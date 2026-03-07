Formel-1-Liveticker: Das erste Qualifying des Jahres in Australien live!
Melbourne-Samstag in der Analyse: Erst Mercedes-Pole, dann Geldstrafe
Ist Red Bull eigentlich näher an Mercedes dran?
Knapp 0,8 Sekunden fehlten Isack Hadjar heute auf P3 auf die Pole-Zeit von George Russell. Der Mercedes-Pilot selbst glaubt allerdings nicht, dass der eigene Vorsprung wirklich so groß ist.
"Der Red Bull sieht schnell aus, und wir wissen, was für ein unglaublicher Fahrer Max ist. Ich bin mir sicher, dass Isack großartige Arbeit geleistet hat, um in dieser Position zu sein", so Russell.
Aber: "Wer weiß, wo Max gewesen wäre?", fragt sich Russell. Denn wenn man davon ausgeht, dass Verstappen im Normalfall schneller als sein Teamkollege gewesen wäre, wäre auch der Vorsprung von Mercedes dementsprechend kleiner gewesen.
"Wir haben das von Anfang an gesagt: Sie scheinen eine der größten Bedrohungen zu sein", so Russell über Red Bull. Durch den Unfall von Verstappen hat man heute aber womöglich nicht den echten Abstand gesehen.
Startvorteil für Ferrari?
Beim Test in Bahrain zeigte Ferrari einige gute Probestarts. Charles Leclerc stellt jedoch klar, dass man das nicht überbewerten dürfe. "Ich glaube, es gibt falsche Erwartungen", sagt er im Hinblick auf den morgigen Start.
"Ich denke, dass unser Motor etwas leichter einen guten Start hinlegt", gesteht er zwar, "aber wenn Mercedes alles optimiert, wird es meiner Meinung nach keinen so großen Unterschied geben."
Zwar werde es für Mercedes "sicherlich etwas schwieriger sein, das richtige Fenster [beim Start] zu treffen", so Leclerc. Allerdings sollte man nicht unbedingt erwarten, dass er morgen von P4 aus ganz nach vorne schießt.
Antonelli: War kein großer Fehler
Der Italiener hätte fast gar nicht am Qualifying teilnehmen können. Über seinen heftigen Crash in FT3 sagt er: "Ich bin viel aggressiver in die Kurve gefahren, und als ich über den Randstein fuhr, reagierte das Auto etwas seltsam."
"Die Fahrhöhe war reduziert worden, ich bin mit dem Unterboden aufgesetzt, und als das Auto wieder nach oben kam, verlor ich das Heck. Ich sehe das nicht als großen Fehler an", stellt der Mercedes-Pilot klar.
"Ich habe etwas mehr von der Strecke genutzt, es war also eigentlich eine Fehleinschätzung. Es war ein kleiner Fehler, der sehr schwerwiegende Folgen hatte", so Antonelli.
Letztendlich hatte er Glück im Unglück und wird morgen von P2 starten.
Cadillac: "Es ist ein Anfang"
P18 und P19 für Cadillac im ersten Formel-1-Qualifying. Faktisch belegte man damit die letzten beiden Plätze, weil dahinter Verstappen, Sainz und Stroll gar keine Rundenzeit setzten. Trotzdem ist man mit dem Ergebnis zufrieden.
Die Lücke nach vorne sei "groß", gesteht Valtteri Bottas, dem am Ende 3,7 Sekunden auf die Bestzeit fehlten. "Aber es ist ein Anfang", so der Finne. Teamkollege Sergio Perez fehlten knapp 3,1 Sekunden auf die Spitze.
"Das Qualifying verlief wirklich gut, was die Abläufe angeht und was die Maximierung des Potenzials unseres Autos betrifft. Mehr kann ich mir im Moment nicht wünschen", stellt auch der Mexikaner klar.
"Die Rundenzeiten zeigen ganz klar, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben", weiß er. Aber das war auch nicht anders zu erwarten.
Q2-Doppelaus: Auch Haas nicht zufrieden
Nicht nur bei Alpine hatte man sich im ersten Qualifying des Jahres mehr erhofft. "Ich bin ein bisschen enttäuscht", sagt auch Haas-Pilot Oliver Bearman nach P12. Ihm fehlte weniger als eine Zehntelsekunde zum Einzug in Q3.
