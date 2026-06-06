Williams schrammt knapp an Q3 vorbei

P11 und P12 heute für Williams und Teamchef James Vowles betont: "Alex [Albon] ist im Q2 bis an die Grenze gegangen. Uns fehlen nur ein paar Millisekunden, um beide Autos ins Q3 zu bringen."



"Es waren winzige, winzige Details, die uns vielleicht dorthin gebracht hätten oder auch nicht, aber in den letzten drei Rennen auf sehr unterschiedlichen Strecken waren wir entweder im Q3 oder haben an der Tür zum Q3 geklopft."



"Das ist ein bedeutender Fortschritt", betont Vowles und erklärt: "Ich freue mich auf das Rennen morgen. Von unserer Startposition aus haben wir noch gute Chancen."



Auch Albon selbst ist "happy" mit P11 und Sainz sagt: "Einerseits bin ich beeindruckt, dass ich es aus Q1 geschafft habe, da ich nach der roten Flagge keine andere Wahl hatte, als mit einem Satz gebrauchter und kalter Reifen auf die Strecke zu gehen."



"Es war also wahrscheinlich eine der besten Runden, die ich je in einer solchen Situation gefahren bin, um es sauber ins Q2 zu schaffen. Andererseits habe ich in Q2 einige Fehler gemacht", so Sainz, der am Ende Zwölfter wurde.