GTWC Europe 3h Monza 2023: Livestream, Zeitplan, Starterliste

Es wird langsam zur Tradition: Immer in den ungeraden Jahren trägt die GT-World-Challenge (GTWC) Europe ihren Saisonauftakt zum Endurance Cup im Autodromo Nazionale di Monza aus. In den Jahren 2020 und 2022 setzte die Rennstrecke aus. Hier geht's zum Livestream!

In der hart umkämpften GT3-Serie haben sich die führenden GT3-Teams wieder zusammengefunden. Sie sind in diesem Jahr durch die Neuordnung des GT3-Sports in Deutschland sogar noch etwas angewachsen.

Zeitplan GTWC 3h Monza 2023

Im Rahmenprogramm starten die GT2 und GT4 Europaserien sowie die Clio-Cupserie

Freitag, 21. April

17:00 - 18:00 Uhr: Bronze Test

Samstag, 22. April

09:00 - 10:30 Uhr: Freies Training

13:40 - 15:10 Uhr: Pre-Qualifying

18:00 - 19:00 Uhr: E-Sport-Rennen

Sonntag, 23. April

09:00 - 10:00 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten (15 Minuten für jeden Fahrer)

15:00 - 18:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream

Alle Sessions werden im kostenlosen Livestream auf Motorsport-Total.com live übertragen. Der Livestream wird in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt.

Im Fernsehen überträgt Sky Sport F1 das Rennen in voller Länge. Zudem gibt es einen Saisonrückblick auf die Saison 2022 im Vorprogramm.

Samstag, 22. April

Sonntag, 23. April

08:50 - 10:10 Uhr: Qualifying (Motorsport-Total.com)

12:30 - 13:30 Uhr: Saisonrückblick GTWC Europe Sprint Cup 2022 (Sky Sport HD)

13:30 - 14:30 Uhr: Saisonrückblick GTWC Europe Endurance Cup 2022 (Sky Sport HD)

14:30 - 18:20 Uhr: Rennen (Motorsport-Total.com, Sky Sport HD)

GTWC 3h Monza 2023: Die Starterliste

Insgesamt 55 Autos sind für den Saisonauftakt der GT-World-Challenge Europe in Monza gemeldet. Die 55 Autos verteilen sich auf fünf Klassen, wobei 17 Autos in der Pro-Klasse eingeschrieben sind. In dieser ist unter anderem der WRT-BMW mit Valentino Rossi und Co. gemeldet.

Die Entry List steht auf der offiziellen Webseite der GT-World-Challenge Europe zur Verfügung.

Wettervorhersage, Stand: 20. April

Zwar herrscht in Norditalien wie nahezu überall in Südeuropa eine schreckliche Dürre, doch dieses Wochenende wird davon nicht viel zu sehen sein: Sowohl für den Freitag als auch den Sonntag sind heftige Schauer und Gewitter vorhergesagt.

Unter anderem der Sonntag wird Regenfälle sehen, die zu den Schwersten seit vielen Monaten zählen dürften. Die Dürre wird das nicht beenden, das Rennen aber deutlich beeinträchtigen. Für die Nach nach dem Rennen sind noch heftigere Regenfälle vorhergesagt. Regen beim Saisonauftakt in Monza ist nichts Neues. Schon 2019 und 2021 war es auf der Highspeed-Strecke verregnet.

Daten zum Autodromo Nazionale di Monza

Typ: Permanente Rennstrecke

Länge: 5,793 Kilometer

Kurven: 11

Eröffnung/Umbauten: 1922/1939/1948/1954/1972/1979/1993/2000

GT3-Streckenrekord: 1:47.153 Minuten (Miguel Ramos, Mercedes-AMG GT3, GT Open 2019)

GTWC in Imola seit: 2011 (Erstes Rennen der damaligen Blancpain-Endurance-Serie)

Adresse: Autodromo Nazionale Monza, Via Vedano 5, Parco di Monza, 20900 Monza, Italien

Alle Sieger seit 2011

2011: Gianluca Roda/Raffaele Giammaria/Paolo Ruberti (Porsche 911 GT3 R)

2012: Bas Leinders/Maxime Martin/Markus Palttala (BMW Z4 GT3)

2013: Cesar Ramos/Davide Rigon/Daniel Zampieri (Ferrari 458 GT3)

2014: Gregoire Demoustier, Alex Premat (McLaren MP4-12C)

2015: Andrew Palmer, Fabio Babini, Jeroen Mul (Lamborghini Huracan GT3)

2016: Come Ledogar, Rob Bell, Shane Van Gisbergen (McLaren 650S GT3)

2017: Christian Engelhart, Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracan GT3)

2018: Dries Vanthoor, Christopher Mies, Alex Riberas (Audi R8 LMS GT3)

2019: Klaus Bachler, Andrea Rizzoli, Zaid Ashkanani (Porsche 911 GT3 R)

2021: Matteo Cairoli, Klaus Bachler, Christian Engelhart (Porsche 911 GT3 R)

Mit Bildmaterial von SRO.