Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live!
Längere Pause
Den Red Bull haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr auf der Strecke gesehen. Mit 13 Runden ist Hadjar auf den vorletzten Platz der Kilometertabelle gerutscht. Dahinter liegt nur noch Perez, der weiterhin erst bei einem Umlauf steht.
Norris P2
Auch der McLaren-Pilot hat sich verbessert. Er fährt ebenfalls auf Prototyp-Reifen eine 1:34.052 und schiebt sich vor Antonelli auf P2. An die Ferrari-Bestzeit von Leclerc kommt weiterhin niemand ran.
Albon P4
Kaum sprechen wir darüber, da sprengt Albon die Topteams vorne. Er schiebt sich mit einer 1:35.690 auf P4. Das ist mehr als eine Sekunde schneller als die beste Williams-Zeit der Vorwoche (1:36.793).
Albon hatte Prototyp-Reifen drauf, wie auch Leclerc bei seiner schnellsten Runde.
Nur eine Runde
Perez hat lediglich eine Installationsrunde absolviert, jetzt steht der Cadillac schon wieder in der Garage. Drücken wir mal die Daumen, dass es da kein größeres Problem gibt. Keine Verbesserungen bei den Zeiten derweil.
Cadillac fährt
Nach mehr als 80 Minuten nimmt nun auch Cadillac endlich sein heutiges Testprogramm auf. Ein Sensorproblem hat das Team so lange eingebremst. Auch der Mercedes ist wieder unterwegs, nachdem etwas länger am W17 gearbeitet wurde.
Antonelli ist in der Zeitenliste zwar weiterhin Zweiter, in der Rundentabelle ist er mit 13 Umläufen aber inzwischen auf den vorletzten Platz abgerutscht.
Topteams vorne
Das bekannte Bild aus der ersten Testwoche: Vorne liegen Ferrari, Mercedes, McLaren und Red Bull. Der Abstand zum Mittelfeld ist zudem erschreckend groß, denn Gasly hat als "Best of the Rest" auf P5 aktuell 2,5 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.
Das ist natürlich nicht komplett repräsentativ, aber es spricht vieles dafür, dass die vier Topteams vorne auch 2026 wieder "unter sich" bleiben werden.
Auflösungserscheinungen?
Am Aston Martin hat sich offenbar ein Sensor am Heck gelöst. Alonso muss erst einmal die Box ansteuern. Immerhin ist der AMR26 hier bereits deutlich schneller als in der vergangenen Woche unterwegs.
Alonso liegt gerade mit einer 1:36.536 auf P6. Das ist mehr als 1,5 Sekunden schneller als die Aston-Bestzeit aus der Vorwoche.
Zusammenfassung + Live-Timing
Zusammenfassung nach Stunde 1/8:
-Tagesbestzeit für Leclerc auf Prototyp-Reifen (1:33.739)
-Racing Bulls in der Rundentabelle vorne (19)
-Cadillac verpasst erste Stunde am Vormittag
Neue Bestzeit
Leclerc schraubt die Bestzeit auf 1:33.739 nach unten. Damit sind wir fast schon auf dem Niveau der ersten Woche angekommen. Verwendet hat er einen unmarkierten Prototyp-Reifen.
Arbeiten am Mercedes
Apropos Runden: Mercedes brachte es in der ersten Woche lediglich auf 282. Nur bei Aston Martin waren es noch weniger. Und auch aktuell steht Antonelli erst einmal wieder an der Garage, am W17 scheinen größere Arbeiten stattzufinden.
Auch kurz vor dem Ende der ersten Stunde weiterhin keine Spur von Cadillac.
Rundentabelle
Nach den ersten Minuten hat McLaren die Nase mit aktuell zwölf Umläufen vorne. Gemeinsam mit Williams fuhr das Weltmeisterteam auch in der ersten Bahrain-Woche bereits die meisten Runden (422).