Zumindest habe sich aber bestätigt, "dass wir eine solide Ausgangsbasis haben, und das ist positiv", betont er auch. Teamkollege Esteban Ocon landete eine Position dahinter und ist damit ebenfalls nicht zufrieden.
"Als ich aus dem Auto stieg, sagte mir das Team, dass möglicherweise Abtrieb am Heck verloren gegangen sei, was mit meinem Eindruck übereinstimmte, da ich beim letzten Run eine große Instabilität gespürt hatte", berichtet er.
"Hätten wir uns im letzten Run verbessert, hätten wir es wahrscheinlich gerade so in Q3 geschafft", ärgert er sich. Teamchef Ayao Komatsu spricht trotzdem von einem "soliden" Qualifying, auch wenn man nicht das Maximum herausgeholt habe.
Alpine: "Sind alle enttäuscht"
Während die Racing Bulls im Mittelfeld ganz vorne gelandet sind, kamen Pierre Gasly und Franco Colapinto nicht über P14 und P16 hinaus. "Wir sind alle vom heutigen Endergebnis enttäuscht und hatten sicherlich viel mehr erwartet", so der Franzose.
Zieht man Sorgenkind Aston Martin und Neuling Cadillac ab, konnte Alpine lediglich Williams schlagen. "Das Auto hat sich nicht so gut angefühlt wie in den Tests vor der Saison", berichtet Gasly.
"Daher ist es wichtig, dass wir verstehen, warum das so ist, und schnell Verbesserungen finden", betont er, und auch Steve Nielsen erklärt: "Es ist klar, dass dies nicht der Saisonstart ist, den wir uns gewünscht oder erwartet haben."
Er hofft trotzdem, dass morgen noch etwas in Richtung Top 10 gehen könnte.
Racing Bulls führen das Mittelfeld an
P8 und P9 heute für die Racing Bulls, die sich damit an der Spitze des Mittelfeldes einsortiert haben. "Wir kamen mit einem guten Verständnis für die optimale Abstimmung unseres Autos nach Melbourne", sagt Technikchef Tim Goss.
"Und dank einiger zusätzlicher aerodynamischer Verbesserungen konnten wir die Geschwindigkeit und Balance des Autos noch einmal verbessern", sagt Goss zufrieden und betont: "Von Anfang an befand sich das Auto im richtigen Fenster."
"Es war bisher ein wirklich gutes Wochenende", bestätigt Arvid Lindblad, der es bei seinem Formel-1-Debüt direkt in die Top 10 schaffte. "Dass es heute so gut gelaufen ist, übertrifft meine Erwartungen bei weitem", jubelt er.
Teamkollege Liam Lawson sortierte sich auf P8 noch eine Position davor ein.
Warum konnte Sainz nicht fahren?
Der Spanier war im Qualifying nicht mit dabei. Williams-Teamchef James Vowles erklärt: "Wir hatten überhaupt kein sauberes Wochenende, da aufgrund von Problemen mit der Zuverlässigkeit der Antriebseinheit nur ein Auto am Qualifying teilnehmen konnte."
"Wir wissen, dass wir im Rückstand sind und dass wir einen schwierigen Winter hinter uns haben. Aber wir wissen genau, wo wir uns verbessern müssen - und zwar schnell -, und es gibt bereits Programme, um diese Ziele zu erreichen", kündigt er an.
Alexander Albon wurde heute 15. und ist damit ebenfalls weit von den Punkten weg. "Unser Plan für morgen ist es, beide Autos ins Ziel zu bringen, damit wir auf den hier gewonnenen Erkenntnissen aufbauen und sie am kommenden Wochenende in Shanghai umsetzen können", so Vowles.
Keine leichte Zeit für Williams-Fans.
Die komplette Pole-Runde ...
... von Russell gibt es hier noch einmal im Video. Übrigens war die Runde knapp 3,5 Sekunden langsamer als 2025. Vor einem Jahr fuhr Lando Norris im Melbourne-Qualifying eine 1:15.096, Russell heute eine 1:18.518.
McLaren: Verlieren Zeit nicht nur auf den Geraden
McLaren hat den gleichen Motor wie das Mercedes-Werksteam. Der Antrieb alleine kann also nicht für den Rückstand verantwortlich sein. Das weiß auch McLaren-Teamchef Andrea Stella, der daher noch einen anderen Punkt nennt.
