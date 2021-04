Mercedes verschiebt Gen3-Einstieg, NIO und Dragon vor Zusage

Nur vier Hersteller haben sich bis zur Frist am 31. März zur neuen Formel-E-Gen3-Ära bekannt: Mahindra, DS-Techeetah, Nissan und Porsche. Mercedes hat die Deadline verstreichen lassen, da der Hersteller noch Details über die Zukunft der elektrischen Formelserie erhalten möchte. NIO und Dragon sind ebenfalls noch nicht eingeschrieben, sollen aber bald nachziehen.

Die neuen Autos mit 470 Pferdestärken werden in der Saison 2022/23 debütieren und bis zur Meisterschaft 2025/26 eingesetzt werden. Teams, die sich bis zum 31. März eingeschrieben haben, bekommen von den Zulieferern Spark, Williams und Hankook erste Informationen bereitgestellt. Alle anderen Marken müssen auf diese Daten erst einmal verzichten.

Doch warum hat Mercedes die Frist eigentlich verstreichen lassen? In einem Statement heißt es: "Während einige Themen wie die Einführung einer Kostengrenze in der Formel E positiv aufgenommen wurden, gibt es noch einige Details über die Struktur der Meisterschaft, die geklärt werden müssen." Deshalb habe Mercedes sich dazu entschieden, die Zusage für die Gen3-Ära zu verschieben.

Mercedes fährt in der Saison 2021 seine zweite Meisterschaft in der Formel E. Das Werksteam hat die Einschreibung von HWA aus der Saison 2018/19 übernommen. Aktuell liegt die Marke hinter Jaguar auf Platz zwei der Teamwertung. Mercedes-Pilot Nyck de Vries hat das Auftaktrennen in Saudi-Arabien gewonnen.

