Corona schafft Zeit für andere Hobbys: Franco Morbidelli lernt Instrument

Der Italiener Franco Morbidelli ist in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie einer derjenigen, die ihr Haus nur in dringenden Fällen verlassen dürfen. Seit Montag vergangener Woche herrscht in Morbidellis Heimat eine Ausgangssperre. "Es geht jetzt schon über eine Woche so. Ich hoffe, dass sich das bald ändert", bemerkt der Yamaha-Pilot, der beim Training improvisieren muss.

"Ich trainiere auf die einzig mögliche Art und Weise im Moment: Zuhause. Ich versuche, in Form zu bleiben, ohne mein Haus zu verlassen. Ich kann laufen gehen, solange ich innerhalb der Grenzen meines häuslichen Bereichs bleibe. Das mache ich, aber nicht viel mehr", berichtet Morbidelli.

"Natürlich entspricht das nicht meiner gewohnten Trainingsweise im Fitnessstudio. Doch ich bleibe in Form", bemerkt der Petronas-Pilot. Den Saisonauftakt der Moto2 und Moto3 verfolgte Morbidelli mit gemischten Gefühlen im Fernsehen.

Kurz vor dem ersten Renn-Wochenende in Katar drehte der ehemalige Moto2-Weltmeister noch selbst seine Runden. Doch kurz nach dem MotoGP-Test verschlimmerte sich die Lage. Die Einreisebestimmungen im Austragungsland verhinderten, dass die MotoGP starten kann.

Aktuell ist ungewiss, wann das erste Rennen der Saison stattfinden kann. "Da ich so viel Zeit Zuhause verbringen muss, kann ich mich mit Dingen beschäftigen, die ich sonst auf Grund der vielen Verpflichtungen zur Seite schiebe. Ich habe einige Instrumente, die ich lernen möchte. Es ist nicht einfach. Man muss sehr viel üben. Vielleicht beherrsche ich am Ende dieser Phase die Mundharmonika", so Morbidelli.

Wie viele seiner Kollegen appelliert Morbidelli an die Vernunft der Menschen: "Meine Nachricht an die italienischen Fans und die Leute, die in der gleichen Situation stecken lautet: bleibt ruhig, geht es entspannt an und respektiert das, was die WHO sagt. Wir sollten die Zeit Zuhause genießen und das Beste daraus machen. Wir können jetzt Zuhause Dinge machen, für die uns sonst die Zeit fehlt."