"Im Moment macht Mercedes einen besseren Job als wir, was die Nutzung der Antriebseinheit angeht, aber sie sind auch besser als wir, was den Grip in den Kurven angeht", erklärt er.
"Ich denke, das hängt insbesondere mit dem Abtriebsniveau zusammen. Für McLaren gibt es also zwei klare Ziele. Zum einen müssen wir gemeinsam mit unseren Partnern bei HPP daran arbeiten, mehr Leistung aus dem Antrieb herauszuholen."
"Zum anderen müssen wir aber auch die Aerodynamik des Autos verbessern, da wir auch in den Kurven schneller werden müssen", betont Stella, der zudem glaubt, dass die kühleren Temperaturen McLaren eher geschadet haben.
Geldstrafe für Alpine
Auch Alpine muss zahlen - kommt im Gegensatz zu Mercedes aber mit 5.000 Euro davon. Auch hier das Urteil der Rennkommissare im Wortlaut:
"Die Videoaufnahmen zeigten, dass sich beim Verlassen der Garage während der Qualifikations ein Bauteil von der linken Vorderrad-Baugruppe löste und durch die Fastlane rollte, bevor es in der inneren Spur der Boxengasse zum Stillstand kam."
"Der Teamvertreter erkannte den Fehler an und entschuldigte sich für das Versehen. Er erklärte, dass ein Mechaniker versehentlich das Bauteil während der Vorbereitung des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, was dazu führte, dass sich das Teil beim Verlassen der Garage löste."
"Er führte weiter aus, dass das Team logistischen Herausforderungen gegenüberstand, da nicht alle Teile rechtzeitig in Melbourne eingetroffen waren, wodurch das Team seine üblichen Vorbereitungsverfahren nicht vollständig durchführen konnte."
"Die Sportkommissare erkennen die logistischen Schwierigkeiten des Teams an. Die Verantwortung dafür, dass ein Fahrzeug in einem sicheren Zustand aus der Garage entlassen wird, liegt jedoch beim Teilnehmer."
"Da sich beim Verlassen der Garage ein Bestandteil der linken Vorderrad-Baugruppe löste, stellten die Kommissare fest, dass das Fahrzeug in einem unsicheren Zustand freigegeben wurde."
"Nach Prüfung früherer Entscheidungen bei vergleichbaren Verstößen während des Qualifyings kamen die Sportkommissare zu dem Schluss, dass eine finanzielle Sanktion angemessen ist. Dementsprechend verhängen sie eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro gegen den Teilnehmer."
Stroll darf am Rennen teilnehmen
Eine weitere Entscheidung der FIA ist da: Lance Stroll darf am Rennen teilnehmen. Aston Martin führte als Argument an, dass das Auto schnell genug sei, und dass auch Stroll selbst in der Vergangenheit bewiesen habe, dass er das nötige Tempo habe.
Die Rennkommissare folgten dieser Argumentation und stellten daher eine Sondergenehmigung aus. Die brauchen übrigens auch Max Verstappen und Carlos Sainz, weil beide im Qualifying ebenfalls keine Rundenzeit setzten.
Bei ihnen ist das aber ohnehin nur Formsache, weil sie im Training schnell genug waren.
Geldstrafe für Mercedes
Das Urteil ist da und Mercedes kommt mit einer Geldstrafe von 7.500 Euro relativ günstig davon. Hier die Begründung der Rennkommissare im Wortlaut:
"Wagen 12 (Antonelli) wurde während der Session aus der Garage gelassen, während sich noch ein Kühllüfter am rechten Seitenteil des Autos befand. Die Lüftereinheit löste sich beim Durchfahren von Kurve 1 vom Luftkanal des Fahrzeugs 12, zerbrach, und ein Teil davon prallte von der Strecke ins Kiesbett am Kurvenausgang."
"Ein weiteres Teil der Lüftereinheit fiel in Kurve 2 auf die Strecke und wurde später vom Frontflügel und Reifen eines anderen Fahrzeugs getroffen. Dadurch wurden Trümmerteile über die Strecke verteilt und der Frontflügel des anderen Fahrzeugs beschädigt, weshalb die Session mit einer roten Flagge unterbrochen werden musste, um die Trümmer zu entfernen."
