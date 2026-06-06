Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Monaco live!
Monaco-Samstag in der Analyse: Russell chancenlos gegen Antonelli
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Bericht
Liveticker
Feierabend
Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Tickers angekommen. Für euch geht es wie gewohnt noch weiter mit unserer Liveanalyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ab 22:00 Uhr.
Rennstart morgen ist um 15:00 Uhr und wir sind dann rechtzeitig wieder mit einer neuen Tickerausgabe für euch am Start. Habt noch einen schönen Abend, viel Spaß mit unserer Analyse nachher und bis dann!
P18: Cadillac schlägt einen Haas
Sergio Perez stellte den Cadillac heute auf P18. Damit schlug er nicht nur beide Aston-Martin-Piloten und seinen Teamkollegen, sondern auch Oliver Bearman im Haas. Für das neue Team definitiv ein Erfolg.
"In dieser Hinsicht habe ich gemischte Gefühle", betont Perez dennoch und erklärt: "Wir waren so nah dran, aber gleichzeitig auch wieder nicht ganz." Am Ende fehlten nur 0,062 Sekunden zum Einzug in Q2.
"Wir hatten das ganze Wochenende über Probleme mit dem Blockieren des Hecks, und wir haben das Set-up und die Bremsen ein wenig angepasst. Und dann hatten wir heute auf der Strecke große Probleme mit dem Blockieren der Vorderachse", berichtet er.
Das habe "wahrscheinlich die Zehntelsekunde gekostet hat, die wir noch gebraucht hätten", ärgert er sich, stellt aber auch klar: "Ich bin mit meiner Leistung über das gesamte Wochenende hinweg zufrieden. Es hat einfach nicht gereicht."
Warnung für Audi und Williams
Die beiden Urteile des heutigen Tages sind da. Audi bekommt eine Warnung, weil Nico Hülkenberg Charles Leclerc auf einer Aufwärmrunde im Tunnel einmal im Weg stand.
Das Team teilte dem Deutschen am Funk mit, dass niemand hinter ihm sei - was aber eben nicht stimmte. Deshalb gab es eine Warnung.
Auch Williams wurde verwarnt, weil Alexander Albon Arvid Lindblad in der Boxengasse einmal im Weg stand. Zudem muss das Team 5.000 Euro zahlen.
Eine sportliche Strafe gab es aber in beiden Fällen nicht.
Doppelaus in Q1: Haas wohl chancenlos im Rennen
Von P17 und P19 aus kann man morgen wohl nicht mehr viel erwarten. Teamchef Ayao Komatsu gesteht: "Es ist ziemlich ernüchternd und schwer zu verkraften. Ich denke, Q1 verlief operativ gesehen ganz gut, und vor allem Ollie war mit dem Auto recht zufrieden."
"Bei dem Tempo, das wir hatten, hätten wir definitiv die Chance gehabt, ein Auto ins Q3 zu bringen", betont er. Doch dann habe man Pech mit der roten Flagge am Ende gehabt. "Das ist eine verpasste Chance", ärgert er sich.
"Ich bin sehr enttäuscht", gesteht auch Bearman selbst, und Teamkollege Ocon ergänzt: "Das Auto hätte das Zeug dazu gehabt, sich weiter nach vorne zu arbeiten und vielleicht sogar in Q2 oder sogar Q3 zu kommen."
Letztendlich habe man aber (wieder einmal) Pech gehabt, so der Franzose.
Williams schrammt knapp an Q3 vorbei
P11 und P12 heute für Williams und Teamchef James Vowles betont: "Alex [Albon] ist im Q2 bis an die Grenze gegangen. Uns fehlen nur ein paar Millisekunden, um beide Autos ins Q3 zu bringen."
"Es waren winzige, winzige Details, die uns vielleicht dorthin gebracht hätten oder auch nicht, aber in den letzten drei Rennen auf sehr unterschiedlichen Strecken waren wir entweder im Q3 oder haben an der Tür zum Q3 geklopft."
"Das ist ein bedeutender Fortschritt", betont Vowles und erklärt: "Ich freue mich auf das Rennen morgen. Von unserer Startposition aus haben wir noch gute Chancen."
Auch Albon selbst ist "happy" mit P11 und Sainz sagt: "Einerseits bin ich beeindruckt, dass ich es aus Q1 geschafft habe, da ich nach der roten Flagge keine andere Wahl hatte, als mit einem Satz gebrauchter und kalter Reifen auf die Strecke zu gehen."
