Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?

Aufholjagd?

Sollte Lewis Hamilton am Ende des Jahres tatsächlich Weltmeister werden, würde er es auch in diese Fotostrecke schaffen. Denn nach Monaco lag er ja bereits 66 Punkte hinter Kimi Antonelli ...

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2007 sieht es zwei Rennen vor Saisonende so aus, als könnte Lewis Hamilton gleich in seinem ersten Jahr Weltmeister werden. Doch in China versenkt er seinen McLaren in aussichtsreicher Position ausgerechnet in einem kleinen Kiesbett in der Boxeneinfahrt ...