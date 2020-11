Infos WEC 8h Bahrain 2020: Livestream, TV-Zeiten, Zeitplan, Starterliste

Eine Ära geht zu Ende: Mit den 8 Stunden von Bahrain endet die WEC-Saison 2019/20 nach mehr als 14 Monaten. Letztlich dauert sie sogar einen Monat länger als die Saison 2018/19, die offiziell als "Supersaison" deklariert gewesen ist.

Damit endet auch die Ära der superschnellen, superkomplexen, 1.000 PS starken LMP1-Boliden. Und so stark darf der Toyota TS050 Hybrid auch noch einmal sein, denn für das Finale wird zumindest ein Toyota ohne Restriktionen fahren.

Das 8-Stunden-Rennen ist als Ersatz für die 1.000 Meilen von Sebring in den Kalender gerutscht. Die Saison 2019/20, die eigentlich in Le Mans hätte zu Ende gehen sollen, wurde COVID-19-bedingt in den November verlängert. Das Experiment Winterkalender wird damit ebenfalls beendet. Bahrain ist damit doch wieder Saisonfinale der Langstrecken-Weltmeisterschaft.

Auf ein krachendes Finale wird man sich zumindest in der LMP1 nicht einstellen brauchen. Da mittlerweile alle Privatteams das Handtuch geworfen haben, fährt Toyota gegen sich selbst. Ein unwürdiger Abschied für eine Fahrzeugkategorie, die einst der Formel 1 Konkurrenz machte.

Dafür geht es noch um den WM-Titel zwischen den beiden Toyota-Paarungen. Auch in der GTE Pro und GTE Am stehen die Meisterschaften noch aus. Es gibt 1,5-fache Punkte.

Zeitplan WEC Bahrain 2020 (Alle Zeiten MEZ)

Das Rennen startet eine Stunde früher als vergangenes Jahr, als die Sonne beim Start schon fast untergegangen war. Damit wird es etwas mehr Tageslicht geben, zumal das Rennen auch wieder vom Dezember- auf einen November-Slot gerutscht ist und der Sonnenuntergang leicht später liegt. In den Nachtstunden gibt es Flutlicht, das mit halber Kapazität betrieben wird.

Die Trainingszeiten haben sich gegenüber 2019 ebenfalls verschoben, das Wochenende ist insgesamt kompakter. Dazu gehört auch, dass es diesmal keinen Rookietest geben wird. Wegen des am Freitag beginnenden islamischen Wochenendes findet das Rennen samstags statt. Für die Ortszeit müssen zwei Stunden hinzuaddiert werden.

Ursprünglich hätte das Rennen eine Woche später ausgetragen werden sollen. Da jedoch die Formel 1 mehr Zeit zu Aufbauen braucht, musste die WEC sieben Tage nach vorn rutschen. Das führte zu einer ärgerlichen Kollision mit den 12 Stunden von Sebring (IMSA) und 1.000 Kilometern von Le Castellet (GTWC Europe).

Donnerstag, 12. November

15:30 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 13. November

07:00 - 08:30 Uhr: 2. Freies Training

11:45 - 12:45 Uhr: 3. Freies Training

16:00 - 16:50 Uhr: Qualifying in zwei Abschnitten (GTE und LMP)

Samstag, 14. November

12:00 - 20:00 Uhr: Rennen

Im Rahmenprogramm fährt die BIC 2000cc Challenge - eine lokale Amateurrennserie mit selbstaufgebauten 2-Liter-Tourenwagen.

TV-Übertragung, Livestream und Live-Timing 8h Bahrain 2020

Im Free-TV gibt es diesmal keine Liveübertragung. Die einzige Möglichkeit, das Rennen gratis zu verfolgen, ist der kostenlose Sport1-Livestream mit deutschem Kommentar.