"Das Team erklärte, dass ein Zwischenfall in einer früheren Session, bei dem Fahrzeug 12 erheblichen Schaden erlitten hatte, eine Umverteilung der Aufgaben innerhalb des Teams erforderlich machte, um die Reparaturen in kurzer Zeit durchzuführen. Normalerweise ist ein separates Teammitglied dafür verantwortlich, jeden Lüfter einzusetzen und zu entfernen."
"Aufgrund der noch abzuarbeitenden Probleme aus dem früheren Zwischenfall war das Teammitglied, das für den Lüfter auf dieser Seite des Autos zuständig war, jedoch mit einer anderen Aufgabe beschäftigt, wodurch das Entfernen des Lüfters vor dem Verlassen der Garage übersehen wurde."
"Das Team (und der Fahrer) waren sich nicht bewusst, dass der Lüfter nicht entfernt worden war, bis der Vorfall von der Rennleitung bemerkt wurde."
"Die Sportkommissare stellten fest, dass Fahrzeug 12 die Garage mit weiter angebrachter Ausrüstung verlassen hatte und daher in einem unsicheren Zustand auf die Strecke ging. Entsprechend verhängten die Kommissare eine Geldstrafe gegen den Teilnehmer."
Pirelli rechnet mit Einstopprennen
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es morgen nicht regnen soll. Pirelli rechnet daher damit, dass die meisten Piloten im Normalfall mit nur einem Boxenstopp durchfahren werden.
"Wir glauben, dass ein Einstopper für die Teams machbar ist, wobei die Kombination Medium-Hart auf dem Papier die schnellste ist", so Pirellis neuer Motorsportchef Dario Marrafuschi.
Ein Wechsel würde demnach zwischen Runde 20 und 26 erfolgen. Auch einen Start auf weichen Reifen will man bei Pirelli nicht ausschließen, weil das zu Rennbeginn ein kleiner Vorteil sein könnte.
Auch eine Zweistoppstrategie ist aber nicht unmöglich, denn die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit ist in Melbourne historisch gesehen hoch. Das könnte dann neue strategische Optionen bieten.
Darf Stroll morgen starten?
Dazu gibt es von der FIA bislang noch keine Information. Der Kanadier hat am gesamten Wochenende keine Zeit innerhalb der 107-Prozent-Grenze gesetzt, auch nicht in den drei Trainings vor dem Qualifying.
"Ich glaube, wir können aus der Boxengasse starten. Das habe ich gehört", so Stroll selbst. Teamchef Adrian Newey betont: "Es ist klar, dass der AMR26 das Tempo hat, um mithalten zu können."
"Deshalb werden wir heute Abend mit der FIA unsere Optionen für den Einsatz von Lance morgen besprechen", so Newey. In der Tat setzte Fernando Alonso heute konkurrenzfähige Rundenzeiten und schaffte sogar fast den Sprung in Q2.
Norris: Man schaut fast nur aufs Lenkrad
Wir warten noch immer auf das Mercedes-Urteil. Lando Norris war der Leidtragende des Fehlers, denn er fuhr über den Kühler, den Antonelli verlor. Das passierte laut Norris aber auch wegen der neuen Regeln.
Er habe das Teil auf der Ideallinie deswegen nicht gesehen, weil er permanent auf sein Lenkrad schauen müsse, "weil ich auf die Geschwindigkeit achten muss, die ich am Ende der Geraden erreichen werde".
Er müsse wissen, "ob ich 30 Meter früher oder zehn Meter später bremsen muss", sagt er und erklärt: "Das ist auch das Problem. Man muss alle drei Sekunden auf das Lenkrad schauen, um zu sehen, was passieren wird."
Eine weitere Folge des neuen Reglements.
Hamilton wundert sich über Mercedes-Vorsprung
Der Rekordweltmeister kann nicht so ganz verstehen, warum sein Ex-Team heute so weit vorne war. "Ich verstehe das nicht ganz", grübelt er und erklärt, Mercedes habe "diese zusätzlichen PS von irgendwoher".
"Ich hoffe, es liegt nicht an diesem Verdichtungsverhältnis, sondern einfach an der reinen Leistung", so Hamilton. "Wenn es jedoch am Verdichtungsverhältnis liegt, bin ich enttäuscht, dass die FIA dies zugelassen hat", betont er.
Man müsse daher genau herausfinden, warum Mercedes so stark gewesen sei.