Formel E 2024/25: Kiro Race geht als drittes Porsche-Team an den Start

Das Starterfeld für die bevorstehende Saison 2024/25 der Formel E wird in Reihen der insgesamt elf Teams nicht zwei, sondern drei Teams aufweisen, die auf den Antriebsstrang von Porsche setzen. Neu hinzu kommt Kiro Race. Dabei handelt es sich um den bisherigen ERT-Rennstall.

Aufgrund eines Besitzerwechsels heißt ERT ab sofort Kiro Race. Die neuen Besitzer kommen aus den USA. Es ist eine Unternehmensgruppe mit dem Namen The Forest Road Company. Diese hat das bisher mit chinesischer Lizenz angetretene Formel-E-Team laut Mitteilung vom Dienstag in vollem Umfang übernommen.

Es ist alles andere als die erste Umbenennung des Rennstalls, der in der zurückliegenden Saison 2023/24 als ERT antrat. Zuvor war das Team als Nio 333 am Start, davor als NextEV und zu Beginn der Formel-E-Geschichte als China Racing. Nelson Piquet jun. errang in der Premierensaison 2014/15 unter dem Banner von China Racing beziehungsweise NextEV den Titel. Die erste Umbenennung erfolgte damals mitten in der ersten Saison.

Unter dem Banner von Kiro Race tritt der Rennstall, der seit der ersten Stunde in der Formel E dabei ist, ab sofort nicht mehr mit chinesischer, sondern mit US-amerikanischer Lizenz an. Das Geld für das Rennprogramm in der Saison 2024/25 kommt nicht allein von The Forest Road Company.

Ein zusätzlicher Investor ist eine Gruppe namens Ares Management, die von David Kaplan und Bennett Rosenthal vertreten wird. Alex Hui, der weiterhin als Teamchef an Bord ist, spricht von einem "wahrhaft historischen Moment".

Ungeachtet dessen, dass man ab sofort als US-Team antritt, bleibt der Sitz des Teams weiterhin in Silverstone (Großbritannien). Welche Piloten die beiden von Porsche angetriebenen Gen-3-Evo-Boliden von Kiro Race fahren werden, wurde am Dienstag noch nicht bekanntgegeben. Für ERT waren in der Saison 2023/24 Dan Ticktum und Sergio Sette Camara im Einsatz.

Fest steht, dass Kiro Race neben dem Porsche-Werksteam und dem Andretti-Team das dritte Porsche-Team im Formel-E-Feld ist. Damit rüstet Porsche nun die meisten Teams aus. Jaguar hat zwei Teams (das Werksteam und Envision), Nissan hat zwei Teams (das Werksteam und McLaren), Stellantis hat zwei Teams (DS-Penske und Maserati), Mahindra und Yamaha haben je ein Team, wobei es im Falle von Yamaha das Abt-Team ist, das ab sofort als Abt-Lola antritt.

Fest steht auch, dass die Formel-E-Saison 2024/25 am 7. Dezember 2024 auf dem Stadtkurs in Sao Paulo (Brasilien) beginnen wird (Formel-E-Kalender 2024/25).