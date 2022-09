Leclerc: Poleposition in Monza "eine große Überraschung"

Audio-Player laden

Charles Leclerc sagt, dass seine Poleposition auf Ferraris Heimatboden beim Großen Preis von Italien eine "große Überraschung" war, nachdem er in den vorherigen Rennen nicht mit Red Bull mithalten konnte.

Leclerc war der einzige Favorit auf die Poleposition für das Rennen am Sonntag, da sein Teamkollege Carlos Sainz und die beiden Red Bulls von Max Verstappen und Sergio Perez in der Startaufstellung zurückversetzt wurden.

Aber da Ferrari auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza eine starke Pace zeigte, war Leclerc fest entschlossen, sich die Pole aus eigener Kraft zu sichern, was ihm mit seinem letzten Run in Q3 auch gelang. Nachdem er nach den ersten Runs zwei Zehntel hinter Sainz lag, fuhr der Monegasse eine Runde von 1:20,161 und unterbot damit Sainz' 1:20,429.

Verstappen überquerte als nächster die Ziellinie, reihte sich aber zwischen den beiden Ferrari-Piloten auf dem zweiten Platz ein, sodass Leclerc den Niederländer um 0,145 Sekunden hinter sich lassen konnte - sehr zur Freude der Tifosi an der Rennstrecke.

Leclerc: Set-up-Experimente im Training haben sich ausgezahlt

Leclerc gibt zu, dass seine achte Poleposition der Saison eine "sehr gute Überraschung" war, nachdem er nicht damit gerechnet hatte, Verstappen und Red Bull besiegen zu können, da Ferrari im ähnlich schnellen Spa zu kämpfen hatte.

"Es ist eine sehr gute Überraschung heute, vor allem, weil wir in Spa so weit weg waren", sagt er. "Ich habe nicht erwartet, hier um die Pole zu kämpfen, also ist es eine große Überraschung, die Pole zu Hause zu holen."

"Im FT1 und FT2 haben wir mit Carlos viele Dinge mit verschiedenen Autokonfiguartionen getestet und wir haben verschiedene Richtungen gefunden, die interessant waren. In Spa hatten wir wirklich zu kämpfen, aber wir haben eine gute Pace gefunden. Das zeigt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen."

Leclerc zuversichtlich: "Haben Pace, um zu gewinnen!"

"Mit der Runde bin ich sehr zufrieden. Im ersten Run habe ich keine gute Runde gefahren, aber dann habe ich es geschafft, alles zusammenzufügen."

"Unser Renntempo ist stark, das Gefühl war wirklich gut", sagte er, nachdem er aus dem Auto gestiegen war. "Was auch immer in der ersten Runde passiert, ich denke, wir haben immer noch die Pace, um das Rennen zu gewinnen. Ich denke, wir können einen guten Sonntag haben."

"Das Gefühl mit dem Auto ist fantastisch und ich hoffe, wir können es so machen wie 2019 [als Leclerc seinen ersten Italien-Grand-Prix gewann]."

Sainz: Gridstrafe schmerzt wegen überraschender Pace umso mehr

Sainz, der aus der vorletzten Reihe starten wird, nachdem er ein neues Getriebe und mehrere Elemente der Power Unit erhalten hat, sagt, dass es "weh tut", nicht neben Leclerc in der ersten Reihe starten zu können.

"Ich werde nicht lügen. Es tut weh, morgen ganz hinten zu starten, vor allem wenn man bedenkt, wie konkurrenzfähig das Auto an diesem Wochenende ist", muss Sainz gestehen. "Ich werde mein Bestes geben und versuchen, eine gute Show abzuliefern und mich durch das Feld zu kämpfen, denn die Pace ist da."

¿pbfsfs_6633|Fotostrecke: Formel 1 2022 in Monza: Das Wichtigste zum Samstag|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2022f1monzasamstag/1662814307_mst.jpgpb¿"Aber ich wünschte, ich könnte mit Charles vorne sein, um zu versuchen, morgen einen Doppelsieg für Ferrari zu holen", bedauert der Spanier.

Sainz: Fehlender Windschatten hat mich drei Zehntel gekostet

Sainz hatte das Gefühl, dass der fehlende Windschatten auf den Geraden im letzten Lauf von Q3 ihn gegen Verstappen und Leclerc viel Zeit kostete: "Das einzige Problem ist, dass ich in Q3 keinen Windschatten hatte und das hat mir wahrscheinlich diese zwei bis drei Zehntel im Kampf um die Poleposition gekostet."

"Aber ich starte morgen sowieso [von hinten], also ändert das nicht mein Leben. Aber ja, eine sehr gute Runde, ich musste viel riskieren, um den fehlenden Windschatten zu kompensieren. Ich war in jeder Kurve schneller, aber auf jeder Geraden langsamer."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.