Formel-1-Liveticker: Brawn: "Wer Finanzregeln bricht, wird WM verlieren"

Red Bull nur noch einen Titel hinter Williams

Das ist durchaus eine spannende Bilanz, wenn man bedenkt, dass Red Bull erst seit 2005 in der Formel 1 fährt - und Williams (als Konstrukteur) schon seit 1978! Max Verstappen holte nämlich am Sonntag den sechsten Fahrer-WM-Titel für die Bullen.



Damit zog Red Bull nicht nur mit Lotus gleich, man liegt eben auch nur noch einen Titel hinter Williams, die in der Geschichte bislang siebenmal den Fahrerchampion stellten. Noch öfter schafften das nur Ferrari (15), McLaren (12) und Mercedes (9).



Aber: Bei den Konstrukteurs-Titeln hat Williams die Nase noch deutlich für den Bullen. Neunmal landete diese WM bislang nämlich in Grove, Red Bull steht in diesem Jahr "erst" vor dem fünften Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.



Heißt also: In dieser Statistik könnte man Williams frühestens 2026 einholen. Bei den Fahrertiteln könnte es bereits im nächsten Jahr passieren ...

Foto: Sutton

Der FW01 debütiert im Jahr 1974. Fahrer: Arturo Merzario. Frank Williams (links) sitzt noch nicht im Rollstuhl.