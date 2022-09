Fernando Alonso: 2032 wird meine nächstbeste Saison!

Audio-Player laden

Altmeister Fernando Alonso zeigt auch mit 41 Jahren weiterhin starke Leistungen in der Formel 1. Der Spanier würde sogar so weit gehen, dass die Saison 2022 mit Alpine seine beste nach der Saison 2012 ist, als er sich in einem unterlegenen Ferrari nur ganz knapp im letzten WM-Rennen gegen Sebastian Vettel im Red Bull geschlagen geben musste.

Auf die Frage, wie sehr er das aktuelle Jahr genießt und wie er seine eigene Performance einschätzen würde, sagt er: "Ich genieße es auf jeden Fall. Wir würden gerne um die Meisterschaft oder um Podiumsplätze kämpfen, aber diese Möglichkeit haben wir noch nicht. Aber ja, ich bin mit der Leistung in diesem Jahr zufrieden."

"Wir haben zu Beginn des Jahres gut 40 bis 50 Punkte durch Zuverlässigkeitsprobleme verloren. Und mit diesen Punkten wäre die Situation in der Meisterschaft eine ganz andere, auch mit McLaren im Kampf um die Konstrukteurswertung", so Alonso.

"Ich bin also glücklich und stolz auf die Leistung, und ich denke, zusammen mit 2012 waren das wahrscheinlich meine zwei besten Saisons, sogar noch besser als die Meisterschaftsjahre, weil wir in diesen Jahren ein dominantes Auto hatten. Also 2012, 2022 und das nächste Jahr wird 2032 sein!"

In dieser Saison wird der Spanier noch den Rekord von Kimi Räikkönen für die meisten Grand-Prix-Starts in der Formel 1 brechen. Da Alonso zudem einen langfristigen Vertrag bei Aston Martin unterschrieben hat, dürfte er auch der erste Pilot sein, der die Marke von 400 Rennstarts übertreffen wird. Aktuell steht er bei 348 Rennteilnahmen, Noch-Spitzenreiter Räikkönen bei 349.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.