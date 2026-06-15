Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?
Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?
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Aufholjagd?
Sollte Lewis Hamilton am Ende des Jahres tatsächlich Weltmeister werden, würde er es auch in diese Fotostrecke schaffen. Denn nach Monaco lag er ja bereits 66 Punkte hinter Kimi Antonelli ...Fotostrecke: Spektakuläre Aufholjagden im F1-Titelkampf
Foto: LAT2007 sieht es zwei Rennen vor Saisonende so aus, als könnte Lewis Hamilton gleich in seinem ersten Jahr Weltmeister werden. Doch in China versenkt er seinen McLaren in aussichtsreicher Position ausgerechnet in einem kleinen Kiesbett in der Boxeneinfahrt ...
Hamilton: Denke nicht an die WM
Der Rekordweltmeister selbst sagt im Hinblick auf die WM-Situation: "Ehrlich gesagt, so wie das Jahr angefangen hat, habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht." Denn bislang sah es eigentlich nach einem Mercedes-Durchmarsch aus.
"Natürlich haben wir darauf hingearbeitet, Siege einzufahren. Aber mir war immer bewusst, dass das Zeit braucht", so Hamilton, der daran erinnert, dass der Mercedes noch immer einige Vorteile habe.
"Wir wissen, dass wir dieses Powerdefizit haben. Es wird Strecken geben, auf denen es lange Geraden gibt, was es noch schwieriger macht", warnt er und betont, Ferrari müsse daher selbst noch Fortschritte machen.
"Es fällt mir im Moment sehr, sehr schwer, langfristig zu denken. Ich glaube, man muss einfach ein Rennen nach dem anderen angehen", so Hamilton.
Schlecht geschlafen?
Lewis Hamilton dürfte nach seinem Sieg sicher eine gute Nacht gehabt haben. Auf wen das vermutlich eher nicht zutrifft, das erfahrt ihr wie an jedem Montag in unserer beliebten Kolumne:
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: George Russell
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Frederic Vasseur
Video: Greift Lewis Hamilton jetzt die WM an?
Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?
Der Brite holte gestern nicht nur seinen ersten Sieg für Ferrari, er rückte in der WM auch bis auf 41 Zähler an Kimi Antonelli heran. "Ich würde lieber nicht mit ihm um einen Titel kämpfen", erklärt Toto Wolff mit einem Schmunzeln.
Schließlich wisse er durch die gemeinsamen Mercedes-Jahre, "wozu er fähig ist", so Wolff, der betont: "Wenn er Blut leckt, gibt er alles. Ich habe das schon oft erlebt: Plötzlich kommt der Lewis-Hamilton-Zug ins Rollen."
"Und dann ist es sehr schwer, ihn noch aufzuhalten", warnt er, und betont, dass es "absolut" möglich sei, dass Hamilton in diesem Jahr im Titelkampf mitmischen werde.
Rückblick
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der Start der deutschen Nationalmannschaft in die Fußball-WM war gestern erfolgreich, und auch in Italien durfte man jubeln.
Die Italiener sind bei der WM zwar gar nicht dabei, dafür holte Ferrari aber den ersten Formel-1-Sieg seit 2024. Hier im Ticker wollen wir den heutigen Tag nutzen, um dieses und weitere Themen vom Barcelona-Wochenende aufzuarbeiten.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann