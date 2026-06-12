Formel-1-Liveticker: Barcelona-Trainings und Alpine-Urteil

Sonderdesigns

Seit gestern läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, und die Racing Bulls haben das zum Anlass genommen, den VCARB 03 in Barcelona mit einer Sonderlackierung an den Start zu schicken. Auch McLaren setzt erneut auf das Sonderdesign, das bereits in Monaco zum Einsatz kam.



Mehr dazu in dieser Fotostrecke:

Foto: Red Bull Content Pool

Barcelona: Die Racing Bulls sind im Fußballfieber und präsentieren pünktlich zum Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 ein Spezialdesign mit Fußballthematik.