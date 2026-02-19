Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!

Brundle: Neue Regeln sind auch positiv

Die neuen Formel-1-Regeln haben bereits eine Menge Kritik abbekommen. Experte Martin Brundle hat jedoch eine etwas andere Meinung. "Ich genieße es sehr, dass die 26er-Autos sich so viel bewegen", erklärt er.



"Das lässt mich die Fahrer noch mehr schätzen, denn sie können sich nicht einfach auf massiven Abtrieb und Stabilität verlassen", betont der ehemalige Formel-1-Pilot. Natürlich müsse man noch einige Sachen verbessern.



"Aber das wird in den nächsten Monaten passieren", ist er sich sicher. Zur Hackordnung sagt er: "Die Top 4 liegen sehr nah beieinander. Natürlich wird das Feld wie immer bei neuen Regeln auseinanderfallen."



"Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir in einer viel besseren Verfassung sind als 2014", so Brundle.