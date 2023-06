Formel-1-Liveticker: Was passiert mit AlphaTauri?

Schöne Herausforderung

An diesem Wochenende veranstaltet die Formel 1 zum zweiten Mal diese Saison den "Sprint-Samstag", bestehend aus dem Sprint-Shootout statt des freien Trainings als Qualifikation für den Sprint am Nachmittag, für den es ja auch mehr Punkte gibt.



Valtteri Bottas hat in seiner Medienrunde verraten, dass er sich sehr darauf freut, weil die Herausforderung genau richtig gesetzt ist:



"Je öfter wir das machen, desto mehr mag ich es, um ehrlich zu sein. Insbesondere, dass man den Samstag mit dem Shootout und Sprint getrennt hat, bedeutet auch, dass man mehr Möglichkeiten hat, Punkte einzufahren. Das Wichtigste für mich ist aber, dass wir morgen direkt in die Action einsteigen. Eine Session, die das Training entscheidender macht als an normalen Freitagen und dann sofort in die Quali, was irgendwie cool ist."



"Das Gleiche dann am Samstag, keine warm-up-Session, sondern direkt rein in Qualirunden, was herausfordernder ist, aber ich mag das wirklich", sagte der Finne, der in der kleinen Formel-1-Pause wieder mit nackten Tatsachen auf Social Media punktete und Mittsommer in der Heimat genossen hat.



Mit dem angesagten Wetter ist Bottas übrigens auch sehr zufrieden, es sollte dem etwas unterlegenen Alfa Romeo helfen, besser zu performen.