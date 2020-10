Formel E: Vorsaison-Test Ende November in Valencia

Die Formel E wird vor der Saison 2021 erneut vier Tage lang offizielle Testfahrten abhalten. Stattfinden werden sie wie in den vergangenen Jahren auf dem Circuit Ricardo Tormo, und zwar vom 28. November bis zum 1. Dezember.

Damit wurden Pläne verworfen, für den Vorsaison-Test nach Donington Park zurückzukehren. Grund dürften mutmaßlich die besseren Wetterbedingungen zu dieser Jahreszeit in Spanien sein.

Das Format des Tests ist dasselbe wie im Vorjahr. An den ersten beiden Tagen wird auf der Strecke gefahren. Dann folgt Tag Pause, der für eine Auswertung der bis dahin gesammelten Daten und Medientermine genutzt werden kann. Am Schlusstag ist dann wieder Fahrbetrieb auf der Rennstrecke.

Sollte er dort wie geplant starten, könnte er frühestens am letzten Testtag in Valencia eintreffen und müsste somit mit sehr wenig Erfahrung im Auto in seine erste Formel-E-Saison starten.

