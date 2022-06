Moto2-Qualifying Sachsenring 2022: Lowes auf Pole, Schrötter in Reihe zwei

Audio-Player laden

Sam Lowes eroberte die Poleposition in der Moto2-Klasse auf dem Sachsenring in Deutschland. Der Brite hielt die beiden Spanier Albert Arenas und Augusto Fernandez in Schach. Marcel Schrötter meisterte die Q1-Hürde und qualifizierte sich als Fünfter in der Mitte der zweiten Startreihe.

Mehrere große Namen mussten bereits in Q1 antreten. Celestino Vietti stellte im ersten Abschnitt mit 1:23.786 Minuten die Bestzeit auf. Der WM-Führende hatte 0,227 Sekunden Vorsprung auf Jake Dixon, der am Vormittag nach einem Sturz ebenfalls die direkte Q2-Qualifikation verpasst hat.

Auch Schrötter sorgte für Jubel auf den bestens gefüllten Tribünen. Der Deutsche fuhr die drittschnellste Zeit und zog ebenfalls in den zweiten Abschnitt ein. Den letzten Q2-Platz sicherte sich Tony Arbolino.

Für Routinier Jorge Navarro war als Sechster Feierabend. Auch Somkiat Chantra schaffte es nicht aus seinem Tief der vergangenen Wochen heraus und qualifizierte sich außerhalb der Top 20. Nicht gut lief es für Schrötters IntactGP-Teamkollegen Jeremy Alcoba, der Letzter wurde.

Im entscheidenden Q2 drehte dann Lowes auf. Mit 1:23.493 Minuten war der Brite um knappe drei Zehntelsekunden schneller als Arenas und Fernandez. Dixon wird als Vierter die zweite Reihe anführen. Neben Schrötter stellt sich am Sonntag Aron Canet als Sechster auf.

"Wenn man ins Q1 muss, ist das natürlich nicht ideal, aber es gibt Situationen, wo man sich das auch zu Nutze machen kann", schildert Schrötter. "Ich denke aber, dass dies eines meiner besten Qualifyings war. Ich bin wirklich happy mit meiner Leistung."

"Ich denke, wir können absolut zufrieden sein, denn das ist eine ideale Ausgangslage für Sonntag. Für mich war die Hitze bis jetzt kein Problem, da es immer nur darum ging, drei, vier Runden richtig zu ziehen. Ich werde mich gut ausruhen, um mit viel Kraft in das Rennen zu starten."

Die Plätze sieben bis neun in Reihe drei sicherten sich Arbolino, Vietti und Joe Roberts. Pedro Acosta mischte im Qualifying nicht im Spitzenfeld mit. Mit fast acht Zehntelsekunden Rückstand landete der Spanier auf Platz elf.

Bo Bendsneyder qualifizierte sich für Rang 17. Allerdings wurde ihm im Nachgang wegen einer technischen Unregelmäßigkeit die schnellste Rundenzeit gestrichen. Er hatte den vorgeschriebenen Mindestdruck im Reifen unterschritten. Deswegen fiel der Niederländer auf Startplatz 18 zurück.

Das Moto2-Rennen über 28 Runden wird am Sonntag um 12:20 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.