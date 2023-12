Prototype Winter Series mit ACO-Lizenz steht in den Startlöchern

Die bereits in den vergangenen Jahren erfolgreiche GT Winter Series wird 2024 fortgesetzt. Parallel dazu gibt es zwei neue Rennserien. Neben der neuen GT4 Winter Series startet im Januar auch die neue Prototype Winter Series (PTWS) in ihre erste Saison.

Die PTWS ist speziell für Prototypen gemacht. Mit der Ausgliederung dieses Fahrzeugtyps aus der GT Winter Series wird Piloten der gängigen Prototypen ab sofort im Süden Europas eine eigene professionelle Plattform geboten. Die PTWS verfügt über eine offizielle Lizenz vom Automobile Club de l'Ouest (ACO), dem Veranstalter der berühmten 24 Stunden von Le Mans.

Sportlich gesehen bedeutet die Unterstützung, dass die Teams vor Ort von den Autoherstellern mit Teilen und mit Michelin-Reifen versorgt werden. Außerdem stellt der ACO sein Reglement zur Verfügung. "Die Kooperation mit dem ACO ist für uns ein echter Meilenstein", sagt PTWS-Serienkoordinator Stefan Lehner und stellt heraus: "Über die Bereitschaft des ACO, uns zu unterstützten, freuen wir uns sehr."

Die PTWS startet in drei Wertungsklassen: LMP3, Class 4, Class N. In der LMP3 sind Autos wie der Ligier JSP320, Ginetta G61 LTP3, Duqueine D08 und Adess 03 Evo startberechtigt, also die derzeit gängigsten für diese Klasse homologierten Prototypen. Mit der Class 4 gibt es auch für den neuen Ligier JSP4 eine eigene Klassenwertung, in der Class N geht der Nova NP02 an den Start.

Das Format der Prototype Winter Series sieht an jedem der vier Rennwochenenden zwei Endurance-Rennen über jeweils 50 Minuten plus eine Runde vor. In jedem Rennen ist ein Boxenstopp Pflicht. Jedes Auto darf von einem oder zwei Fahrern pilotiert werden. Mögliche Kombinationen der Fahrereinstufungen sind: Bronze-Bronze, Bronze-Silber, Bronze-Gold, Silber-Silber, Single Bronze, Single Silver.

Logo: Prototype Winter Series Foto: Gedlich Racing

Der Rennkalender der Prototype Winter Series 2024 ermöglicht den Teams eine unkomplizierte Teilnahme an vier Events in Portugal und Spanien. Je zwei Events werden im Sinne der Reiselogistik "back to back" ausgetragen. Der Kalender ist so gestaltet, dass es keine Überschneidungen mit anderen wichtigen Prototypen-Rennserien, beispielsweise der Asian Le Mans Series, gibt.

Vor jedem Rennwochenende gibt es die Möglichkeit, optional zwei Testtage zu buchen. Somit erhalten Teams und Fahrer die Möglichkeit, mit einer einzigen Anreise reichlich Streckenzeit zu bekommen und Fahrer und Auto optimal vorzubereiten. Das Nenngeld beträgt 3.000 Euro pro Rennwochenende (5.000 Euro inklusive Tests am Donnerstag und Freitag). Das Saisonstartgeld beträgt 12.000 Euro (20.000 Euro inklusive Testtage).

Alle Rennen der Prototype Winter Series 2024 werden im Livestream übertragen.

Rennkalender der Prototype Winter Series 2024:

13./14. Januar: Estoril (Portugal)

20./21. Januar: Portimao (Portugal)

02./03. März: Aragon (Spanien)

09./10. März: Barcelona (Spanien)

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.