Formel-1-Liveticker: Hamilton-Wechsel die richtige Entscheidung?

Haas befürchtet Probleme in Suzuka

Mit vier Punkten aus den ersten drei Rennen war es für Haas ein überraschend guter Saisonstart. Teamchef Ayao Komatsu befürchtet jedoch, dass es die US-Truppe ausgerechnet bei seinem persönlichen "Heimspiel" schwerer haben könnte.



"Das Qualifying in Melbourne hat die Schwäche des VF-24 gezeigt, und in Suzuka wird es leider ähnlich sein, was die Anforderungen an die Strecke angeht, denn in Suzuka gibt es die Hochgeschwindigkeitskurven im ersten Sektor", erklärt er.



"Als wir die Hochgeschwindigkeitskurven in Bahrain, in Dschidda in Sektor 1 und in Melbourne hatten, haben wir gesehen, dass unser Auto in diesem Bereich nicht ganz so gut ist. Also wird Sektor 1 in Suzuka eine große Herausforderung für uns sein."



Zudem könne man auf der Strecke nicht so leicht überholen, erinnert er, und bislang sei das Qualifying in diesem Jahr nicht die Stärke von Haas gewesen. "Das wird eine Herausforderung für uns sein", prophezeit er daher.



Aber warten wir mal ab, denn auch in den ersten Saisonrennen war Haas nicht unbedingt der ganz große Punktekandidat. Und trotzdem punktete man am Ende in zwei der ersten drei Rennen.