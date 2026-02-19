Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Livestream
Ein Hinweis in eigener Sache: Auch heute wird es wieder ein Liveupdate zur Mittagspause geben. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich pünktlich um 12:00 Uhr MEZ auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de bei euch.
Zusammenfassung + Live-Timing
Zusammenfassung nach Stunde 2/8:
-Testbestzeit für Norris auf C4-Reifen (1:33.453)
-Cadillac verpasst wieder die erste Stunde
-Auch Ferrari und Audi stehen lange in der Garage
-Mercedes und Williams in der Rundentabelle vorn (36)
Hier geht es zum Live-Timing beim Bahrain-Test 2026!
Mittagsstunde
In Bahrain ist es gleich 12:00 Uhr. Das heißt, dass wir jetzt die wärmsten Temperaturen des Tages haben. Die Strecke ist inzwischen 42 Grad heiß. Traditionell sind in dieser Phase eher keine schnellen Runden zu erwarten.
Fotos
Die besten Bilder des Tages findet ihr auch heute wieder in unserer Bildergalerie zum Test. Klickt euch gerne mal durch!
Wo bleibt Audi?
Für Audi ging der Tag eigentlich ganz gut los, jetzt haben wir Bortoleto inzwischen aber auch seit mehr als einer Stunde nicht mehr auf der Strecke gesehen. Offenbar müssen wir Audi neben Ferrari und Cadillac also auch zu den Sorgenkindern des bisherigen Tages zählen.
Verbesserungen
Im Feld gibt es gerade wieder einige Verbesserungen. Russell hat sich mit einer 1:34.111 zum Beispiel auf P3 geschoben. Da war er gestern aber bereits deutlich schneller unterwegs, Mercedes fährt hier also gerade nicht am Limit.
Cadillac fährt
Nach rund 80 Minuten sehen wir Cadillac nun endlich zum ersten Mal auf der Strecke. Weiterhin keine Spur dagegen von Ferrari. Hamilton liegt mit erst fünf Umläufen an vorletzter Stelle in der Rundentabelle.
Was ist bei Ferrari los?
Lewis Hamilton hat gerade einmal fünf Runden gedreht, bei der Scuderia scheint es ein Problem zu geben. Vor der Box ist ein Sichtschutz aufgestellt, was darauf hindeutet, dass es länger dauert. Bitter, denn Hamilton war gestern noch sehr zuversichtlich für die neue Saison.
Fahrfehler von Liam Lawson
Liam Lawson hat sich einen kleinen Fahrfehler erlaubt, weil der Neuseeländer viel zu schnell in Kurve 11 hineinfährt. Sein Racing Bulls rutscht untersteuernd zum Kurvenausgang und leicht über die Curbs, hat augenscheinlich allerdings keinen Schaden genommen. Dennoch kommt Lawson an die Box und steigt erstmal aus.
Zusammenfassung nach Stunde 1/8
- Bestzeit für Lando Norris mit C4-Reifen (1:33.453)
- Cadillac verpasst wieder die erste Stunde
- auch Haas bislang noch ohne gezeitete Runde
- Mercedes und McLaren als fleißigste Teams (19 Runden)
Verbesserungen
Auch im hinteren Teil des Feldes sehen wir einige Verbesserungen. Keine Spur dagegen weiterhin von Cadillac, und auch Ferrari steht wie bereits befürchtet noch immer in der Garage. Fünf Runden erst für Hamilton an seinem bereits letzten Testtag in diesem Winter.
Auch Verstappen ...
... steigert sich und festigt P2 mit einer 1:33.584. Anders als Norris war er auf C3-Pneus unterwegs. Auch Red Bull ist hier also gerade schnell unterwegs.
Norris wieder vorne
Derweil holt sich Norris P1 mit einer 1:33.453 auf C4-Reifen zurück. Das ist nicht nur die schnellste Zeit des Tages, sondern auch 0,006 Sekunden schneller als Russell gestern und damit neue Testbestzeit. Aber: Russell hatte gestern die härteren C3-Reifen drauf.
