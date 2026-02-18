Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live

Liveticker

Längere Pause

Den Red Bull haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr auf der Strecke gesehen. Mit 13 Runden ist Hadjar auf den vorletzten Platz der Kilometertabelle gerutscht. Dahinter liegt nur noch Perez, der weiterhin erst bei einem Umlauf steht.

Norris P2

Auch der McLaren-Pilot hat sich verbessert. Er fährt ebenfalls auf Prototyp-Reifen eine 1:34.052 und schiebt sich vor Antonelli auf P2. An die Ferrari-Bestzeit von Leclerc kommt weiterhin niemand ran.

Albon P4

Kaum sprechen wir darüber, da sprengt Albon die Topteams vorne. Er schiebt sich mit einer 1:35.690 auf P4. Das ist mehr als eine Sekunde schneller als die beste Williams-Zeit der Vorwoche (1:36.793).

Albon hatte Prototyp-Reifen drauf, wie auch Leclerc bei seiner schnellsten Runde.

Nur eine Runde

Perez hat lediglich eine Installationsrunde absolviert, jetzt steht der Cadillac schon wieder in der Garage. Drücken wir mal die Daumen, dass es da kein größeres Problem gibt. Keine Verbesserungen bei den Zeiten derweil.

Cadillac fährt

Nach mehr als 80 Minuten nimmt nun auch Cadillac endlich sein heutiges Testprogramm auf. Ein Sensorproblem hat das Team so lange eingebremst. Auch der Mercedes ist wieder unterwegs, nachdem etwas länger am W17 gearbeitet wurde.

Antonelli ist in der Zeitenliste zwar weiterhin Zweiter, in der Rundentabelle ist er mit 13 Umläufen aber inzwischen auf den vorletzten Platz abgerutscht.

Auflösungserscheinungen?

Am Aston Martin hat sich offenbar ein Sensor am Heck gelöst. Alonso muss erst einmal die Box ansteuern. Immerhin ist der AMR26 hier bereits deutlich schneller als in der vergangenen Woche unterwegs.

Alonso liegt gerade mit einer 1:36.536 auf P6. Das ist mehr als 1,5 Sekunden schneller als die Aston-Bestzeit aus der Vorwoche.

Zusammenfassung + Live-Timing

Zusammenfassung nach Stunde 1/8:

-Tagesbestzeit für Leclerc auf Prototyp-Reifen (1:33.739)
-Racing Bulls in der Rundentabelle vorne (19)
-Cadillac verpasst erste Stunde am Vormittag

Hier geht es zum Live-Timing beim Bahrain-Test 2026!

Neue Bestzeit

Leclerc schraubt die Bestzeit auf 1:33.739 nach unten. Damit sind wir fast schon auf dem Niveau der ersten Woche angekommen. Verwendet hat er einen unmarkierten Prototyp-Reifen.

Arbeiten am Mercedes

Apropos Runden: Mercedes brachte es in der ersten Woche lediglich auf 282. Nur bei Aston Martin waren es noch weniger. Und auch aktuell steht Antonelli erst einmal wieder an der Garage, am W17 scheinen größere Arbeiten stattzufinden.

Auch kurz vor dem Ende der ersten Stunde weiterhin keine Spur von Cadillac.

Rundentabelle

Nach den ersten Minuten hat McLaren die Nase mit aktuell zwölf Umläufen vorne. Gemeinsam mit Williams fuhr das Weltmeisterteam auch in der ersten Bahrain-Woche bereits die meisten Runden (422).

Ferrari und Mercedes stehen aktuell bei elf Umläufen, Haas bei zehn.

Neue Bestzeit

Derweil hat sich Antonelli mit einer 1:34.473 auf P1 geschoben. Die Zeiten werden also langsam etwas schneller. Der Mercedes-Pilot hatte C3-Reifen drauf. Das war in der vergangenen Woche die weichste Mischung, dieses Mal ist es nur die mittlere.

Start verbockt

Hülkenberg versucht einen Start am Boxenausgang, allerdings stirbt dabei der Motor ab. Er kann zwar anschließend doch noch losfahren, aber das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Starts in diesem Jahr ein großes Thema werden könnten.

Warum das so ist, das erfahrt ihr hier.

Arbeit bei Cadillac

In der Garage wird fleißig am Auto gearbeitet. Aktuell sind weder Nase noch Reifen am Boliden. Heißt: Es wird noch etwas dauern, bevor Perez hier seine ersten Kilometer absolvieren kann. Kein optimaler Start in diese zweite Woche.

Bestzeit Gasly

Der Alpine ist inzwischen unterwegs und Gasly fährt aus dem Stand eine 1:36.470 und damit Bestzeit. Die Franzosen sind in diesem Jahr erstmals mit Mercedes-Antrieb unterwegs. Weiterhin keine Spur von Cadillac.

Nur zwei Teams fehlen

Neun Teams waren in den ersten zehn Minuten bereits unterwegs, lediglich Alpine und Cadillac warten noch ab. Erster ist aktuell Norris mit einer 1:37.976, aber das ist wie bereits gesagt noch keine wirklich relevante Zeit.

Auf geht's!

Die Strecke ist freigegeben und damit läuft die letzte Testwoche vor dem Saisonauftakt. Ein besonderes Augenmerk wird unter anderem auf Aston Martin liegen. Der AMR26 war in der ersten Bahrain-Woche nicht nur das langsamste Auto, die Newey-Truppe fuhr auch die wenigsten Kilometer aller elf Teams.

Fernando Alonso ~Fernando Alonso (Aston Martin) ~

Foto: circuitpics.de

Zeiten

Durch die weicheren Reifen werden ab heute natürlich in der Theorie auch schnellere Zeiten möglich sein. Zum Vergleich: In der Vorwoche war Mercedes-Pilot Antonelli mit einer 1:33.669 der schnellste Mann.

Alle Zeiten der vergangenen Woche findet ihr hier.