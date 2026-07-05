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F1 vor Entscheidung: Wird Bahrain oder Saudi-Arabien noch nachgeholt?

Stefano Domenicali möchte zumindest eines der beiden ausgefallenen Nahost-Rennen nachholen: Eine Entscheidung soll bis zur Sommerpause fallen

Norman Fischer
Veröffentlicht:
F1 vor Entscheidung: Wird Bahrain oder Saudi-Arabien noch nachgeholt?

Stefano Domenicali ist zuversichtlich, was Nahost-Rennen 2026 angeht

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Wird eines der beiden im April ausgefallenen Nahost-Rennen noch nachgeholt werden? Diese Hoffnung hat zumindest Formel-1-Boss Stefano Domenicali, der erstmals konkret über eine Aufstockung des Kalenders nach der Sommerpause spricht.

"Ich hoffe wirklich, dass wir alle Voraussetzungen vorfinden - die Sicherheit aller unserer Leute steht natürlich an erster Stelle -, damit wir dorthin reisen können", sagt der Italiener gegenüber Sky. "Sobald sich eine Gelegenheit bietet, die bisher ausgefallenen Rennen nachzuholen, werden wir das verkünden - aber nur im richtigen Moment und unter den passenden Bedingungen."

Die Formel 1 hatte die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien aufgrund des Nahost-Konflikts zwischen den USA und dem Iran absagen müssen. Auch hinter den beiden letzten Rennen in Katar und Abu Dhabi standen in den vergangenen Monaten große Fragezeichen, sodass es Notfallpläne mit Barcelona und Portimao gab.

Doch nach der Unterzeichnung eines Waffenstillstands und einer Absichtserklärung zur Beilegung des Konflikts innerhalb der nächsten 60 Tage ist Domenicali zuversichtlich, dass die Formel 1 ihren geplanten Kalender wie vorgesehen beenden und sogar eines der beiden abgesagten Rennen im Nahen Osten nachholen kann.

Angesichts des ohnehin schon vollen Kalenders im Herbst scheint die einzig praktikable Option zu sein, ein Rennen in der einwöchigen Pause zwischen Aserbaidschan und Singapur am 4. Oktober abzuhalten und daraus einen Tripleheader zu machen. Falls eines der ausgefallenen Rennen nachgeholt werden sollte, wird es vermutlich eher der Große Preis von Bahrain werden.

Eine Entscheidung muss aus logistischen Gründen dabei schon bald getroffen werden: "Ich denke, wenn es die eventuelle Möglichkeit gibt, eines der Rennen nachzuholen, die wir nicht gefahren sind, müssen wir diese Entscheidung vor der Sommerpause treffen", sagt Domenicali über die Deadline.

Auch für die Entscheidung rund um Katar und Abu Dhabi gibt es eine Deadline, wobei diese aufgrund der späteren Termine noch etwas weiter hinten liegt: "Es ist die Pflicht eines guten Organisators oder Promoters, dafür zu sorgen, dass Pläne bereitstehen", so Domenicali. "Was das Jahresende betrifft, steht dieser Plan für uns, und die Entscheidung muss bis Mitte September getroffen werden."

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