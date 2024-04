Suzuka-Donnerstag in der Analyse: Mercedes "in jeder Kurve anders"

Tsunoda: Warum kommen kaum Japaner in die Formel 1?

Der Racing-Bulls-Pilot ist auch in diesem Jahr wieder der einzige Japaner, der in Suzuka an den Start gehen wird. Er wurde nun gefragt, woran es liege, dass viele Landsleute sich häufig schwertun mit einem Wechsel in die Königsklasse?



Tsunoda erklärt: "[Japan ist] sehr weit von Europa entfernt. Und ich denke, dass man in Europa in den Nachwuchskategorien fahren will, um eine Superlizenz zu bekommen." Zudem würden die Teams dort nach Talenten suchen.



Deswegen habe man es leichter, wenn man in jungen Jahren nach Europa gehe. Doch diesen Schritt wage nicht jeder, weil zum Beispiel auch die Sprache eine Hürde sei. Viele Japaner würden kein gutes Englisch sprechen, so Tsunoda.



Das mache auch die Kommunikation mit den Ingenieuren schwierig, berichtet er aus eigener Erfahrung. Tatsächlich also nicht die besten Voraussetzungen, wenn man es in die Formel 1 schaffen will.