Arbeit bei Cadillac
Am Cadillac sehen wir große Messgitter angebracht. Allerdings steht das Auto noch immer in der Garage. Bereits gestern hat man zusammengerechnet rund die Hälfte des Tages mit verschiedenen Problemen verpasst. Und auch heute ist das wieder kein optimaler Start.
Best of the Rest
Gestern lag Williams in der Zeitenliste an der Spitze des Mittelfeldes. Das ist auch aktuell wieder der Fall, Albon hat gerade eine 1:35.399 auf C3-Reifen gesetzt. Die vier Topteams scheinen in diesem Jahr (zumindest zu Beginn) in einer eigenen Liga zu sein.
Stellwände bei Ferrari
Bei Ferrari werden wieder die Stellwände vor der Garage ausgepackt. Das bedeutet, dass es größere Umbauarbeiten am Auto gibt. Ob das planmäßig ist? Hamilton steht aktuell erst bei fünf Runden. Behalten wir natürlich im Auge.
Neue Bestzeit
Verstappen geht mit einer 1:34.620 auf P1. Damit ist er 0,005 Sekunden schneller als Norris und hatte zudem auch die etwas härteren C3-Reifen drauf. Ist aber weiterhin alles noch nicht wirklich relevant.
Norris steigert sich
1:34.625 jetzt auf den C4-Pneus. Das ist aber noch immer mehr als eine Sekunde von der gestrigen Bestzeit entfernt. In der Rundentabelle liegen in dieser Frühphase McLaren und Audi mit je acht Umläufen vorne. Auch das hat aber noch keine große Aussagekraft.
Cadillac war noch immer nicht auf der Strecke.
C4-Reifen
Zur Erinnerung: In dieser Woche sind alle Reifenmischungen im Einsatz. Norris hat gerade eine neue Tagesbestzeit (1:35.406) gesetzt, war dabei allerdings auf den weicheren C4-Pneus unterwegs. Russell hat die bisherige Testbestzeit gestern auf C3-Reifen gesetzt.
Zeiten
Die sind in den ersten Minuten natürlich noch nicht repräsentativ. Verstappen führt gerade mit einer 1:38.955. Gestern fuhr Russell ja bereits eine 1:33.459. Von daher können wir die Zeitenliste in den ersten Minuten hier vernachlässigen.
Zehn Teams unterwegs
Das geht heute sehr schnell, zehn der elf Teams waren bereits auf der Strecke. Lediglich Cadillac fehlt uns noch. Das US-Team hatte gestern gleich mehrere Probleme und kam nur auf 59 Runden.
Auch dort gibt es also noch Aufholbedarf.
Auf geht's!
Dann mal los, der vorletzte Testtag läuft. Auf der Strecke wird es auch direkt voll. Aktuell ist es in Bahrain 21 Grad warm, die Asphalttemperatur liegt bei 31 Grad. Die Temperaturen werden bis zum Mittag steigen und danach wieder fallen.
Die schnellsten Runden sind dann theoretisch am Abend möglich.
Brundle: Neue Regeln sind auch positiv
Die neuen Formel-1-Regeln haben bereits eine Menge Kritik abbekommen. Experte Martin Brundle hat jedoch eine etwas andere Meinung. "Ich genieße es sehr, dass die 26er-Autos sich so viel bewegen", erklärt er.
"Das lässt mich die Fahrer noch mehr schätzen, denn sie können sich nicht einfach auf massiven Abtrieb und Stabilität verlassen", betont der ehemalige Formel-1-Pilot. Natürlich müsse man noch einige Sachen verbessern.
"Aber das wird in den nächsten Monaten passieren", ist er sich sicher. Zur Hackordnung sagt er: "Die Top 4 liegen sehr nah beieinander. Natürlich wird das Feld wie immer bei neuen Regeln auseinanderfallen."
"Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir in einer viel besseren Verfassung sind als 2014", so Brundle.