Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live

Cadillac fährt

Nach mehr als 80 Minuten nimmt nun auch Cadillac endlich sein heutiges Testprogramm auf. Ein Sensorproblem hat das Team so lange eingebremst. Auch der Mercedes ist wieder unterwegs, nachdem etwas länger am W17 gearbeitet wurde.



Antonelli ist in der Zeitenliste zwar weiterhin Zweiter, in der Rundentabelle ist er mit 13 Umläufen aber inzwischen auf den vorletzten Platz abgerutscht.