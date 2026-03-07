Melbourne-Samstag in der Analyse: Erst Mercedes-Pole, dann Geldstrafe

Geldstrafe für Mercedes

Das Urteil ist da und Mercedes kommt mit einer Geldstrafe von 7.500 Euro relativ günstig davon. Hier die Begründung der Rennkommissare im Wortlaut:



"Wagen 12 (Antonelli) wurde während der Session aus der Garage gelassen, während sich noch ein Kühllüfter am rechten Seitenteil des Autos befand. Die Lüftereinheit löste sich beim Durchfahren von Kurve 1 vom Luftkanal des Fahrzeugs 12, zerbrach, und ein Teil davon prallte von der Strecke ins Kiesbett am Kurvenausgang."



"Ein weiteres Teil der Lüftereinheit fiel in Kurve 2 auf die Strecke und wurde später vom Frontflügel und Reifen eines anderen Fahrzeugs getroffen. Dadurch wurden Trümmerteile über die Strecke verteilt und der Frontflügel des anderen Fahrzeugs beschädigt, weshalb die Session mit einer roten Flagge unterbrochen werden musste, um die Trümmer zu entfernen."



"Das Team erklärte, dass ein Zwischenfall in einer früheren Session, bei dem Fahrzeug 12 erheblichen Schaden erlitten hatte, eine Umverteilung der Aufgaben innerhalb des Teams erforderlich machte, um die Reparaturen in kurzer Zeit durchzuführen. Normalerweise ist ein separates Teammitglied dafür verantwortlich, jeden Lüfter einzusetzen und zu entfernen."



"Aufgrund der noch abzuarbeitenden Probleme aus dem früheren Zwischenfall war das Teammitglied, das für den Lüfter auf dieser Seite des Autos zuständig war, jedoch mit einer anderen Aufgabe beschäftigt, wodurch das Entfernen des Lüfters vor dem Verlassen der Garage übersehen wurde."



"Das Team (und der Fahrer) waren sich nicht bewusst, dass der Lüfter nicht entfernt worden war, bis der Vorfall von der Rennleitung bemerkt wurde."



"Die Sportkommissare stellten fest, dass Fahrzeug 12 die Garage mit weiter angebrachter Ausrüstung verlassen hatte und daher in einem unsicheren Zustand auf die Strecke ging. Entsprechend verhängten die Kommissare eine Geldstrafe gegen den Teilnehmer."