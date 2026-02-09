Tim Tramnitz neuer Werksfahrer bei BMW!

Vom Formelsport zu den Sportwagen: Tim Tramnitz wird 2026 BMW-Werksfahrer und wird im BMW M4 GT3 Evo an den Start gehen. Das genaue Programm steht noch nicht fest.

Tramnitz wurde 2021 Vizemeister in der deutschen und italienischen Formel 4. Nach zuletzt zwei Jahren in der Formel 3, in denen er zwei Laufsiege feierte und die Meisterschaften auf den Plätzen neun und vier beendete, ist er dieses Jahr nicht mehr Teil des Red-Bull-Fahrerkaders. Stattdessen hat seine Rennfahrer-Zukunft nun ein Dach.

Der Deutsche setzte sich bei einer Juniorsichtung im BMW M4 GT3 Evo im Januar durch und ist nach Jordan Pepper der zweite neue Werksfahrer im BMW-Kader 2026. Er ist dabei das jüngste Gesicht. Gemeinsam ersetzen sie Jesse Krohn und IMSA-Pilot Madison Snow, die nicht mehr im Kader sind.

"Ich bin superglücklich, von nun an ein Teil der BMW-Familie zu sein, und freue mich auf die Herausforderung. Für mich ist das ein großer Schritt, denn ich träume schon seit meiner Zeit im Kartsport davon, einmal Werksfahrer für einen großen Hersteller zu sein", sagt der 21-Jährige.

BMW-Motorsportchef Andreas Roos fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, in Tim Tramnitz eines der größten deutschen Nachwuchstalente in unseren Reihen zu haben. Wir haben uns im Januar einige Nachwuchsfahrer bei einem Test im BMW M4 GT3 Evo angesehen, weil wir bewusst noch ein junges Mitglied zu unserem Aufgebot hinzufügen wollten."

"Tim hat uns mit seiner Leistung und seiner steilen Lernkurve beim Debüt im GT3-Rennfahrzeug überzeugt. Ich bin sicher, dass wir an ihm in Zukunft sehr viel Freude haben werden."

Tramnitz ist erst einmal nur für GT3-Einsätze verpflichtet, da im Hypercar-Programm die Plätze vergeben sind. Als früher Formelpilot dürfte er aber mittelfristig auch auf einen solchen Platz schielen.

Der BMW-Werksfahrerkader besteht aus insgesamt 23 Fahrern aus elf verschiedenen Ländern. Erst 2025 wurde der Kader um Kevin Magnussen, Kelvin van der Linde und Ugo de Wilde erweitert. Dienstältester Pilot ist mit Abstand Bill Auberlen. Der 57-Jährige ist seit 1996 Teil des Aufgebots und war damit schon BMW-Fahrer, bevor Tramnitz überhaupt geboren wurde.

Tramnitz war bei der gestrigen Vorstellung des Motorsport Teams Germany nicht mehr im Kader. Unklar ist allerdings, ob er bei Red Bull bleiben wird. Das sollte aber in Kürze bekanntgegeben werden.