"Es war also wahrscheinlich eine der besten Runden, die ich je in einer solchen Situation gefahren bin, um es sauber ins Q2 zu schaffen. Andererseits habe ich in Q2 einige Fehler gemacht", so Sainz, der am Ende Zwölfter wurde.
P5: Gemischte Gefühle bei Hadjar
P5 ist kein schlechtes Ergebnis, doch es wäre laut Isack Hadjar noch mehr möglich gewesen. Er habe daher "auf jeden Fall gemischte Gefühle", sagt er und betont: "Es war ein sehr gutes Comeback." Gemeint ist sein Crash gestern.
"Aber gleichzeitig war das Qualifying zu chaotisch und wir haben zu viele Fehler gemacht. Es war nicht die beste Vorbereitung auf das Q3, und wir haben da draußen Zeit liegen lassen", glaubt er.
Letztendlich sei der erste Run in Q3 entscheidend gewesen. Der habe nicht gepasst, und deswegen sie schließlich auch der zweite nicht gut genug gewesen. Gut drei Zehntel fehlten am Ende auf den Teamkollegen auf P2.
P21 und P22: Aston Martin ganz hinten
Am Honda-Motor kann es in Monaco nicht liegen, dass Aston Martin die beiden letzten Plätze belegt hat. "Es gab keinen großen Unterschied zu gestern, und uns fehlt einfach das Tempo", zuckt Fernando Alonso die Schultern.
"Wir hatten uns vor der Reise nach Monaco einiges erhofft, aber wir haben wenig Vertrauen in das Auto und hatten das ganze Wochenende über zu wenig Grip an der Vorderachse", erklärt der Spanier.
"Ich glaube, ich bin heute mit dem aktuellen Paket die bestmöglichen Runden gefahren", so der zweimalige Weltmeister. Das reichte aber eben nur für den vorletzten Platz vor dem Teamkollegen.
Norris: Monaco als "Realitätscheck"
P7 und P8 heute nur für McLaren - wovon der Weltmeister aber nicht überrascht ist. Bereits in Kanada sei es schwierig gewesen, die nötige Rundenzeit aus dem Auto zu quetschen, verrät er.
"Deshalb war ich am vergangenen Wochenende so überrascht, dass wir so konkurrenzfähig waren. Ich glaube, hierherzukommen ist zwar kein echter Augenöffner, aber dennoch eine kleiner Realitätscheck, der uns vor Augen führt, wie weit wir noch weg sind."
Er habe aber ohnehin keine großen Hoffnungen vor dem Wochenende gehabt. "Das Auto lässt sich einfach sehr schwer fahren", betont er und erklärt: "Letztes Jahr lag mein Selbstvertrauen noch bei 100, jetzt liegt es bei 85."
"Und in Monaco muss es bei 100 liegen", so Norris.
Den Leclerc-Unfall ...
... gibt es hier auch noch einmal im Video:
Leclerc: Kein Vertrauen ins Auto
Der Monegasse berichtet nach P4 und seinem Crash ganz am Ende bei Sky: "Die Konstanz des Autos ist im Moment einfach extrem schwer einzuschätzen, und deshalb habe ich in Q3 alles gegeben, ohne wirklich zu wissen, wo die Grenzen des Autos liegen."
Dabei habe er es "übertrieben", gesteht er und erklärt, dass man gerade in Monaco Vertrauen brauche, um schnell zu sein. Doch genau das fehle ihm eben. "Ich habe gebremst und wusste nicht so recht, wo ich in der Kurve landen würde", berichtet er.
Das sei in Kanada auch schon so gewesen. "Ich glaube, wir haben die Lösung, aber ich muss sie erst in Barcelona ausprobieren und sehen, ob es besser wird", erklärt er.
Enttäuschung bei Audi: Doppelaus in Q2
Unabhängig von der Untersuchung war das Qualifying ein Reinfall für Audi. Nachdem man im Training noch an der Mittelfeldspitze lag, schieden beide Autos in Q2 aus.
"Es ist ein kleines Fragezeichen", grübelt Hülkenberg und erklärt: "Es scheint, als hätten die anderen in den entscheidenden Momenten mehr gefunden, während wir das nicht geschafft haben."
