Ogier verrät: Mexiko wird nächste Station seines WRC-Programms 2023

Audio-Player laden

Wie genau das Teilzeitprogramm für Sebastien Ogier in der Saison 2023 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) aussieht, ist noch offen. Ein weiteres Detail nach seinem erfolgreichen Saisonauftakt hat der achtmalige Rallye-Weltmeister nun aber verraten.

So wird Ogier, der am vergangenen Wochenende zum Rekordsieger bei der Rallye Monte Carlo avanciert ist, auch bei der Rallye Mexiko (16. bis 19. März) den dritten Toyota GR Yaris Rally1 steuern. Bei der direkt anstehenden Rallye Schweden (9. bis 12. Februar) hingegen sitzt Toyota-Youngster Takamoto Katsuta in diesem Auto.

"Schweden wird es in diesem Jahr nicht werden, aber ich denke, das ist kein Geheimnis", so Ogier kurz nach seinem "Monte"-Triumph gegenüber dem französischen TV-Sender 'Canal+' und weiter: "Ich glaube, es ist auch kein echtes Geheimnis mehr, dass ich in Mexiko dabei sein werde. Ich habe mich bei der dortigen Schotterrallye immer stark gefühlt und gute Ergebnisse erzielt."

Nach zwei Jahren Pause, die der Coronavirus-Pandemie geschuldet waren, kehrt die Rallye Mexiko in diesem Jahr in den WRC-Kalender zurück. Die bislang letzte Auflage im März 2020 wurde aufgrund des Ausbruchs der Pandemie vorzeitig abgebrochen. Ogier kam bei dieser Gelegenheit zu seinem sechsten Mexiko-Sieg. Erfolgreicher war er nur bei der Rallye Monte Carlo, die er vor wenigen Tagen zum neunten Mal in seiner Karriere gewonnen hat.

Rallye Mexiko 2020: Ogier siegt bei Abbruch, dann steht monatelang alles still Foto: Toyota Racing

Wie es für Ogier im WRC-Kalender 2023 im Anschluss an die Mexiko-Rallye weitergeht, ist weiterhin offen. Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala gab kürzlich gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com' eine Orientierung. "Wir haben uns auf die genaue Anzahl von Rallyes noch nicht festgelegt. Es wird aber ungefähr die halbe Saison sein", so Latvala über Ogier.

Im vergangenen Jahr, als er erstmals ein WRC-Teilzeitprogramm fuhr, bestritt Ogier sechs von 13 Rallyes, wobei er einen Sieg (Spanien) einfuhr. Diesmal ist der achtmalige Weltmeister direkt mit einem Sieg in seine verkürzte Saison gestartet.

Mit Bildmaterial von Toyota Racing.