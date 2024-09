Techriese Lenovo wird neuer Partner der Formel 1

Die Formel 1 hat mit Technologieriese Lenovo einen neuen globalen Partner verkündet, der ab der Saison 2025 auch Titelsponsor von zwei Grands Prix werden wird - mutmaßlich unter anderem beim Großen Preis von Japan. Zudem wird Submarke Motorola die Königsklasse als globaler Smartphone-Partner unterstützen.

In der Verkündung am heutigen Donnerstag heißt es außerdem, dass Lenovo "die Formel 1 mit hochmodernen Technologiegeräten, Lösungen und Dienstleistungen versorgen" wird, "um die Durchführung der Grands Prix an der Strecke und aus der Ferne zu unterstützen".

"Ich freue mich sehr, dass Lenovo ein globaler Partner der Formel 1 wird", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali. "Seitdem Lenovo dem Sport beigetreten ist, hat das Unternehmen mit seiner Kreativität und Leidenschaft für Technologie und Innovation die Ambitionen der Formel 1 unterstützt, mehr einmalige Momente für die Fans zu schaffen."

"Der heutige Tag markiert ein neues Kapitel in einer Partnerschaft, die nur noch stärker werden kann. Ich freue mich darauf, unsere Arbeit mit Lenovo fortzusetzen und unser gemeinsames Engagement für Präzision, Innovation und Nachhaltigkeit zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Formel 1 auch in den kommenden Jahren der technologisch fortschrittlichste Sport der Welt bleibt", so der Italiener.

Die Zusammenarbeit zwischen der Formel 1 und dem chinesischen Unternehmen wird sich auch auf Technologiebereiche wie künstliche Intelligenz und virtuelle Realität sowie auf mehr Nachhaltigkeit erstrecken.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft auf die nächste Stufe zu heben und globaler Partner der Formel 1 zu werden", sagt Yang Yuanqing, Chairman und Chief Executive von Lenovo.

"Gemeinsam gestalten wir nicht nur die Zukunft der Technologie und des Motorsports, sondern stellen auch sicher, dass modernste technologische Fortschritte allen zugutekommen und unvergessliche Erlebnisse schaffen, egal wo auf der Welt sie sich befinden."

Schon am gestrigen Mittwoch wurde die spanische Bank Santander als neuer Formel-1-Partner verkündet, deren Sponsorenvertrag mit Ferrari am Saisonende auslaufen wird.