Jack Miller ins MotoGP-Werksteam: Ducati kündigt baldige Entscheidung an

Jack Miller wird in der MotoGP-Saison 2021 voraussichtlich für das Ducati-Werksteam fahren. Die positive Entwicklung des Australiers animiert die Verantwortlichen in Bologna, Miller von Pramac ins offizielle Team zu transferieren. Eine offizielle Entscheidung steht noch aus, aber im Gespräch mit 'BT Sport' kündigt Teammanager Davide Tardozzi eine zeitnahe Verpflichtung an.

"Wir haben daran gedacht, Jack ins Werksteam zu holen. Wir gehen die Sache ohne Druck an, weil die beiden Plätze im Werksteam unter den Fahrern ausgemacht werden, die bereits bei Ducati unter Vertrag stehen", erklärt Tardozzi und schließt damit die Verpflichtung eines Nicht-Ducati-Fahrers aus.

"Jack zeigte Ende der vergangenen Saison sehr gute Leistungen. Wir denken, dass er ein Kandidat für das Werksteam ist", bemerkt Tardozzi. "Wir besprechen das intern und auch mit Jack. Bisher wurde keine Entscheidung getroffen. Wir sind aber sehr nah dran, im Falle von Jack eine Entscheidung zu treffen."

Pramac-Pilot Jack Miller pilotierte seit 2019 aktuelles Werks-Material Foto: Motorsport Images

Die MotoGP-Saison 2019 war bisher Millers erfolgreichstes Jahr in der Königsklasse. Als WM-Achter sammelte der Australier deutlich mehr Punkte als in seiner Pramac-Debütsaison, die er als WM-13. abschloss. Als Dritter stand Miller im Vorjahr fünf Mal auf dem Podium.

Offen ist, wer den zweiten Platz bei Ducati einnehmen wird. Andrea Dovizioso pokert um mehr Geld, hat aber keine greifbaren Alternativen zu Ducati. Danilo Petrucci wird als Nachfolger von Chaz Davies im WSBK-Werksteam gehandelt.

