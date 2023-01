Was McLaren von Daniel Ricciardos Schwierigkeiten 2022 gelernt hat

Audio-Player laden

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt, dass der Formel-1-Rennstall aus Woking viel von Daniel Ricciardo gelernt hat, obwohl der Australier Schwierigkeiten hatte, seine Form zu finden.

Ricciardo verließ das Team am Ende dieser Saison nach zwei schwierigen Jahren, die mit dem Sieg beim Grand Prix von Italien 2021 ihren Höhepunkt fanden, aber im Allgemeinen beide Parteien frustrierten, während der Australier versuchte, mit dem Auto zurechtzukommen.

Stella besteht jedoch darauf, dass Ricciardo, der als Reservefahrer zu Red Bull Racing zurückkehrt, einen positiven Einfluss auf McLaren hatte: "Ein Punkt, den ich aus Sicht des Rennteams hervorheben würde, ist, dass er uns auch einige Elemente der Herangehensweise näher gebracht hat", sagt Stella, der während Ricciardos Zeit beim Team den Titel des "Executive Director of Racing" innehatte.

Andrea Stella: Was Daniel Ricciardo besonders macht

"Wir schätzten es sehr, dass er ruhig blieb. Er war kooperativ, positiv, konstruktiv, sogar während der Probleme, sogar an schwierigen Wochenenden. Wir haben schon früher gesehen, nicht unbedingt bei McLaren, aber diese Situationen können sehr schwierig werden."

"Das Umfeld kann eine negative Spirale auslösen. Das ist nie passiert. Wir sind also sehr dankbar, und wir erkennen das als ein Element der Besonderheit von Daniel an, das ich anerkennen möchte" so Stella, der zudem hinzufügt, dass das Team auf der technischen Seite viel gelernt hat, als man versuchte, Ricciardos Probleme mit dem Auto zu lösen.

"Das bedeutet auch, dass wir aus den Schwierigkeiten technisches Wissen und fahrerisches Wissen gewonnen haben", sagt er. "Denn anstatt sofort schwierige Gespräche zu führen, gab es Gespräche, in denen wir dem auf den Grund gehen konnten, was wir in den Daten sehen konnten, was sein Gefühl war."

"Ich denke, das war ein äußerst positiver Prozess, aus dem jeder gelernt hat, was das Ethos und, wenn man so will, auch die emotionale Herangehensweise an den Job und an menschliche Interaktionen ist."

Technikdirektor: Was Ricciardo Norris voraus hat

Der technische Direktor James Key, der auch mit Ricciardo bei der Scuderia Toro Rosso zusammengearbeitet hat, stimmt zu, dass der Australier einen Erfahrungsschatz mitgebracht hat, den Teamkollege Lando Norris nicht hat.

"Ich habe vor zehn Jahren mit ihm zusammengearbeitet, als er wahrscheinlich in der gleichen Phase seiner Karriere war wie jetzt Lando", sagt Key. "Er war technisch immer gut. Und ich denke, dass er uns diesen zweiten Referenzpunkt von jemandem gebracht hat, der ein Gefühl für ein Auto hat und weiß, was vor sich geht."

"Er brachte offensichtlich Erfahrungen aus anderen Teams mit, die Lando nicht hat, denn er ist bei McLaren aufgewachsen. Wir hatten also auch diesen Bezugspunkt von Daniel. Und er hat uns einen Rennsieg beschert."

"Und ich glaube wirklich, dass die Entschlossenheit, die wir bei ihm gesehen haben, und die Erfahrung, die er dabei gesammelt hat, ihm geholfen haben, es durchzuziehen und bis zum Ende durchzuhalten, und den Glauben an sich selbst zu haben. Wir dürfen also nicht vergessen, dass seine Erfahrung auch in Monza eine Rolle gespielt hat, denke ich."

"Aber ansonsten ist es genau das, was man von einem Fahrer dieses Niveaus und dieser Erfahrung und früheren Rennsiegen erwarten kann. Das hat die ohnehin schon guten Informationen, die wir von Lando bekommen haben, noch verstärkt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.