Formel-E-Starterfeld 2021 komplett: Dragon bestätigt Nico Müller

Das Fahrerfeld der Formel E für die Saison 2021 ist komplett: Kurz nachdem der Automobil-Weltverband FIA am Freitag die Teilnehmerliste veröffentlicht hatte, wurde der Schweizer Nico Müller auch vom Team Dragon-Penske als zweiter Fahrer bestätigt.

Dass Müller für das US-Team fahren wird, ist keine Überraschung. Der DTM-Vizemeister des Jahres 2020 war schon in der vergangenen Saison für den Rennstall von Jay Penske gefahren und saß auch beim offiziellen Test Ende November in Valencia im Dragon-Penske-Cockpit.

"Wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt, welches Potenzial vorhanden ist. In unserer zweiten Saison wollen wir das in Ergebnisse umwandeln, die wir alle verdient haben", sagt Müller. In seiner ersten Saison mit dem Team hatte Müller die Punkteränge verpasst, zwei zwölfte Plätze waren seine besten Resultate.

Starke Zeiten beim Test in Valencia

Das soll nach Vorstellung der Schweizers in der ersten WM-Saison der Formel E besser werden. "Das ganze Team ist hungrig. Wir werden uns immer weiter antreiben und versuchen uns zu steigern. Ich bewundere die Einstellung jedes einzelnen im Team. Wir geben auch in schwierigen Zeiten nicht auf und wollen gegen die größten Namen in der Meisterschaft kämpfen."

#4 - Robin Frijns (Team: Virgin, Antrieb: Audi) 1 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #5 - Stoffel Vandoorne (Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes) 2 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #6 - Nico Müller (Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske) 3 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 - Sergio Sette Camara (Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske) 4 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #8 - Oliver Turvey (Team: NIO, Antrieb: NIO) 5 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #10 - Sam Bird (Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar) 6 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #11 - Lucas di Grassi (Team:Abt-Audi, Antrieb: Audi) 7 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #13 - Antonio Felix da Costa (Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS) 8 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #17 - Nyck de Vries (Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes) 9 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #20 - Mitch Evans (Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar) 10 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #22 - Oliver Rowland (Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan) 11 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #23 - Sebastien Buemi (Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan) 12 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #25 - Jean-Eric Vergne (Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS) 13 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #27 - Jake Dennis (Team: BMW-Andretti, Antrieb: BMW) 14 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #28 - Maximilian Günther (Team: BMW-Andretti, Antrieb: BMW) 15 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #29 - Alexander Sims (Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra) 16 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #33 - Rene Rast (Team:Abt-Audi, Antrieb: Audi) 17 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #36 - Andre Lotterer (Team: Porsche, Antrieb: Porsche) 18 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #37 - Nick Cassidy (Team: Virgin, Antrieb: Audi) 19 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #48 - Edoardo Mortara (Team: Venturi, Antrieb: Mercedes) 20 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #71 - Norman Nato (Team: Venturi, Antrieb: Mercedes) 21 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #88 - Tom Blomqvist (Team: NIO, Antrieb: NIO) 22 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #94 - Alex Lynn (Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra) 23 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #99 - Pascal Wehrlein (Team: Porsche, Antrieb: Porsche) 24 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Beim Test in Valencia überzeugte Dragon-Penske mit schnellen Zeiten. Müller fuhr an den drei Tagen insgesamt die drittschnellste Rundenzeit, sein Teamkollege Sergio Sette Camara war mit einem Rückstand von 0,036 Sekunden auf die absolute Bestzeit von Maximilian Günter (BMW-Andretti) Zweitschnellster.

Ein ähnliches Bild hatte sich allerdings schon bei den Testfahrten vor der Saison 2019/20 gezeigt. Bei den Rennen konnte Dragon-Penske diese Performance dann aber nicht bestätigen. Mit gerade einmal zwei Punkten belegte die Mannschaft am Saisonende den elften und damit vorletzten Platz in der Teamwertung.

Teamchef schätzt Müllers technisches Feedback

"Ich freue mich sehr, dass unsere Zusammenarbeit mit Nico fortgesetzt wird", sagt Teamchef Penske. "Nico hat während einer herausfordernden Rookie-Saison unschätzbares Feedback geliefert, das wir in das diesjährige Paket eingebaut haben."

"Ich bin zuversichtlich, dass wir ihm mit der Kombination aus seinem technischen Feedback, seinem fahrerischen Können und den zusätzlichen Ressourcen, die wir zur Unterstützung des Teams bereitstellen, ein konkurrenzfähigeres Paket für 2021 bieten werden", so Penske weiter.

Die Formel-E-Saison 2021 soll am 16. und 17. Januar mit zwei Rennen in Santiago de Chile starten.

Fahrerfeld der Formel E 2021:

DS-Techeetah: Antonio Felix da Costa / Jean-Eric Vergne

Nissan-e.dams: Sebastien Buemi / Oliver Rowland

Mercedes: Stoffel Vandoorne / Nyck de Vries

Virgin: Robin Frijns / Nick Cassidy

BMW-Andretti: Maximilian Günther / Jake Dennis

Abt-Audi: Lucas di Grassi / Rene Rast

Jaguar: Mitch Evans / Sam Bird

Porsche: Andre Lotterer / Pascal Wehrlein

Mahindra: Alexander Sims / Alex Lynn

Venturi: Edoardo Mortara / Norman Nato

Dragon-Penske: Sergio Sette Camara / Nico Müller

NIO: Oliver Turvey / Tom Blomqvist

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.