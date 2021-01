Rallye Dakar 2021: Motorradfahrer Pierre Cherpin an Sturzfolgen verstorben

Am finalen Tag der Rallye Dakar gab Veranstalter ASO (Amaury Sport Organisation) bekannt, dass Motorradfahrer Pierre Cherpin verstorben ist. Der Franzose war im Laufe der siebten Etappe von Ha'il nach Sakaka gestürzt.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Sonntag gegen ein Uhr Mittags bei Kilometer 178 ereignet. Als die Ärzte bei Cherpin eintrafen, fanden sie ihn bewusstlos vor. Er wurde per Helikopter in ein Krankenhaus nach Sakaka geflogen.

Bei ersten Untersuchungen stellte sich heraus, dass sich Cherpin bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen hat. Er wurde operiert und in ein künstliches Koma versetzt. In den folgenden Tagen soll sein Zustand stabil gewesen sein.

Cherpin wurde von Sakaka in ein Krankenhaus nach Dschidda verlegt. Von dort wurde er am Donnerstag nach Lille (Frankreich) gebracht. Während des Fluges ist er verstorben. Er wurde 52 Jahre alt. In diesem Jahr bestritt Cherpin seine vierte Rallye Dakar.

Zum ersten Mal nahm er im Jahr 2009 teil, als die Rallye erstmals in Südamerika ausgetragen wurde. Er trat in der "Malle Moto"-Kategorie an, in der die Fahrer auf sich alleine gestellt sind und kein Team im Hintergrund haben. 2012 war er ein zweites Mal dabei.

Seine ersten beiden Rallyes konnte Cherpin beenden. 2015 schied er bei seiner dritten Teilnahme mit Motorschaden aus. In diesem Jahr hatte er nach der sechsten Etappe den 77. Platz in der Gesamtwertung gehalten.

