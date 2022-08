Die Klassensieger der 24h Spa 2022

Audio-Player laden

Statt bisher vier gab es in diesem Jahr fünf Klassen bei den 24 Stunden von Spa. Entsprechend wächst die Siegerliste an. Gerade für die Privatteams ist der Platz in der Klasse wichtiger als die Platzierung im Gesamtklassement.

Natürlich bestimmt der Pro Cup die Gesamtwertung, entsprechend werden die ersten zwölf Plätze im Gesamtklassement auch durch reine Profi-Paarungen belegt.

1. #88 AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon 1 / 14 1. Platz Pro Cup: ASP-Mercedes #88 (Marciello/Juncadella/Gounon); P1 Foto: Mercedes AMG #2 AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3: Maximilian Götz, Steijn Schothorst, Luca Stolz 2 / 14 2. Platz Pro Cup: GetSpeed-Mercedes #2 (Götz/Schothorst/Stolz); P2 Foto: SRO Motorsports Group #71 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Davide Rigon, Daniel Serra, Antonio Fuoco 3 / 14 3. Platz Pro Cup: Iron-Lynx-Ferrari #71 (Rigon/Serra/Fuoco); P3 Foto: Eric Le Galliot #30 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Thomas Neubauer, Benjamin Goethe, Jean-Baptiste Simmenauer 4 / 14 1. Platz Silver Cup: WRT-Audi #30 (Neubauer/Goethe/Simmenauer); P13 Foto: Eric Le Galliot #99 Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3: Marius Zug, Nicolas Scholl, Alex Aka 5 / 14 2. Platz Silver Cup: Attempto-Audi #99 (Zug/Schöll/Aka/Puhakka); P15 Foto: Audi Communications Motorsport #14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Stuart White, Tuomas Tujula, Konsta Lappalainen 6 / 14 3. Platz Silver Cup: Emil-Frey-Lamborghini #14 (White/Tujula/Lappalainen); P16 Foto: SRO Motorsports Group #83 Iron Dames Ferrari 488 GT3: Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting, Doriane Pin 7 / 14 1. Platz Gold Cup: Iron-Lynx-Ferrari #83 (Frey/Bovy/Gatting/Pin); P18 Foto: Eric Le Galliot Gold-Cup-Podium: 1. Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting, Doriane Pin, 2. Ryuichiro Tomita, Arnold Robin, Maxime Robin, 3. Jonathan Hui, Christopher Froggatt, Eddie Cheever 8 / 14 2. Platz Gold Cup: WRT-Audi #33 (de Pauw/Tomita/A. Robin/M. Robin); P24 Foto: SRO Motorsports Group #93 SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3: Jonathan Hui, Christopher Froggatt, Eddie Cheever 9 / 14 3. Platz Gold Cup: HRT-Mercedes #93 (Hui/Froggatt/Cheever/Spinelli); P26 Foto: SRO Motorsports Group #52 AF Corse Ferrari 488 GT3: Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera 10 / 14 1. Platz Pro-Am Cup: AF-Corse-Ferrari #52 (Costantini/Machiels/Bertolini/Rovera); P20 Foto: Eric Le Galliot #75 SunEnergy1 - by SPS Mercedes-AMG GT3: Martin Konrad, Kenny Habul, Philip Ellis, Dominik Baumann 11 / 14 2. Platz Pro-Am Cup: SPS-Mercedes #75 (Konrad/Habul/Ellis/Baumann); P28 Foto: SRO Motorsports Group #39 Singha Racing Team TP 12 Porsche 911 GT3-R: Piti Bhirombhakdi, Christophe Hamon, Tanart Sathienthirakul, Earl Bamber 12 / 14 3. Platz Pro-Am Cup: EBM-Porsche #39 (Bhirombhakdi/Hamon/Sathienthirakul/Bamber); P30 Foto: Eric Le Galliot #20 SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3: George Kurtz, Valentin Pierburg, Ian Loggie, Reema Juffali 13 / 14 1. Platz Bronze Cup: SPS-Mercedes #20 (Kurtz/Pierburg/T. Müller/Juffali); P34 Foto: Eric Le Galliot #35 Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3: Henry Walkenhorst, Friedrich Von Bohlen, Jörg Breuer, Mario Von Bohlen 14 / 14 2. Platz Bronze Cup: Walkenhorst-BMW #35 (Walkenhorst/Yount/Breuer/Oeverhaus); P37 Foto: Eric Le Galliot

Dahinter gibt es etwas Nammenskonfusion: Obwohl die Bezeichnung etwas anderes glauben machen lässt, ist der Silver Cup die zweistärkste Kategorie und nicht der Gold Cup. Der 2022 neu eingeführte Gold Cup bezieht nämlich einen Amateurfahrer mit ein, während im Silver Cup Semi-Pros unterwegs sind.

Entsprechend fuhr auch das Siegerteam aus dem Silver Cup auf Gesamtrang 13, während der Sieger des Gold Cups auf P18 landete. Dennoch ist der Sieg der "Iron Dames" historisch: Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy und Michelle Gatting sorgten für den ersten Klassensieg einer rein weiblich besetzten Crew.

Auch im Bronze Cup wurde Geschichte geschrieben: Reema Juffali, die erste weibliche Rennfahrerin Saudi-Arabiens, holte den Klassensieg gemeinsam mit Tim Müller, George Kurtz und Valentin Pierburg.

In der Fotostrecke haben wir die Plätze eins bis drei zusammengefasst - mit Ausnahme des Bronze Cups, in dem lediglich zwei Autos am Start standen.