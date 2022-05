Infos 12h Bathurst 2022: Livestream, Zeitplan, Starterliste

Audio-Player laden

Nach einer Absage und mehreren Verschiebungen kehrt das Bathurst 12 Hour erstmals seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie zurück in den internationalen Rennkalender. Der Rennen markiert den Auftakt zur Interkontinentalen GT-Challenge (IGTC) 2022.

Der Renntermin musste mehrfach verschoben werden. Durch die verspäteten 9 Stunden von Kyalami 2021 musste der ursprüngliche Februar-Termin weichen. Ein Rennen Mitte März konnte nicht stattfinden, weil es sich mit dem Sebring-Wochenende (IMSA und WEC) überschnitten hätte.

Der dann anberaumte Termin Ende Februar ließ sich ebenfalls nicht halten, weil die Omikron-Mutation des Coronavirus SARS-CoV-2 zu neuen Beschränkungen in Australien führte. So findet das Rennen nun im Mai statt.

Zeitplan 12h Bathurst 2022 (Alle Angaben MESZ)

Doppelte Zeitumstellung: Da in Europa auf Sommer- und in Australien auf Winterzeit umgestellt wurde, nähern sich die beiden Kontinente gegenüber dem üblichen Termin um zwei Stunden aneinander an. Statt zehn Stunden Unterschied sind es diesmal nur acht.

Damit ist ein Frühaufstehen am Sonntagmorgen nicht mehr nötig, um den Zieleinlauf mitzubekommen. Das Rennen endet erst um 9:15 Uhr. Wer "durchmachen" will, muss hingegen noch länger aushalten als sonst.

Der Start wird um eine halbe Stunde vorgezogen, wodurch der Unterschied zur normalen Zeit 90 Minuten beträgt. Weil auch die Tage auf der Südhalbkugel bereits deutlich kürzer geworden sind, bedeutet das nun fast eine Stunde bei Nacht statt der sonst üblichen zehn Minuten.

Freitag, 13. Mai

02:05 - 02:35 Uhr: 1. Freies Training (nur Bronze)

02:45 - 03:15 Uhr: 2. Freies Training

07:15 - 07:55 Uhr: 3. Freies Training (nur Bronze)

09:05 - 09:45 Uhr: 4. Freies Training

Samstag, 14. Mai

00:05 - 01:05 Uhr: 5. Freies Training

02:00 - 03:00 Uhr: 6. Freies Training

05:20 - 06:20 Uhr: Qualifying in zwei Abschnitten (Bronze und Pro)

08:10 - 08:55 Uhr: Top-10-Shootout

21:15 Uhr: Rennstart 12h Bathurst 2022

Sonntag, 15. Mai

09:15 Uhr: Zielankunft 12h Bathurst 2022

Livestream und Live-Timing 12h Bathurst 2022

Qualifying, Pole-Shootout und Rennen sind auf Motosport.com im Livestream zu verfolgen.

Ein Live-Timing wird auf der offiziellen Webseite des Bathurst 12 Hour bereitgestellt. Das Timing sollte in den einzelnen Sessions auf der Seite erscheinen.

Starterliste Bathurst 12 Hour 2022

Die Verlegung des Termins mitten in die Europasaison hat natürlich Folgen, da die üblichen Werksfahrer aufgrund anderer Serien (unter anderem GTWC Europe Magny-Cours und 12 Stunden Hockenheimring) beschäftigt sind. Daher wurde das Rennen als Pro-Am-Lauf deklariert, der aber trotzdem IGTC-Auftakt bleibt.

In der Starterliste finden sich vor allem einheimische Fahrer. Ein Großteil der Piloten kommt aus der australischen Supercars-Serie, die unter anderem ihr Aushängeschild Shane van Gisbergen schickt, den GT3-Rekordhalter auf dem Mount Panorama Circuit nach SRO-BoP.

Doch es finden sich auch einzelne bekannte Werksfahrer auf der Starterliste, unter anderem von Audi und Mercedes-AMG. Eine bittere Pille muss Christopher Mies schlucken. Der amtierende Meister des ADAC GT Masters kann auf seiner Lieblingsstrecke nicht antreten, da er in Magny-Cours gebraucht wird.

GT4-Fahrzeuge wurden aus dem Rennen gestrichen. Für Abwechslung sorgen wieder die Fahrzeuge der Invitational-Klasse, in der unter anderem die beliebten MARC-Cars antreten.

