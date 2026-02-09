Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Tramnitz-Aus im Formelsport: Deutschland bald ohne F1-Piloten?

Formel 1
Formel 1
Tramnitz-Aus im Formelsport: Deutschland bald ohne F1-Piloten?

Zak Brown: Motorendebatte "typische Politik" der Formel 1

Formel 1
Formel 1
Zak Brown: Motorendebatte "typische Politik" der Formel 1

McLaren enthüllt das finale Design des MCL40 für die Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
McLaren enthüllt das finale Design des MCL40 für die Formel-1-Saison 2026

Mit Verstappen-Audi! Neuzugang für das ADAC GT Masters

ADAC GT Masters
ADAC GT Masters
Mit Verstappen-Audi! Neuzugang für das ADAC GT Masters

McLaren zwischen Dominanz und Neuanfang: Weiter Maß der Dinge?

Formel 1
Formel 1
McLaren zwischen Dominanz und Neuanfang: Weiter Maß der Dinge?

"Beängstigend": Haas-Teamchef fürchtet Unterschiede durch Energiemanagement

Formel 1
Formel 1
"Beängstigend": Haas-Teamchef fürchtet Unterschiede durch Energiemanagement

Tim Tramnitz neuer Werksfahrer bei BMW!

GTWC Endurance
GTWC Endurance
Tim Tramnitz neuer Werksfahrer bei BMW!

Lamborghini befördert Maximilian Paul: Hinweis auf Teamwechsel in der DTM?

DTM
DTM
Lamborghini befördert Maximilian Paul: Hinweis auf Teamwechsel in der DTM?
GTWC Endurance

Tim Tramnitz neuer Werksfahrer bei BMW!

Tim Tramnitz wird BMW-Werksfahrer und wird 2026 Rennen im BMW M4 GT3 Evo bestreiten - Er setzte sich in einer Sichtung durch - Was wird aus Red Bull?

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Bearbeitet:
Nach Aus bei Red Bull: Tim Tramnitz neuer Werksfahrer bei BMW!

Tim Tramnitz ist neuer Werksfahrer bei BMW

Foto: BMW

Vom Formelsport zu den Sportwagen: Tim Tramnitz wird 2026 BMW-Werksfahrer und wird im BMW M4 GT3 Evo an den Start gehen. Das genaue Programm steht noch nicht fest.

Tramnitz wurde 2021 Vizemeister in der deutschen und italienischen Formel 4. Nach zuletzt zwei Jahren in der Formel 3, in denen er zwei Laufsiege feierte und die Meisterschaften auf den Plätzen neun und vier beendete, ist er dieses Jahr nicht mehr Teil des Red-Bull-Fahrerkaders. Stattdessen hat seine Rennfahrer-Zukunft nun ein Dach.

Der Deutsche setzte sich bei einer Juniorsichtung im BMW M4 GT3 Evo im Januar durch und ist nach Jordan Pepper der zweite neue Werksfahrer im BMW-Kader 2026. Er ist dabei das jüngste Gesicht. Gemeinsam ersetzen sie Jesse Krohn und IMSA-Pilot Madison Snow, die nicht mehr im Kader sind.

"Ich bin superglücklich, von nun an ein Teil der BMW-Familie zu sein, und freue mich auf die Herausforderung. Für mich ist das ein großer Schritt, denn ich träume schon seit meiner Zeit im Kartsport davon, einmal Werksfahrer für einen großen Hersteller zu sein", sagt der 21-Jährige.

BMW-Motorsportchef Andreas Roos fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, in Tim Tramnitz eines der größten deutschen Nachwuchstalente in unseren Reihen zu haben. Wir haben uns im Januar einige Nachwuchsfahrer bei einem Test im BMW M4 GT3 Evo angesehen, weil wir bewusst noch ein junges Mitglied zu unserem Aufgebot hinzufügen wollten."

"Tim hat uns mit seiner Leistung und seiner steilen Lernkurve beim Debüt im GT3-Rennfahrzeug überzeugt. Ich bin sicher, dass wir an ihm in Zukunft sehr viel Freude haben werden."

Tramnitz ist erst einmal nur für GT3-Einsätze verpflichtet, da im Hypercar-Programm die Plätze vergeben sind. Als früher Formelpilot dürfte er aber mittelfristig auch auf einen solchen Platz schielen.

Der BMW-Werksfahrerkader besteht aus insgesamt 23 Fahrern aus elf verschiedenen Ländern. Erst 2025 wurde der Kader um Kevin Magnussen, Kelvin van der Linde und Ugo de Wilde erweitert. Dienstältester Pilot ist mit Abstand Bill Auberlen. Der 57-Jährige ist seit 1996 Teil des Aufgebots und war damit schon BMW-Fahrer, bevor Tramnitz überhaupt geboren wurde.

Tramnitz war bei der gestrigen Vorstellung des Motorsport Teams Germany nicht mehr im Kader. Unklar ist allerdings, ob er bei Red Bull bleiben wird. Das sollte aber in Kürze bekanntgegeben werden.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Einmalige Chance: Aston Martin Vantage GT3 von Verstappen Racing zu verkaufen
Mehr von
Heiko Stritzke

Jack Aitken erklärt: Warum gute GT3-Fahrer auch gut im Hypercar sind

24h Le Mans
24h Le Mans
Jack Aitken erklärt: Warum gute GT3-Fahrer auch gut im Hypercar sind

Alonso-Comeback beim Indy 500? Brown: "Reden jedes Mal drüber”

IndyCar
IndyCar
Alonso-Comeback beim Indy 500? Brown: "Reden jedes Mal drüber”

IMSA vermeldet Rekordzahlen für die 24h Daytona 2026

IMSA
IMSA
24h Daytona
IMSA vermeldet Rekordzahlen für die 24h Daytona 2026
Mehr von
Tim Tramnitz

Tramnitz-Aus im Formelsport: Deutschland bald ohne F1-Piloten?

Formel 1
Formel 1
Tramnitz-Aus im Formelsport: Deutschland bald ohne F1-Piloten?

26 Talente, ein prominenter Abgang: So sieht der deutsche Förderkader 2026 aus

DTM
DTM
26 Talente, ein prominenter Abgang: So sieht der deutsche Förderkader 2026 aus

Drama in Monza: Deutscher F3-Sieger verliert Triumph am grünen Tisch

Formel 3
Formel 3
Monza
Drama in Monza: Deutscher F3-Sieger verliert Triumph am grünen Tisch

Aktuelle News

Tramnitz-Aus im Formelsport: Deutschland bald ohne F1-Piloten?

Formel 1
F1 Formel 1
Tramnitz-Aus im Formelsport: Deutschland bald ohne F1-Piloten?

Zak Brown: Motorendebatte "typische Politik" der Formel 1

Formel 1
F1 Formel 1
Zak Brown: Motorendebatte "typische Politik" der Formel 1

McLaren enthüllt das finale Design des MCL40 für die Formel-1-Saison 2026

Formel 1
F1 Formel 1
McLaren enthüllt das finale Design des MCL40 für die Formel-1-Saison 2026

Mit Verstappen-Audi! Neuzugang für das ADAC GT Masters

ADAC GT Masters
GTM ADAC GT Masters
Mit Verstappen-Audi! Neuzugang für das ADAC GT Masters