Ferrari und Mercedes stehen aktuell bei elf Umläufen, Haas bei zehn.
Neue Bestzeit
Derweil hat sich Antonelli mit einer 1:34.473 auf P1 geschoben. Die Zeiten werden also langsam etwas schneller. Der Mercedes-Pilot hatte C3-Reifen drauf. Das war in der vergangenen Woche die weichste Mischung, dieses Mal ist es nur die mittlere.
Start verbockt
Hülkenberg versucht einen Start am Boxenausgang, allerdings stirbt dabei der Motor ab. Er kann zwar anschließend doch noch losfahren, aber das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Starts in diesem Jahr ein großes Thema werden könnten.
Arbeit bei Cadillac
In der Garage wird fleißig am Auto gearbeitet. Aktuell sind weder Nase noch Reifen am Boliden. Heißt: Es wird noch etwas dauern, bevor Perez hier seine ersten Kilometer absolvieren kann. Kein optimaler Start in diese zweite Woche.
Mehrere Verbremser
Wir haben jetzt bereits mehrere Verbremser in Kurve 1 gesehen. In der vergangenen Woche war außerdem Kurve 10 ein "beliebter" Punkt für Fehler. Am Ferrari von Leclerc ist derweil das Heck mit FloViz-Farbe eingeschmiert. So will das Team den Luftstrom dort sichtbar machen.
Bestzeit Gasly
Der Alpine ist inzwischen unterwegs und Gasly fährt aus dem Stand eine 1:36.470 und damit Bestzeit. Die Franzosen sind in diesem Jahr erstmals mit Mercedes-Antrieb unterwegs. Weiterhin keine Spur von Cadillac.
Nur zwei Teams fehlen
Neun Teams waren in den ersten zehn Minuten bereits unterwegs, lediglich Alpine und Cadillac warten noch ab. Erster ist aktuell Norris mit einer 1:37.976, aber das ist wie bereits gesagt noch keine wirklich relevante Zeit.
Große Messgitter
Wie immer werden die ersten Runs des Tages genutzt, um Daten zu sammeln. An mehrere Autos sehen wir riesige Messgitter angebracht. Wirklich schnelle Runden gibt es dementsprechend erst einmal noch nicht.
Auf geht's!
Die Strecke ist freigegeben und damit läuft die letzte Testwoche vor dem Saisonauftakt. Ein besonderes Augenmerk wird unter anderem auf Aston Martin liegen. Der AMR26 war in der ersten Bahrain-Woche nicht nur das langsamste Auto, die Newey-Truppe fuhr auch die wenigsten Kilometer aller elf Teams.
Zeiten
Durch die weicheren Reifen werden ab heute natürlich in der Theorie auch schnellere Zeiten möglich sein. Zum Vergleich: In der Vorwoche war Mercedes-Pilot Antonelli mit einer 1:33.669 der schnellste Mann.
Reifen
Eine wichtige Änderung im Vergleich zur Vorwoche sind die Reifen. Während damals lediglich die Varianten C1 bis C3 im Angebot waren, können die Teams dieses Mal aus allen fünf Mischungen auswählen.
Mit Williams, Aston Martin, Alpine und Cadillac haben sogar vier Teams die C5-Reifen und damit die weichste Mischung für diesen Test bestellt. Mercedes dagegen verzichtet komplett auf den C4 und C5.
Gruppenfoto
Die Formel 1 hat den Bahrain-Test für das offizielle Gruppenfoto vor der Saison 2026 genutzt. Zum ersten Mal seit 2016 sind auf diesem wieder 22 Fahrer zu sehen:
Nebel
Zu Beginn des Tages ist es in Bahrain etwas nebelig an der Strecke. Das sollte sich bis zum offiziellen Testbeginn in 40 Minuten aber erledigt haben. Es dürfte hier also ganz planmäßig losgehen.
Davon abgesehen soll es auch in dieser Woche in Sachir wieder komplett trocken bleiben.