Indy 500: Zweiter Trainingstag fällt aufgrund von Regenwetter aus

Audio-Player laden

Der Trainingsbetrieb im Rahmen der 106. Auflage der 500 Meilen von Indianapolis konnte am zweiten Tag der Trainingswoche nicht wie geplant stattfinden. Weil es am Mittwoch in Indianapolis stundenlang regnete, war an die geplanten sechs Stunden IndyCar-Training nicht zu denken. Letzten Endes konnte am Mittwoch überhaupt nicht gefahren werden.

Zwar sagte die Vorhersage voraus, dass der Regen am frühen Abend aufhören würde. Bei einer Lufttemperatur von unter 20 Grad Celsius, wie es den ganzen Tag über der Fall war, lässt sich der 2,5 Meilen lange Superspeedway aber nicht mal eben binnen weniger Minuten trocken.

Daher haben die Verantwortlichen der Penske Entertainment Group kurz nach 15:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr MESZ) entschieden, den Trainingstag komplett ausfallen zu lassen.

Dass ein ganzer Trainingstag gestrichen wurde, das hatte es in Indianapolis zuletzt am 17. Mai 2016 gegeben. In Vorbereitung auf die 2022er-Auflage des Indy 500 bedeutet die Streichung des Fahrbetriebs am Mittwoch, dass die zwei Freien Trainings, die am Dienstag planmäßig über die Bühne gegangen waren, nach wie vor die bisher einzigen sind.

Positiv: Für Donnerstag, den ursprünglich als dritten Trainingstag geplanten Tag, sieht die Wettervorhersage wesentlich freundlicher aus. Demnach ist zwar mit leichter Bewölkung, aber nicht mit Niederschlag zu rechnen.

Am Donnerstag sind wieder sechs Stunden Freies Training geplant. Gleiches gilt dann auch für Freitag, den sogenannten "Fast-Friday".

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.