen.

"Für mich ist es eine gute Idee, wenn es funktioniert, nur ein Produkt für nasse Bedingungen zu haben", sagt Isola. "Im Moment liefern wir sieben Reifensätze, vier Intermediates und drei Regenreifen. Man hat sieben Sätze mit dem gleichen Profil, die man zu jeder Zeit des Wochenendes verwenden kann. Und das könnte auch ein gutes Thema für die Nachhaltigkeit sein."

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.