Klasse A (GT3)

#4 - Grove Racing - Stephen Grove/Brenton Grove/Ben Barker - Porsche 911 GT3 R

#6 - Wall Racing - Tony D'Alberto/David Wall/Adrian Deitz/Grant Denyer - Lamborghini Huracan GT3 Evo

#9 - Hallmarc - Marc Cini/Lee Holdsworth/Dean Fiore - Audi R8 LMS GT3 Evo II

#17 - Team BRM - Mark Rosser/Nick Percat/Joseph Mawson - Audi R8 LMS GT3 Evo II

#19 - Nineteen Corporation Pty Ltd - Mark Griffith/Will Brown/Jack Perkins - Mercedes AMG GT3

#24 - C Tech Laser - Tony Bates/David Reynolds/Cameron Waters - Audi R8 LMS GT3 Evo II

#45 - RAM Motorsport - Michael Sheargold/Garth Walden/Brett Hobson - Mercedes AMG GT3 (Am)

#47 - Supabarn - David Russell/James Koundouris/Theo Koundouris/Paul Stokell - Audi R8 LMS GT3 Evo II

#55 - Valmont Racing - Marcel Zalloua/Sergio Pires/Duvashen Padayachee - Mercedes AMG GT3 (Am)

#65 - Coinspot - Liam Talbot/Fraser Ross/Chaz Mosert - Audi R8 LMS GT3 Evo II

#74 - Audi Sport Team Valvoline - Brad Schumacher/Kelvin van der Linde/Nathanael Berthon - Audi R8 LMS GT3 Evo II

#75 - SunEnergy1 Racing - Kenny Habul/Martin Konrad/Jules Gounon/Luca Stolz - Mercedes AMG GT3

#91 - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Kevin Tse/Daniel Juncadella/Maro Engel - Mercedes AMG GT3

#777 - Audi Sport Team Valvoline - Yasser Shahin/Ricardo Feller/Marcus Winkelhock - Audi R8 LMS GT3 Evo II

#888 - Triple Eight Race Engineering - Prince Jefri Ibrahim/Broc Feeney/Shane van Gisbergen - Mercedes AMG GT3

Klasse C (Cup)

#11 - Our Kloud - UpTo11 Motorsport - Indiran Padayachee/Eric Constantindis/Aaron Zerefos - Porsche 911 GT3 Cup (992)

#222 - Prostate Cancer Foundation of Australia - Scott Taylor/Alex Davison/Craig Lowndes/Geoff Emery - Porsche 911 GT3 Cup (991.2)

Klasse I (Invitational)

#50 - M Motorsport/Vantage Racing - David Crampton/Glen Wood/Trent Harrison/Dale Wood - KTM X-Bow GT2

#52 - Wheels/FX Racing PNG - Keith Kassulke/Hadrian Morrall/Zane Morse - MARC II Mustang

#95 - MARC Cars Australia - Geoffrey Taunton/Jake Camilleri/Declan Fraser - MARC II V8

Wettervorhersage, Stand: 12. Mai

Normalerweise finden die 12 Stunden von Bathurst mitten im australischen Hochsommer bei Gluthitze von weit jenseits der 30 Grad Celsius statt. Durch die Verschiebung in den Herbst wird es nun merklich kühler. Dadurch könnte der mittlerweile sechs Jahre alte Streckenrekord von Shane van Gisbergen in Gefahr geraten.

Wenn da nicht der Regen wäre. Vor allem am Trainingsfreitag ist mit feuchter Strecke zu rechnen. Der Samstag wird der freundlichste Tag mit bis zu 21 Grad und nur noch Schauern. Es muss sich zeigen, ob das Top 10 Shootout auf trockener oder nasser Piste stattfindet.

Das Rennen könnte eine spannende Angelegenheit in Sachen Strategie werden. Es sind immer wieder Schauer vorhergesagt. Der Rennstart wird bei kalten elf Grad erfolgen, im Laufe des Tages sind bis zu 20 Grad drin. An allen drei Tagen wird es bewölkt bleiben.

Datenblatt: Mount Panorama Circuit

Streckenlänge: 6,213 km

Längste Gerade: 1,916 km (Conrod Straight)

Kurven: 23

Höhenunterschied pro Runde: 174 Meter

Steigung: bis zu 16 Prozent

Eröffnet: 1938

Streckenrekord GT3 (SRO BoP): 2:01.286 Minuten (Shane van Gisbergen, McLaren 650S GT3, 2016)

Distanzrekord: 314 Runden (Bentley Team M-Sport, 2020)

Adresse: Mountain Straight, Bathurst, NSW 2795, Australia

Alle Sieger seit 2011

2011: Marc Basseng/Christopher Mies/Darryl O'Young (Audi R8 LMS)

2012: Christer Jöns/Christopher Mies/Darryl O'Young (Audi R8 LMS)

2013: Bernd Schneider/Thomas Jäger/Alex Roloff (Mercedes-Benz SLS AMG GT3)

2014: Craig Lowndes/John Bowe/Mika Salo/Peter Edwards (Ferrari 458 GT3)

2015: Katsumasa Chiyo/Wolfgang Reip/Florian Strauss (Nissan GT-R Nismo GT3)

2016: Shane van Gisbergen/Alvaro Parente/Jonathon Webb (McLaren 650S GT3)

2017: Craig Lowndes/Jamie Whincup/Toni Vilander (Ferrari 488 GT3)

2018: Robin Frijns/Dries Vanthoor/Stuart Leonard (Audi R8 LMS GT3)

2019: Dirk Werner/Dennis Olsen/Matt Campbell (Porsche 911 GT3 R)

2020: Maxime Soulet/Jordan Pepper/Jules Gounon (Bentley Continental GT3)

