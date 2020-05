Charles Leclerc: WM-Titel ist noch weit, weit entfernt ...

Wenn es um die nächsten Weltmeister in der Formel 1 geht, werden vor allem zwei Namen genannt: Max Verstappen und Charles Leclerc. Doch der Ferrari-Pilot selbst sieht sich noch längst nicht an diesem Ziel: "Ich muss daran arbeiten, ich habe noch einen weiten Weg vor mir", winkt er gegenüber 'Sky Sports' ab.

2020 geht der Monegasse in seine erst dritte Formel-1-Saison. Nach einem Lehrjahr bei Sauber wurde er 2019 in seiner ersten Saison mit Ferrari WM-Vierter und konnte dabei zwei Siege einfahren. "Ich bin zufrieden mit meinem bisherigen Wachstum", sagt er, "aber es gibt noch so viel zu tun. Ich hoffe, dass ich eines Tages Erfolg haben werde, aber ich bin noch weit weg."

Auch 2020 rechnet er nicht mit dem WM-Titel, da er nicht davon ausgeht, dass Ferrari die Lücke zu Mercedes geschlossen hat. Doch er ist entschlossen, es zu versuchen. "Ich gehe schlafen und wache mit nur einem Gedanken auf: zu fahren. Ich vermisse es so sehr. Ich trainiere mehr als je zuvor, damit ich bereit bin, wenn es wieder losgeht."

Leclerc gilt als Zukunft Ferraris. Erst im vergangenen Jahr schloss er einen Vertrag bis 2024 mit der Scuderia ab. Im kommenden Jahr bekommt er mit Carlos Sainz einen neuen Teamkollegen, der Sebastian Vettel ablösen wird.

