Formel-1-Liveticker: Hätte Ricciardo bei Red Bull bleiben sollen?

Ricciardos Bilanz

Wir wünschen natürlich nicht, wie viel Geld Ricciardo bei Red Bull hätte verdienen können. Deswegen wollen wir den finanziellen Aspekt einmal außer Acht lassen. Aber schauen wir uns doch schnell einmal die sportlichen Zahlen an.



Holte er in seiner Zeit bei Red Bull zwischen 2014 und 2018 immerhin sieben Grand-Prix-Siege, war es nach seinem Abschied nur noch ein einziger im vergangenen Jahr in Monza. Eine Pole holte er seitdem gar nicht mehr, bei Red Bull immerhin drei.



Am deutlichsten fällt der Unterschied bei den Podestplätzen aus. Holte er in seinen Red-Bull-Jahren satte 29, waren es seitdem lediglich noch drei Stück. Seine beste WM-Endplatzierung war seit seinem Abschied ein fünfter Platz 2020 für Renault.



Mit den Bullen wurde er dagegen immerhin zweimal WM-Dritter. Und auch 2022 dürfte erneut ein schwieriges Jahr werden, nachdem er mit zweimal null Punkten in die Saison gestartet ist. Die Zahlen sprechen eine recht deutliche Sprache.