Daneben locken zahlreiche Bezahl-Angebote von Eurosport 2 (150 Minuten Startphase und 90 Minuten Schlussphase) und Sport1+ (komplettes Rennen) mit deutschem Kommentar über den Eurosport Player (Abschnitte, die nicht auf Eurosport 1 oder 2 laufen ohne Kommentar) bis zu den internationalen Streams auf fiawec.com und Motorsport.tv. Im internationalen Angebot gibt es darüber hinaus das Qualifying am Freitag zu sehen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite der FIA WEC zur Verfügung.

Freitag, 13. November

15:50 - 17:10 Uhr: Qualifying (WEC-Stream, Motorsport.tv)

Samstag, 14. November

11:30 - 20:30 Uhr: Rennen (Sport1 Livestream, Sport1+, Eurosport Player, Motorsport.tv, WEC-Stream)

11:45 - 14:30 Uhr: Startphase (Eurosport 2)

18:30 - 20:30 Uhr: Schlussphase (Eurosport 2)

Sonntag, 15. November

01:30 - 03:00 Uhr: Wiederholung (Eurosport 2)

05:00 - 07:00 Uhr: Wiederholung (Eurosport 2)

08:15 - 13:55 Uhr: Wiederholung (Sport1+)

14:00 - 15:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

17:00 - 18:25 Uhr: Wiederholung (Eurosport 2)

22:30 - 24:00 Uhr: Wiederholung (Eurosport)

23:00 - 24:00 Uhr: Zusammenfassung (Sport1)

Montag, 16. November

09:45 - 15:20 Uhr: Wiederholung (Sport1+)

Etwaige weitere Wiederholungen über Montag, den 16. November hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 8 Stunden von Bahrain 2020

Die WEC muss beim Finale mit dem kleinsten Feld ihrer Geschichte leben. 24 Fahrzeuge sind für das Rennen gemeldet. Der Grund dafür ist vor allem, dass das Rennen zusätzlich in den Kalender gerutscht ist. Als Sebring abgesagt wurde, waren die Teams nämlich schon vor Ort und hatten sämtliche Kosten bereits zu tragen. Bahrain ist damit ein zusätzlicher Kostenpunkt.

Andererseits hätte das Rennen bereits Teil der Saison 2020/21 sein sollen, die es nun nicht gibt. Für manche Teams gibt es aber nichts mehr zu gewinnen. So fehlen neben den beiden Ginettas, die zuletzt im Dezember 2019 an selbiger Stelle ihren letzten WEC-Auftritt hatten, auch Rebellion Racing, High Class Racing, Cool Racing und MR Racing. Es gibt keine Gaststarter.

Wegen der Terminkollisionen wurden einige Cockpits in den GT-Klassen neu besetzt.

Klasse LMP1 (Le Mans Prototype 1) - 2 Starter

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose-Maria Lopez - Toyota TS050 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley - Toyota TS050 Hybrid

Klasse LMP2 (Le Mans Prototype 2) - 6 Starter

#22 - United Autosports - Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Paul di Resta - Oreca 07 - Gibson

#29 - Racing Team Nederland - Frits van Eerd/Giedo van der Garde/Nyck de Vries - Oreca 07 - Gibson

#36 - Signatech Alpine Elf - Thomas Laurent/Andre Negrao/Pierre Ragues - Alpine A470 - Gibson

#37 - Jackie Chan DC Racing - Ho-Pin Tung/Gabriel Aubry/Will Stevens - Oreca 07 - Gibson

#38 - Jota - Roberto Gonzales/Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson - Oreca 07 - Gibson

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Andrea Belicchi/Giorgio Sernagiotto - Dallara P217 - Gibson

Klasse LMGTE Pro (Le Mans Grand Touring Professional) - 6 Starter

#51 - AF Corse - James Calado/Daniel Serra - Ferrari 488 GTE Evo

#71 - AF Corse - Davide Rigon/Miguel Molina - Ferrari 488 GTE Evo

#91 - Porsche GT Team - Gianmaria Bruni/Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19

#92 - Porsche GT Team - Michael Christensen/Kevin Estre - Porsche 911 RSR-19

#95 - Aston Martin Racing - Marco Sörensen/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR

#97 - Aston Martin Racing - Alex Lynn/Maxime Martin - Aston Martin Vantage AMR

Klasse LMGTE Am (Le Mans Grand Touring Amateur) - 10 Starter

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Giancarlo Fisichella - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Team Project 1 - Egidio Perfetti/Larry ten Voorde/Jörg Bergmeister - Porsche 911 RSR

#57 - Team Project 1 - Ben Keating/Felipe Fraga/Jeroen Bleekemolen - Porsche 911 RSR

#62 - Red River Sport - Bonamy Grimes/Kei Cozzolino/Colin Noble - Ferrari 488 GTE Evo

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried//Riccardo Pera/Dennis Olsen - Porsche 911 RSR

#83 - AF Corse - Francois Perrodo/Emmanuel Collard/Nicklas Nielsen - Ferrari 488 GTE Evo

#86 - Gulf Racing - Michael Wainwright/Alessio Picariello/Ben Barker - Porsche 911 RSR

#88 - Dempsey-Proton Racing - Khaled Al Qubaisi/Marco Holzer/tba - Porsche 911 RSR

#90 - TF Sport - Salih Yoluc/Charles Eastwood/Jonny Adam - Aston Martin Vantage AMR

#98 - Aston Martin Racing - Paul Dalla Lana/Richard Westbrook/Ross Gunn - Aston Martin Vantage AMR

Erfolgsballast LMP1

Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez): kein Ballast

Toyota #8 (Buemi/Nakajima/Hartley): 0,54 Sekunden pro Runde

Außerdem werden die Toyota TS050 Hybrid wieder mit ihrem Basisgewicht von 878 statt 932 Kilogramm. Es könnte noch einmal einen neuen Streckenrekord geben.

Balance of Performance (BoP) GTE Pro

Gegenüber den 6 Stunden von Spa gibt es keine Änderungen. Bei den 24 Stunden von Le Mans wurde mit einer eigenen BoP für den Circuit de la Sarthe gefahren.

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.257 Kilogramm

Ladedruck: 1,37-1,54 bar

Tank: 97 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.280 Kilogramm

Ladedruck: 1,42-1,73 bar

Tank: 91 Liter

Porsche 911 RSR - 19

Mindestgewicht: 1.277 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,6 Millimeter

Tank: 102 Liter

Balance of Performance (BoP) GTE Am

Gegenüber den 6 Stunden von Spa gibt es keine Änderungen. Bei den 24 Stunden von Le Mans wurde mit einer eigenen BoP für den Circuit de la Sarthe gefahren.

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.267 Kilogramm

Ladedruck: 1,34-1,51 bar

Tank: 94 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.290 Kilogramm

Ladedruck: 1,38-1,69 bar

Tank: 89 Liter

Porsche 911 RSR

Mindestgewicht: 1.249 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,2 Millimeter

Tank: 98 Liter

Erfolgsballast GTE Am

AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Fisichella): -20 Kilogramm

Project-1-Porsche #56 (Perfetti/ten Voorde/Bergmeister): -20

Project-1-Porsche #57 (Keating/Fraga/Bleekemolen): -20

Red-River-Ferrari #62 (Grimes/Cozzolino/Noble): -20

Dempsey-Proton-Porsche #77 (Ried//Pera/Olsen): +5

AF-Corse-Ferrari #83 (Perrodo/Collard/Nielsen): +10

Gulf-Porsche #86 (Wainwright/Barker/Picariello): -20

Dempsey-Proton-Porsche #88 (Al Qubaisi/Holzer/tba): -20

TF-Sport-Aston-Martin #90 (Yoluc/Eastwood/Adam): +15

Aston Martin #98 (Dalla Lana/Westbrook/Gunn): -20

Wettervorhersage

Das Wetter sollte beim Saisonabschluss der WEC keine entscheidende Rolle spielen. Zwar besteht laut einigen Wettermodellen am Samstagmorgen ein leichtes Regenrisiko, zum Rennstart um 14:00 Uhr Ortszeit sollte aber die Sonne scheinen. Dazu wird es maximal 27 Grad Celsius warm, auch nach Einbruch der Dunkelheit sinken die Temperaturen kaum unter 25 Grad. Ähnlich sieht die Vorhersage für den Donnerstag und Freitag aus.

