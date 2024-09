Williams startet gemeinsam mit Partner Komatsu die Engineering Academy

Die Ambitionen eines jeden Formel-1-Ingenieurprojekts sind stets darauf ausgerichtet, das betreffende Team in der Rangliste weiter nach oben zu bringen.

Bei der Komatsu-Williams Engineering Academy ist das nicht anders. Sie verfolgt ähnliche langfristige Ziele - aber noch viel mehr.

Das Programm wurde am Donnerstag ins Leben gerufen, um neue und bisher ungenutzte Talente zu finden.

Auf dem Dach des Williams-Motorhomes fand am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Italien eine Auftaktveranstaltung statt, bei der auch Alex Albon zu Gast war, der sich in Monza als Neunter qualifiziert hatte.

Williams-Teamchef James Vowles war ebenfalls anwesend und sprach zu den Gästen. Er legte ausführlich dar, was die Akademie sowohl für das Team als auch für ihn persönlich bedeutet.

"Das Ingenieurwesen ist ein riesiges Gebiet, das viele Disziplinen umfasst. Ich freue mich wirklich darauf, diese Akademie wachsen und durchstarten zu sehen. Ich habe mir die Pläne angeschaut und bin begeistert von dem, was sie leisten wird. Ich glaube, dass sie Hand in Hand mit den Abteilungen innerhalb von Williams arbeiten wird. Sie ist eine natürliche Ergänzung", sagte er.

"Ich selbst bin vor etwa 30 Jahren über einen ähnlichen Mechanismus eingestiegen. Ich war ein Absolvent, der in die Formel 1 kam - und die Formel 1 von vor 30 Jahren hatte keine Ahnung, was man mit Absolventen überhaupt anfangen sollte.

"Ich wollte sicherstellen, dass wir künftigen Generationen Chancen bieten und in künftige Generationen investieren. Denn sie sind diejenigen, die in Zukunft unsere Führungskräfte sein werden.

"Es ist ein unglaublich wichtiger Teil dessen, was Williams heute ist und was Williams in den nächsten fünf bis zehn Jahren sein wird. Diese Investition zeigt sofort, dass es bei Williams nicht ums Abkürzen geht, sondern darum, die Grundlagen für die Absolventen der Zukunft zu schaffen."

Mit dem Angebot von Praktika, Ausbildungsplätzen und Programmen für Hochschulabsolventen sieht sich das Joint Venture von Komatsu und Williams als Vorreiter für derartige Projekte an.

"Die Engineering Academy gibt es schon seit einigen Jahren, und das Prinzip dahinter ist, die nächste Generation von Talenten mit hohem Potenzial im Bereich MINT (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) zu finden", erklärt Ann Perrins, Chief HR Officer bei Williams.

"Globaler gesehen wollen wir ein breites Spektrum von Schülern ansprechen. Wir arbeiten mit 'F1 in Schools' zusammen und werden jedes Jahr 10 Schüler in das Programm aufnehmen. Wir wollen Jahr für Jahr in dieses Programm investieren, und unsere Grundsätze sind, dass wir große Talente finden, ihnen bei ihrer Entwicklung helfen und ihnen eine wirklich außergewöhnliche Gelegenheit bieten."

Im Mittelpunkt des Launches steht Williams mehrjährige Partnerschaft mit Komatsu, die im Februar als "Statement-Moment" für das Team angekündigt wurde.

RP - Komatsu Technik Foto: Williams

Während das Komatsu-Logo nun stolz auf den Autos von Alex Albon und Franco Colapinto prangt, geht die Beziehung für Perrins viel tiefer.

"Komatsu ist ein relativ neuer Partner für uns, aber wir waren uns auf Anhieb einig, dass wir bei solch wichtigen Projekten zusammenarbeiten sollten", sagte sie.

"Das Wichtigste ist, dass es bei diesen wirklich wichtigen Partnerschaften wie Komatsu um viel mehr geht als um die Aufkleber auf dem Auto. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir wirklich einen großen Nutzen aus der Partnerschaft ziehen.

"F1 in Schools" ist ein wichtiger Faktor für die Akademie und sorgt dafür, dass potenzielle Kandidaten für das Programm gefunden werden.

Dieser internationale MINT-Wettbewerb fordert Schüler aus über 40 Ländern heraus, mit Hilfe von computergestützter Design-Software Miniatur-F1-Autos zu entwerfen und Rennen zu fahren.

Diejenigen, die erfolgreich sind, nehmen am Weltfinale teil, das dieses Jahr in Saudi-Arabien stattfindet. Die Schüler haben dann die Chance, in die Komatsu-Williams Engineering Academy aufgenommen zu werden.

"F1 in Schools ist eine wirklich perfekte Partnerschaft für dieses Projekt", so Perrins.

"Sie sind eine gemeinnützige Organisation und arbeiten weltweit daran, Talente zu finden, die in Zukunft in den Motorsport einsteigen wollen.

