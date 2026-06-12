Formel-1-Liveticker: Barcelona-Trainings und Alpine-Urteil
Formel-1-Liveticker: Barcelona-Trainings und Alpine-Urteil
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Sonderdesigns
Seit gestern läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, und die Racing Bulls haben das zum Anlass genommen, den VCARB 03 in Barcelona mit einer Sonderlackierung an den Start zu schicken. Auch McLaren setzt erneut auf das Sonderdesign, das bereits in Monaco zum Einsatz kam.
Mehr dazu in dieser Fotostrecke:
Foto: Red Bull Content PoolBarcelona: Die Racing Bulls sind im Fußballfieber und präsentieren pünktlich zum Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 ein Spezialdesign mit Fußballthematik.
Freitagsfahrer
Gleich sieben Stammpiloten lassen FT1 nachher aus - darunter Weltmeister Lando Norris, WM-Leader Kimi Antonelli, Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg. Dafür sind heute die folgenden sieben Nachwuchsfahrer am Start:
Leonardo Fornaroli (McLaren)
Frederik Vesti (Mercedes)
Ayumu Iwasa (Red Bull)
Dino Beganovic (Ferrari)
Luke Browning (Williams)
Paul Aron (Audi)
Colton Herta (Cadillac)
Die komplette Übersicht findet ihr hier.
Was gestern sonst noch los war, ...
... das erfahrt ihr wie immer in unserer Videoanalyse zum Medientag. Auch heute wird es am Abend natürlich wieder ein großes Livevideo auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geben - inklusive Longrun-Analyse.
Los geht es um 22:00 Uhr.
Warten auf das Alpine-Urteil
Es war das große Thema am gestrigen Medientag: Die Sportkommissare haben dem Alpine-Antrag auf Überprüfung ("Right of Review") der kontroversen Speeding-Strafen in Monaco am vergangenen Sonntag stattgegeben.
Pierre Gasly könnte damit nachträglich doch noch den dritten Platz zurückbekommen. Ob das passiert, das soll sich im Laufe des heutigen Tages entscheiden. Ihr erfahrt es dann natürlich hier bei uns.
Doubleheader
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der Monaco-Grand-Prix liegt erst wenige Tage zurück, da geht es heute schon mit dem nächsten Trainingsfreitag in Barcelona weiter.
FT1 in Spanien steht um 13:30 Uhr auf dem Plan, FT2 am frühen Abend um 17:00 Uhr. Hier an dieser Stelle versorgen wir euch den ganzen Tag lang wie gewohnt mit Infos, Stimmen und Bildern direkt aus dem Fahrerlager.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Von: