Formel-1-Stammtisch: Ein Zoom-Meeting mit Paddy Lowe

Wolltet ihr immer schon mal mit einem der Erfinder der aktiven Radaufhängung in der Formel 1 plaudern? Mit dem Mann, der Executive Director war, als Mercedes ab 2014 die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren ist? Mit einem Visionär, der sich jetzt einem neuen Thema verschrieben hat und damit die Welt verbessern möchte? Dann kommt am Freitag an den virtuellen Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de!

Der ehemalige Rennwagenkonstrukteur Paddy Lowe ist diesmal Stargast am Stammtisch und wird den Kanalmitgliedern von Formel1.de zumindest in der ersten Stunde des beliebten Online-Events Rede und Antwort stehen. Übrigens in englischer Sprache, denn der 1962 in England geborene Lowe spricht kein Deutsch.

Lowe war drei Jahrzehnte lang in der Formel 1 tätig und war am Design von Autos beteiligt, die insgesamt zwölf WM-Titel gewonnen haben. Bis 1993 war er Head of Electronics bei Williams und damit Chef jener Abteilung, in der technologische Coups wie die aktive Radaufhängung oder die Traktionskontrolle entwickelt und zur Perfektion getunt wurden.

Von 1993 bis 2013 war Lowe für McLaren tätig. Zunächst wieder in der Elektronikabteilung, ab 2005 dann als Ingenieursdirektor und ab 2011 als Technischer Direktor. Ehe er 2013 zu Mercedes wechselte, wo er bis 2017 die Weltmeisterautos für Lewis Hamilton und Nico Rosberg verantwortete. Von 2017 bis 2019 kehrte er noch einmal zu Williams zurück. Diesmal nicht als "einfacher" Ingenieur, sondern als Technischer Direktor und Anteilseigner.

Neue Aufgabe als Co-Founder von Zero Petroleum

Inzwischen ist er nicht mehr in der Formel 1 tätig, sondern Lowe hat sich einem faszinierenden neuen Aufgabengebiet zugewandt. Als Mitgründer des britischen Technologieunternehmens Zero Petroleum ist es heute seine Vision, mineralölfreie Treibstoffe wie Benzin, Diesel und Kerosin zu entwickeln und massenmarkttauglich zu gestalten - ein Thema, das in Deutschland derzeit unter dem Überbegriff der sogenannten E-Fuels intensiv diskutiert wird.

Bei dem Verfahren - Lowe nennt es "Petrosynthese" - wird CO2 aus der Atmosphäre abgesaugt und unter Zugabe von Wasserstoff umweltfreundlicher Treibstoff produziert, der fossile Energieträger komplett ersetzen soll. Der große Vorteil: Verbrennungsmotoren, die bisher mit Mineralölprodukten gelaufen sind, können mit Produkten von Zero Petroleum emissionsneutral betrieben werden. Einfach Benzin in den Tank kippen, und schon geht's los!

Lowe ist 60 Jahre alt und hat unendlich viele Geschichten aus seinem bewegten Leben zu erzählen. Von technologischen Sternstunden in der Formel 1, von seinen jüngsten Innovationen auf dem Gebiet der E-Fuels und sogar aus seinem Privatleben. Denn der Ingenieur (und zweifache Vater, aus vorangegangener Beziehung) ist verheiratet mit der Schauspielerin Anna Danshina, bekannt zum Beispiel von Auftritten in TV-Serien wie "The Crown" oder "Shapes".

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im Februar PACETEQ-CEO Alexander Bodo am virtuellen Stammtisch die Wintertests in Bahrain analysiert. Davor hatten die Kanalmitglieder im Januar Gelegenheit, mit Formel-1-Experte Marc Surer zu plaudern, im Oktober 2022 mit Timo Glock von Sky, im September mit Haas-Teamchef Günther Steiner, im Juli mit dem ehemaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug und im Juni mit Sky-Experte Ralf Schumacher, um nur ein paar ausgewählte Beispiele zu nennen.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am März-Stammtisch (Beginn: Freitag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Was diesmal anders ist: Lowe ist unser erster Stammtischgast, der kein Deutsch spricht. Selbstverständlich können im Livechat Fragen in Deutsch gestellt werden, die wir dann on Air in englischer Sprache an ihn stellen. Wer aber selbst ins Zoom-Meeting kommen möchte, um Lowe eine Frage zu stellen, der muss das auf Englisch tun. Und Antworten gibt's klarerweise auch nur in englischer Sprache.

Infos: Wie man sich ins Zoom-Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar!) kostet 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

