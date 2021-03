Marc Marquez: "Ich schließe nicht aus, beim ersten Rennen dabei zu sein"

Am Montagnachmittag kehrte Marc Marquez nach Barcelona zurück, nachdem sich der Spanier am Wochenende entschieden hatte, an der Coronavirus-Gruppenimpfung in Katar teilzunehmen.

Bei der Rückkehr am Flughafen erklärte Marquez den anwesenden Journalisten des 'Deportes Cuatro', dass die Teilnahme am MotoGP-Saisonauftakt in knapp zwei Wochen möglich ist.

"Ich schließe nicht aus, beim ersten Rennen dabei zu sein. Doch gleichzeitig möchte ich noch nichts versprechen, weil es bei meiner Genesung immer wieder Höhen und Tiefen gibt", berichtet Marquez, der am Samstag nach Katar flog, um sich seine erste Impfdosis zu holen.

Als er in Doha landete, unterzog sich Marquez einem PCR-Test und wartete im Ritz-Carlton-Hotel das Ergebnis ab. Am Sonntagmorgen bekam der Spanier dann die erste Impfdosis gegen das Coronavirus. Noch am Sonntag startete er die Rückreise nach Spanien. Mit dabei waren sein Trainer Jose Luis Martinez und sein Vater Julia.

"Die gesamte MotoGP-Familie bekam die Chance, sich impfen zu lassen", erklärt Marquez. "Natürlich war es freiwillig. Ich entschied mich für die Impfung. Deshalb nahm ich die Reise auf mich. Meine Impfung in Spanien kann dann an jemand anderes gehen, wenn es soweit ist."

Sollte Marquez tatsächlich beim Saisonstart der MotoGP teilnehmen, dann wird er erstmals seit neun Monaten wieder auf einem MotoGP-Motorrad sitzen. Beim Saisonauftakt im Vorjahr stürzte Marquez schwer. Der Comeback-Versuch am darauffolgenden Wochenende scheiterte.

Mit Bildmaterial von Honda.