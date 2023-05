Jeff Dodds: Formel E stellt neuen Geschäftsführer vor

Die Formel E hat einen neuen Geschäftsführer gefunden. Seit 2019 hatte Jamie Reigle diese Position inne und folgte damals Seriengründer Alejandro Agag nach, der seither der Vorsitzende der Elektrorennserie ist. Nachfolger von Reigle wird Jeff Dodds. Dodds übernimmt ab 5. Juni das Amt des Geschäftsführers. Reigle wird ihn noch bis Jahresende in der Einarbeitungsphase unterstützen.

"Zunächst war ich von der einzigartigen Position der Formel E als Sportart an der Schnittstelle von Innovation, Nachhaltigkeit und Elektromobilität angetan", sagt Reigle zu seinem Abschied nach vier Jahren.

"Was ich vorfand, war weitaus ehrgeiziger: eine leidenschaftliche Gruppe von Menschen, die sich dem Aufbau eines globalen Sports verschrieben hatten und gleichzeitig die Welt verändern wollten."

"Diese Mission wird unter der neuen Führung fortgesetzt. Als jemand, der von einer Partnerschaft mit Alejandro profitiert hat, freue ich mich, Jeff zu unterstützen, bevor ich mich wieder dem Leben als leidenschaftlicher Formel-E-Fan zuwende."

Dodds hat in den vergangenen beiden Jahren für Virgin Media O2 gearbeitet und davor in den Niederlanden als CEO der Telekommunikationsfirma Tele2. Die Amtsübergabe erfolgt Anfang Juni beim Formel-E-Wochenende in Jakarta (Indonesien).

"Jeff bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von dynamischer Führung und Umsetzung in die Formel E ein", lobt Agag. "Der Vorstand freut sich darauf, dass er das volle Potenzial der Formel E zum Nutzen unserer Fans, Teams, Hersteller, Partner und Stakeholder freisetzen wird."

Nach einer Einarbeitungsphase wird sich Dodds anschließend um die Organisation der neunten Saison kümmern. "Meine Leidenschaft für Automobile, Sport und Unterhaltung bedeutet, dass ich mich unglaublich auf diese Chance freue", sagt Dodds.

"Die Formel E ist eine einzigartige Plattform, die Spitzentechnologie mit der nachhaltigsten Sportart der Welt verbindet und unendliches Potenzial für Innovation und positiven Wandel bietet. Die Formel E verfügt über ein Weltklasse-Team. Ich freue mich darauf, es in das nächste Kapitel zu führen, die Zukunft des Motorsports zu gestalten und neu zu definieren, was möglich ist."

Mit Bildmaterial von Formula E.