Fakten zum Rennen

- Die Bahrain-Runde der WEC wurde bis 2017 als 6-Stunden-Rennen ausgetragen. Der Distanzrekord für diese Länge wurde 2016 vom Audi R18 mit den Fahrern Oliver Jarvis, Lucas di Grassi und Loic Duval mit 201 Umläufen aufgestellt (Distanzrekord 8h: s.u.)

- Die drei großen Werke, die die LMP1 in der WEC seit 2012 bestimmt haben, haben in Bahrain mindestens einmal gewinnen können (s.u.)

- Oreca hat sechs von sieben Rennen auf dem Bahrain International Circuit in der LMP2 gewonnen: 2012 mit Pecom Racing, 2013 und 2016 mit G-Drive Racing, 2014 mit KCMG, 2017 mit Rebellion Racing und 2019 mit United Autosports

- Der einzige Nicht-Oreca-Sieg in der LMP2 ging 2015 an Ligier mit G-Drive Racing

- Ferrari hat in der GTE Pro 2012 (Vilander/Fisichella), 2013 (Bruni/Vilander), 2014 (Bruni/Vilander) und 2017 (Bird/Rigon) gewonnen, Aston Martin war in den Jahren 2016 und 2019 (jeweils mit Thiim/Sörensen) erfolgreich, Porsche bisher nur einmal im Jahr 2015 (Pilet/Makowiecki)

- In der GTE Am haben bislang nur Aston Martin (2013, 2014, 2015 und 2017) und Porsche (2012, 2016, 2019) gewonnen

- Mike Conway, Nicki Thiim und Marco Sörensen haben in Bahrain bereits in zwei verschiedenen Klassen gewinnen können: Conway 2013 in der LMP2 mit G-Drive Racing sowie 2014 und 2019 in der LMP1 mit Toyota, Thiim 2013 und 2014 in der GTE Am sowie 2016 und 2019 in der GTE Pro, jeweils mit Aston Martin Racing, und Bird 2015 mit G-Drive Racing in der LMP2 sowie 2017 in der GTE Pro mit AF Corse

- 495 Lichtmasten von zehn bis 45 Metern Höhe, 5.000 einzelne Scheinwerfer und mehr als 500 Kilometer Kabel wurden auf dem Bahrain International Circuit für das Flutlicht errichtet

- Das arabische Wort "Bahrayn" bedeutet "zwei Meere"

- Die Nationalflagge auf dem Turm des Bahrain International Circuits war bei der Einweihung 2004 mit 169,5 x 97,1 Metern die größte Flagge der Welt

Daten zum Bahrain International Circuit

Streckenlänge: 5,412 Kilometer

Kurven: 14-15 (je nach Zählweise)

Eröffnung: 2004

WEC in Bahrain seit: 2012 (kein Rennen 2018 wegen der "Supersaison")

Streckenrekord LMP1: Lucas di Grassi (Audi R18, 2016, 1:38.828 Minuten)

Distanzrekord: 257 Runden, 1.390,88 Kilometer (2019; Sieger s.u.)

Adresse: Gate 255, Gulf of Bahrain Avenue, Umm Jidar 1062, Sakhir, Kingdom of Bahrain

Alle Sieger seit 2012

2012: Fässler/Lotterer/Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2013: Davidson/Sarrazin/Buemi (Toyota TS030 Hybrid)

2014: Wurz/Sarrazin/Conway (Toyota TS040 Hybrid)

2015: Dumas/Jani/Lieb (Porsche 919 Hybrid)

2016: di Grassi/Duval/Jarvis (Audi R18)

2017: Davidson/Buemi/Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2019: Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

