24h Daytona 2023: Lucas Auer operiert

Porsche sieht enges GTP-Rennen

Porsche Motorsportchef im Gespräch mit unserem Schwesterportal 'Motorsport.com Global': "Mein Eindruck ist, dass das Feld sehr eng beisammen liegt, wenn man sich die einzelnen Rundenzeiten anschaut. Aber wir wissen nicht, wie es über die Stints im Rennen aussieht. Das ist schwer einzuschätzen", sagt er vor dem ersten Rennen der LMDh-Boliden. "Das Rennen wird über die Zuverlässigkeit entschieden. Wenn man in einem so engen Feld fünf Minuten stehen muss, tut das weh. Hoffentlich sehen wir keine Ausfälle." Wobei man natürlich anmerken muss, dass ein unplanmäßiger Stopp in der Anfangsphase aufgrund des Wave-Bys in der Anfangsphase weniger weh tut als in den letzten sechs Stunden.



"Das wird sich im Laufe der Saison ändern. Dann geht es mehr um die Performance der Autos. Aufgrund der Restriktionen bei den Reifen wird es auch darum gehen, wer am besten damit umgeht. Ich denke, wir werden in diesem Rennen einige Antworten bekommen. Alle liegen dicht beieinander, es ist noch zu früh, um zu sagen, wer wo steht. Nach dem Rennen werden wir wesentlich mehr wissen."



"Was die Rennstrategie betrifft, würde ich nicht alles geben, um die letzte Zehntelsekunde zu finden. Ich hoffe auf eine lange Grünphase, in der die Autos frei fahren können. Dann können wir die Performance der Autos wirklich beurteilen. Das würde uns die Antworten geben."