"Bier oder Entschuldigung": DTM-Champion van der Linde sauer auf Engel

"Ich hoffe, er bringt mir entweder ein Bier oder entschuldigt sich für das Ganze heute!" - DTM-Champion Sheldon van der Linde ist nach dem Auftaktrennen 2023 in der Motorsportarena Oschersleben bedient. Doch nicht nur der verpatzte Boxenstopp ärgert ihn. Viel mehr wurmt ihn Landgraf-Pilot Maro Engel.

Der Schubert-BMW und die "Mamba" zogen sich an diesem Samstag scheinbar magisch an. Im Qualifying fühlte sich van der Linde von Engel behindert. Zu einer Untersuchung kam es jedoch nicht. Letztlich setzte dies die Kette von Ereignissen in Gang, die zu den weiteren Situationen führten, die schließlich im Ausfall gipfelten.

"Es ist schwer zu sagen, wo ich gelandet wäre, wenn Maro nicht da rumgefahren wäre", sagt der Südafrikaner gegenüber 'Motorsport.com Deutschland'. "Generell war das Auto auch gestern ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass es am Auto lag, sondern dass wir einfach Pech hatten, erst im Qualifying und dann noch einmal im Rennen mit Maro."

Van der Linde spielt damit auf eine Situation in der langgezogenen Rechtskurve zwischen Triple und Schikane an. Dort hatte sich Engel am Kurvenausgang breit gemacht. Dadurch kam Marco Wittmann neben van der Linde und schickte ihn in der Schikane wieder geradeaus. So kam van der Linde, der als 19. gestartet war, nur auf P21 aus der ersten Runde zurück.

Der 24-Jährige kritisiert, dass sich Engel nicht an die Regeln halte, die er selbst predigt: "Er ist immer derjenige, der in der Fahrerbesprechung sagt, wie wir es machen sollen. Wir hatten vereinbart, dass man immer Platz lassen muss, wenn ein anderes Auto außen neben einem fährt.

"Zweimal dumm gelaufen mit ihm heute. Ich hoffe, dass er mir entweder ein Bier bringt oder sich für das Ganze heute entschuldigt. Das hat uns schließlich viele Punkte gekostet."

Engel widerspricht: Er hat mich rausgedrückt!

Engel sieht das im Gespräch mit 'Motorsport.com Deutschland' naturgemäß etwas anders: "Das war für mich kein Problem. Wenn, dann war es der Lackaustausch in der ersten Runde. Oder meint er das, als er mich in der letzten Kurve rausgedrängt hat? Dadurch konnte er erst auf der Geraden attackieren. Von daher war für mich alles in Ordnung."

Engel litt im Qualifying am Samstagmorgen unter der kollektiven AMG-Schwäche. "Es war schwierig heute, aber ich habe auch keine perfekte Runde erwischt. Das muss ich mir selbst ankreiden", so der Sieger der diesjährigen 24 Stunden von Daytona. "Ich bin in der Triple von der Strecke abgekommen. Ein, zwei Zehntel waren noch drin, das sind in der DTM ganze Startreihen."

Im Rennen fuhr er die zweitschnellste Rennrunde, relativiert aber: "Das lag sicher auch daran, dass ich in dem Moment absolut freie Fahrt hatte. Aber gefühlt waren wir [nach der BoP-Änderung vor dem Start] näher dran. Ob es reicht, muss man sehen."

Am Auto will er es nicht festmachen: "In der Vergangenheit waren wir hier erfolgreich. Wir haben oft gute Ergebnisse und sogar Siege eingefahren. Insofern kann man nicht sagen, dass das Auto hier nicht passt. Wir müssen im Qualifying weiter nach vorne kommen." Maro Engel kam als 13. bester AMG-Fahrer ins Ziel und holte damit noch drei Punkte.

Mit Bildmaterial von Speedpictures.