"Sie veranstalten einen großartigen Wettbewerb. Wir schließen uns diesem Wettbewerb an und treffen ihre Finalisten in Saudi-Arabien. Dann bewerben sie sich um die Aufnahme in die Akademie und durchlaufen das Assessment Center.

"Wir haben eine Reihe von Erfolgsgeschichten, und vor kurzem haben drei aus der jüngsten Kohorte unser Industriepraktikum absolviert, d. h. sie haben ein Jahr lang bei Williams gearbeitet, und zwei von ihnen sind jetzt in unser Graduiertenprogramm aufgenommen worden.

"Sobald sie in das Programm aufgenommen sind, wird ihnen ein Mentor zur Seite gestellt, der vierteljährlich mit ihnen arbeitet. Sie werden also Zugang zu ihnen haben. Wir haben eine spezielle E-Learning-Plattform mit erstklassigen F1-Inhalten, die die Leute wirklich ansprechen und die wir schon seit einigen Jahren anbieten.

"Eine weitere Möglichkeit für die Sieger ist, sich für einige unserer anderen Angebote für Berufseinsteiger zu bewerben, was großartig ist."

Neben "F1 in Schools" bietet die Akademie auch denjenigen, die einen weniger traditionellen technischen Hintergrund haben, die Möglichkeit, in der Branche Fuß zu fassen.

Das ist ein Aspekt des Projekts, der Komatsu begeistert, wie Todd Connolly, Vice President of Global Brand Transformation, im Vorfeld der Auftaktveranstaltung in Monza erklärte:

"Vielfalt ist ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Branche und insbesondere bei Komatsu. Historisch gesehen waren die Berufe in unserer Branche eher von Männern dominiert, und es ist unbedingt unser Ziel, die Geschlechtervielfalt bis hin zu den höchsten Führungsebenen im Unternehmen zu fördern", sagte er.

"Dieses Programm erweitert den Talentpool auch geografisch - Komatsu hat weltweit mehr als 64.000 Teammitglieder, so dass dieses Programm Menschen auf der ganzen Welt Chancen eröffnet. Begabung sollte nicht durch den geografischen Standort begrenzt sein."

"Als wir begannen, mit Williams zu sprechen und feststellten, dass sie einen sehr ähnlichen Fokus und ein sehr ähnliches Ziel bei der Entwicklung von Talenten haben, fühlte sich die Synergie einfach richtig an. Die beiden Unternehmen, Williams und Komatsu, haben gemeinsame Werte und einen gemeinsamen Fokus auf die Entwicklung von Mitarbeitern."

Da Komatsu in den 1990er Jahren ein technischer Partner des Williams F1-Teams war, war dies eine Chance, in einer völlig anderen Funktion wieder zusammenzukommen.

Alex Albon, Williams Racing, RP - Komatsu Engineering Foto: Williams

"Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Williams Werte zu schaffen. Bei der vorherigen Partnerschaft ging es damals um die Entwicklung von Technologien. Bei der jetzigen Partnerschaft geht es um die Entwicklung von Menschen und darum, das Bewusstsein für MINT-Karrieren in unserer Branche zu schärfen", so Connolly.

"Die Teilnehmer der Engineering Academy werden am Ende ihrer Ausbildung beeindruckende Spitzenkräfte mit großem Potenzial und hoher Leistung sein - wir müssen einen Weg finden, sie zwischen uns und Williams aufzuteilen!"

Die potentiellen Ingenieure von morgen aus der ganzen Welt - und aus der gesamten Gesellschaft - zu entdecken, würde zweifellos eines Tages Williams und ihren Ergebnissen auf der Rennstrecke zugute kommen.

Perrins und Connolly sind jedoch der Meinung, dass die Komatsu-Williams Engineering Academy weitaus umfassendere Ziele verfolgt.

"Ich würde sagen, sie ist viel breiter angelegt", so Perrins.

"Aus der Markenperspektive von Williams und Komatsu hat die Partnerschaft mit "F1 in Schools" eine wirklich große Reichweite. Sie hilft dabei, den Motorsport als Karriereoption in den Köpfen einer große Anzahl von Schülern zu etablieren."

"Aber für diejenigen, die es in das Programm schaffen, ist es natürlich auch eine wichtige Möglichkeit, in ihre Entwicklung zu investieren, um ihre Karriere voranzutreiben.

"Es gibt nichts Befriedigenderes, als zu sehen, wie jemand aus einem Programm herauskommt und sich an der Spitze des von ihm gewählten Bereichs wiederfindet", fügt Connolly hinzu.

"Wir hoffen, dass die Talente nicht nur in die Formel 1 fließen, sondern auch in die Schwerindustrie, denn wir werden immer mehr Menschen in technischen und ingenieurwissenschaftlichen Positionen brauchen, um die nächsten 100 Jahre des Wachstums zu ermöglichen, so wie unsere ersten 100 Jahre des Wachstums von unseren Mitarbeitern getragen wurden.

Eines ist sicher: Mit der neu gegründeten Komatsu-Williams Engineering Academy und der Arbeit, die die Partnerschaft leistet, um sie zu einem Erfolg zu machen, werden die Wege zu solchen Positionen viel offener.