Formel-E-Team Nio wird ab der Saison 2024 in ERT umbenannt

Das bisher unter dem Namen Nio 333 bekannte Formel-E-Team wird ab der Saison 2024 unter dem Namen Electric Racing Technology (ERT) an den Start gehen, nachdem die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller Nio beendet wurde.

Das in Silverstone ansässige Team ist Gründungsmitglied der Formel E und hatte seit der ersten Saison 2014/15 verschiedene Namen. Gestartet war der Rennstall als Team China Racing, doch noch während der ersten Saison übernahm der chinesische Automobilhersteller Nio Anteile am Team, woraufhin es in Nexttev TCR umbenannt wurde.

Mit Nelson Piquet jun. stellte das Team den ersten Champion der Formel E überhaupt. Ab der Saison 2016/17 hieß das Team Nextev/Nio, bevor es zur Saison 2019/20 in Nio 333 umbenannt wurde.

Nach dem Ausstieg von Nio und dem Einstieg eines neuen Investors sieht Teamchef Alex Hui seinen Rennstall, der nun unter dem Namen ERT firmiert, für die Zukunft gut aufgestellt. "Als einziges Hersteller-Team in der Formel E, das derzeit nicht an einen großen Automobilhersteller gebunden ist, haben wir unsere Antriebsstrang- und Software-Entwicklung unabhängig durchgeführt, was uns in eine einzigartige Position versetzt", sagt Hui.

"Wir haben bereits festgestellt, dass wir eine Menge zu bieten haben, um die Leistung von Elektrofahrzeugen zu verbessern, nicht nur in Bezug auf den Antriebsstrang, sondern auch in Bezug auf die gesamte Fahrzeugtechnologie und -lösungen, was in der Automobil- und Motorsportindustrie bereits auf Interesse stößt."

"Es ist ein natürlicher Schritt für uns, die Kommerzialisierung dieses Wissens mit der zunehmenden weltweiten Verbreitung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben, insbesondere da die Formel E eine so starke Plattform für OEMs bietet und unsere Gespräche mit Partnern in diesem Bereich bereits weit fortgeschritten sind", so Hui weiter.

Die Einführung des Gen3-Reglements in der vergangenen Saison verhalf Nio 333 zur besten Platzierung in der Teamwertung seit 2017/18. Die Fahrer Dan Ticktum und Sergio Sette Camara sammelten 42 Punkte und brachten das Team auf den neunten Platz, noch vor Mahindra und dessen Kundenteam Abt.

Sette Camaras fünfter Platz in Hyderabad war die erste Top-5-Platzierung des Teams seit Oliver Turvey beim Berlin E-Prix 2018. Ticktum erzielte mit sieben Top-10-Platzierungen die meisten eines Nio-Fahrers seit Piquets Titeljahr. Ticktum und Sette Camara werden auch beim offiziellen Vorsaisontest der Formel E in Valencia in der kommenden Woche (23.-27. Oktober) für das nun ERT genannte Team an den Start gehen.