Seine Runde sei "sauber" gewesen, aber trotzdem reichte es am Ende nur zu P13. Teamkollege Gabriel Bortoleto crashte derweil bereits in Q1.
"Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe in Q1 etwas zu viel gepusht, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, denn wir hatten ein Auto, mit dem wir Q1 locker hätten überstehen können", ärgert er sich.
Untersuchungen
Zwei Fahrern droht noch Ärger nach dem Qualifying. Gegen Nico Hülkenberg läuft eine Untersuchung, weil er Charles Leclerc einmal im Weg gestanden haben soll.
Zudem muss sich Alexander Albon für einen Zwischenfall in der Boxengasse mit Arvid Lindblad verantworten. Behalten wir natürlich im Auge.
Russell ratlos: "Liegt an meiner Fahrweise"
Der Mercedes-Pilot war heute knapp vier Zehntel langsamer als sein Teamkollege. "Ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht, was da los ist. Es liegt ganz klar an meiner Fahrweise, die dem Auto im Moment nicht gerade zuträglich ist", grübelt er.
"Die letzten drei Rennen war ich einfach im Nirgendwo. Selbst in Kanada war ich in beiden Sessions bis zur letzten Runde in Q3 völlig chancenlos. Ich habe also keine Erklärung dafür", zuckt er die Schultern.
"Ich habe im Moment wirklich keine Antwort darauf. Und solange ich keine Anpassungen oder Änderungen vornehmen kann, wird es so weitergehen", fürchtet er.
Antonelli: Letzter Sektor machte den Unterschied
Antonellis Renningenieur Peter Bonnington gesteht bei Sky: "Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht. Als ich mir den Zeitabstand ansah, dachte ich, es wird knapp werden, aber es wird nichts."
"Doch dann, in den letzten paar Kurven, hat es doch geklappt", so "Bono", der mit einem Grinsen sagt: "Ich bin mir sicher, dass er zurückkommen und sagen wird, dass da noch ein oder zwei Zehntel drin waren. Das macht er immer."
"Aber es war ziemlich gut", lobt er.
Verstappen: Nicht mit P2 gerechnet
Der Niederländer ist happy mit P2 und betont: "Hätte man mir gestern gesagt, dass ich in der ersten Reihe stehen würde, hätte ich das auf jeden Fall angenommen."
"Heute Vormittag hatten wir ziemliche Schwierigkeiten mit dem Auto, daher war es äußerst positiv, dass wir im Qualifying ganz vorne mit dabei waren."
Im Hinblick auf morgen sagt er: "Diese Autos sind beim Start ziemlich kompliziert. Hinter mir stehen zwei Autos, die recht gut starten, aber wir werden sehen."
Hinter ihm lauern bekanntlich die Ferraris.
Hamilton: Auto plötzlich ganz anders
Ferrari sah gestern noch wie der Favorit aus, heute waren es aber nur P3 und P4 im Qualifying. Lewis Hamilton berichtet: "Es war hart für uns. Im Training sahen wir so stark aus, und wir haben kaum etwas geändert."
"Aber aus irgendeinem Grund war das Auto im Qualifying völlig anders, also müssen wir das genau unter die Lupe nehmen", so der Rekordweltmeister, der betont: "Ich habe wirklich alles gegeben. Ich war so nah an den Leitplanken, wie es nur ging."
Das wurde am Ende aber "nur" mit P3 belohnt.
Antonelli: War eine "magische Runde"
Der Polesetter jubelt nach dem Qualifying: "Es war eine dieser Runden, die wir als 'magische Runde' bezeichnen. Ich habe es geschafft, alles zusammenzubringen."
"Das Qualifying gegen Max war unglaublich knapp. Beim ersten Run in Q3 trennte uns nur eine Millisekunde", erinnert er.
"Aber ich wusste, dass die letzte Runde gut war, und ich habe einfach gehofft, dass es reichen würde. Es war sehr knapp, und ich bin sehr zufrieden damit", so Antonelli.
Übersicht Qualifying
Jetzt Session-Ticker öffnen!
In zehn Minuten beginnt das wichtige Qualifying in Monaco und wir verlagern das Geschehen damit erst einmal wieder in unseren Session-Ticker. Hier ist also kurz Pause, nach dem Ende der Qualifikation geht es an dieser Stelle weiter mit den Stimmen zum Samstag.
Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Rennen am Wochenende im Livestream sehen könnt, dann erfahrt ihr das hier!